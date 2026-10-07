Bruno Mars: Η συναυλία του έγινε σκηνικό για μια πρόταση γάμου που έκλεψε την παράσταση

Ο Αμερικανός τραγουδιστής έδωσε τη δική του μουσική υπόκρουση σε μια ρομαντική πρόταση γάμου από τον αθλητή του NBA, Ziaire Williams, κατά τη διάρκεια συναυλίας του

Με μια ματιά Ο αθλητής του NBA Ziaire Williams έκανε πρόταση γάμου στην Paris Timan κατά τη διάρκεια συναυλίας του Bruno Mars.

Η πρόταση έγινε στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, κατά την ερμηνεία του τραγουδιού «Marry You».

Η Paris Timan δέχτηκε την πρόταση, με την στιγμή να προβάλλεται στις οθόνες του σταδίου.

Το SoFi Stadium μοιράστηκε στιγμιότυπα της πρότασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αξέχαστη βραδιά έζησε το ζευγάρι που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, καθώς ο αθλητής του NBA, Ziaire Williams, επέλεξε τη μουσική του Bruno Mars για να κάνει την πολυπόθητη πρόταση στην επί χρόνια σύντροφό του, μοντέλο Paris Timan. Το σκηνικό; Ένα από τα sold out shows του Bruno Mars στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «The Romantic Tour».

Καθώς ο Bruno Mars ερμήνευε το πασίγνωστο κομμάτι του «Marry You», ο αθλητής των Los Angeles Lakers γονάτισε μπροστά στην αγαπημένη του, προσφέροντάς της ένα λαμπερό δαχτυλίδι. Η στιγμή αυτή, που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους, έγινε ακόμη πιο μαγική με την πτώση κομφετί και την ένθερμη αγκαλιά του ζευγαριού, ενώ το ενθουσιώδες κοινό ξέσπασε σε ζητωκραυγές. Η Paris Timan, φανερά συγκινημένη, είπε το «ναι», με το ζευγάρι να γίνεται πρωταγωνιστής και στις τεράστιες οθόνες του σταδίου.

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Το ίδιο το SoFi Stadium μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρόταση μέσω του Instagram, σχολιάζοντας: «Ήταν πραγματικά μια όμορφη βραδιά», συνοδεύοντας την ανάρτηση με σχετικά emojis. Η πρόταση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δεύτερης από τις πέντε συναυλίες του Bruno Mars στο SoFi Stadium, στο πλαίσιο της περιοδείας του για το τέταρτο άλμπουμ του, «The Romantic».

Το «Marry You», που κυκλοφόρησε το 2010 ως μέρος του ντεμπούτου άλμπουμ του Bruno Mars, «Doo-Wops & Hooligans», έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ρομαντικά τραγούδια του καλλιτέχνη. Το κομμάτι έφτασε στο Νο. 85 του Billboard Hot 100 το 2011 και έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των playlists για γάμους και ρομαντικών στιγμών.

Ο Bruno Mars συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία, ακόμη και μετά από μια περίοδο απουσίας. Το άλμπουμ του «The Romantic» έκανε πρεμιέρα στο Νο. 1 του Billboard 200, σηματοδοτώντας την πρώτη του σόλο κυκλοφορία από το «24K Magic» του 2016. Το πρώτο single, «I Just Might», έφτασε επίσης στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στον Bruno Mars την δέκατη πρώτη του θέση στο chart και την πρώτη του νίκη ως ντεμπούτο. Η επιτυχία συνεχίστηκε με το «Risk It All», το εναρκτήριο κομμάτι του «The Romantic», ενώ το «Dance With Me», το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ και το συνοδευτικό music video με πρωταγωνίστρια την Karol G, έκανε πρεμιέρα στο Νο. 42 του Hot 100.

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