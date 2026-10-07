George Clooney: Το νέο του επιχειρηματικό βήμα στη Γαλλία που συζητούν όλοι

Με μια ματιά Ο George Clooney σχεδιάζει να ανοίξει ένα πολυτελές ιταλικό εστιατόριο στο Cotignac της Γαλλίας.

Οι εργασίες για το νέο εστιατόριο έχουν ήδη ξεκινήσει σε χώρο που παλαιότερα λειτουργούσε εστιατόριο.

Ο Clooney συνεργάζεται στο εγχείρημα με τον Καναδό επιχειρηματία Graham Porter, ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στην περιοχή.

Λεπτομέρειες για το άνοιγμα και την ακριβή ημερομηνία λειτουργίας του εστιατορίου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο George Clooney φαίνεται πως δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη γαλλική ζωή που έχει δημιουργήσει μαζί με τη σύζυγό του, Amal, αλλά επενδύει ολοένα και περισσότερο στην περιοχή που έχει επιλέξει ως δεύτερη πατρίδα του. Σχεδόν έναν χρόνο μετά την απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας από το ζευγάρι, ο 65χρονος ηθοποιός ετοιμάζεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Var-Matin, να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σχέση του με τη Γαλλία, αυτή τη φορά στον χώρο της εστίασης. Ο σταρ φέρεται να σχεδιάζει το άνοιγμα ενός πολυτελούς ιταλικού εστιατορίου στο Cotignac, ένα γραφικό χωριό στην περιοχή Provence-Alpes-Côte d’Azur, όπου η παρουσία του έχει ήδη γίνει ιδιαίτερα αισθητή.

Η σχέση του George Clooney με τη γαλλική ύπαιθρο δεν είναι καινούργια. Το 2021 ο ηθοποιός και η Amal επένδυσαν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του Domaine du Canadel, ενός εντυπωσιακού κτήματος στην περιοχή Brignoles, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να περνούν σημαντικό μέρος του χρόνου τους στη Γαλλία. Τώρα, η νέα επιχειρηματική κίνηση έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη κρίκο σε αυτή τη σύνδεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι εργασίες για τη δημιουργία του εστιατορίου έχουν ήδη ξεκινήσει στη διεύθυνση 11, cours Gambetta, στο Cotignac, σε έναν χώρο που έχει ήδη φιλοξενήσει στο παρελθόν επιχείρηση εστίασης.

Διάβασε επίσης: Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η μεγάλη αλλαγή στο vidcast «AnesTEA» – Ποια παίρνει τη θέση του

Πρόκειται για το σημείο όπου λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα το Les 3 Marches, ένα εστιατόριο που είχε αποκτήσει τη δική του θέση στη γαστρονομική σκηνή της περιοχής, προσφέροντας μεταξύ άλλων πίτσες από ξυλόφουρνο και πιάτα με κρέας. Αν και το εστιατόριο έκλεισε περίπου έναν χρόνο πριν, ο χώρος φαίνεται πως ετοιμάζεται να αποκτήσει ξανά ζωή, αυτή τη φορά υπό ένα πολύ πιο λαμπερό όνομα. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη αντιληφθεί ότι κάτι αλλάζει στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς οι εργασίες δεν περνούν απαρατήρητες. Ο ήχος από μηχανήματα και εργαλεία ακούγεται από το εσωτερικό του κτιρίου, ενώ παλέτες και σπασμένα κεραμίδια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο πεζοδρόμιο.

Οι εργασίες, σύμφωνα με δημοτική απόφαση που αφορά την προσωρινή κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, φέρεται να ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν μήνα και να μπορούν να συνεχιστούν έως τις 9 Νοεμβρίου. Παρότι οι λεπτομέρειες για το νέο εστιατόριο παραμένουν περιορισμένες και η ακριβής ημερομηνία λειτουργίας του δεν έχει γίνει γνωστή, η κινητικότητα στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Μάλιστα, φαίνεται πως ο George Clooney δεν θέλησε να αναλάβει μόνος του το νέο εγχείρημα, αλλά επέλεξε να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά την περιοχή και τον χώρο της φιλοξενίας.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο Καναδός επιχειρηματίας Graham Porter, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Lou Cohen, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το σημείο όπου πρόκειται να λειτουργήσει το εστιατόριο. Ο Porter έχει επενδύσει σημαντικά στην τοπική φιλοξενία, καθώς από τότε που ανέλαβε το ξενοδοχείο, πριν από λίγο περισσότερο από μία δεκαετία, έχει διαθέσει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξή του. Η συνεργασία των δύο ανδρών δημιουργεί, έτσι, ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό δίδυμο, με τον Clooney να φέρνει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και τον Porter την εμπειρία από την τοπική αγορά.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, πάντως, οι άνθρωποι του ξενοδοχείου κρατούν χαμηλούς τόνους και αποφεύγουν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για το νέο project. Η διεύθυνση του Lou Cohen δεν θέλησε να επιβεβαιώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εστιατόριο, υποστηρίζοντας πως δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το άνοιγμά του πριν περάσουν περίπου έξι μήνες. Οι κάτοικοι, ωστόσο, φαίνεται πως έχουν ήδη καταλάβει ότι η άφιξη του Hollywood star στην τοπική επιχειρηματική σκηνή είναι θέμα χρόνου.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: