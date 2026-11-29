Με μια ματιά Η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά είναι πιο σημαντική από την εστίαση μόνο στους κινδύνους της τεχνολογίας.

Η κατανόηση του τι κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο και η ανοιχτή συζήτηση βοηθούν στην αποφυγή παρεξηγήσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες προκλήσεις, καθιστώντας απαραίτητη τη συζήτηση για την αξιοπιστία και τα όρια.

Η τεχνολογία μπορεί να γίνει αφορμή για επικοινωνία, ενώ η ανθρώπινη επαφή παραμένει κρίσιμη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις παιδιά στην εφηβεία, πιθανότατα έχεις αναρωτηθεί πόσες ώρες περνούν μπροστά από μια οθόνη, τι παρακολουθούν στα social media και αν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για το σχολείο ή για προσωπικά ζητήματα. Η ανησυχία σου είναι απολύτως κατανοητή. Ωστόσο, όσο περισσότερο εστιάζεις στους κινδύνους της τεχνολογίας, τόσο πιο εύκολα μπορεί να παραβλέπεις έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα: την επικοινωνία που έχεις με το παιδί σου.

Η συζήτηση γύρω από την ψηφιακή ζωή των εφήβων συχνά καταλήγει σε απαγορεύσεις, αυστηρούς κανόνες και διαφωνίες για τον χρόνο μπροστά στην οθόνη. Μήπως, όμως, ήρθε η ώρα να αλλάξεις προσέγγιση.

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Όταν η ανησυχία μετατρέπεται σε απαγορεύσεις

Όταν βλέπεις το παιδί σου απορροφημένο στο κινητό, είναι εύκολο να αντιδράσεις με εκνευρισμό. Μπορεί να του ζητήσεις να αφήσει τη συσκευή, να περιορίσεις τη χρήση της ή να προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι ότι, όταν κάθε συζήτηση καταλήγει σε παρατήρηση, το παιδί μπορεί να σταματήσει να μοιράζεται μαζί σου όσα συμβαίνουν στον ψηφιακό κόσμο του. Αντί να σου εξηγεί τι το ενδιαφέρει, με ποιους επικοινωνεί ή τι το προβληματίζει, ίσως επιλέξει να κρατήσει αυτές τις πληροφορίες για τον εαυτό του. Σύμφωνα με την παιδίατρο Megan Moreno, την οποία επικαλείται σχετικό δημοσίευμα του The Guardian, οι γονείς χρειάζεται να απομακρυνθούν από την αντίληψη ότι η τεχνολογία είναι είτε αποκλειστικά καλή είτε αποκλειστικά κακή. Σημασία έχει να κατανοήσουν πώς επηρεάζει την καθημερινότητα, τις σχέσεις και την ψυχική ευεξία των παιδιών τους.

Τι κάνει πραγματικά το παιδί σου στο διαδίκτυο

Πριν αποφασίσεις ότι το κινητό αποτελεί πρόβλημα, προσπάθησε να καταλάβεις τι σημαίνει για το παιδί σου. Μπορεί να επικοινωνεί με φίλους, να ανακαλύπτει νέα ενδιαφέροντα, να δημιουργεί βίντεο ή να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να οργανώσει τη σχολική του εργασία. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες το gaming ή η ατελείωτη περιήγηση στα social media επηρεάζουν τον ύπνο, τη συγκέντρωση και τις καθημερινές του δραστηριότητες. Για να αναγνωρίσεις τη διαφορά, χρειάζεται να γνωρίζεις τι συμβαίνει πραγματικά και όχι να βασίζεσαι μόνο στον χρόνο που βλέπεις να περνά μπροστά στην οθόνη. Δοκίμασε να κάνεις ανοιχτές ερωτήσεις, χωρίς να προεξοφλείς τις απαντήσεις. Ρώτησε τι του αρέσει να κάνει online, ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί περισσότερο ή αν έχει συναντήσει κάτι που το έκανε να αισθανθεί άβολα. Άκουσε την απάντησή του χωρίς να βιαστείς να κρίνεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες προκλήσεις

Με την εξάπλωση της AI, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Τα παιδιά μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν chatbots για να κάνουν εργασίες, να αναζητούν πληροφορίες ή ακόμη και να ζητούν συμβουλές για όσα τα απασχολούν. Έρευνα της UNICEF που δημοσιεύτηκε το 2026, με στοιχεία από δέκα χώρες, έδειξε ότι έως και το 50% των παιδιών που συμμετείχαν χρησιμοποιούσε ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Περίπου ένα στα δέκα ανέφερε ότι στρέφεται σε αυτά για συμβουλές σχετικά με ζητήματα που το ανησυχούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρήση της AI είναι επικίνδυνη. Σημαίνει, όμως, ότι χρειάζεται να συζητήσεις με το παιδί σου για την αξιοπιστία των πληροφοριών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα όρια της τεχνολογίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι ένα chatbot μπορεί να δώσει λανθασμένες απαντήσεις και ότι δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη υποστήριξη.

Πώς μπορείς να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης

Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάθε νέα εφαρμογή ούτε να έχεις απάντηση σε κάθε τεχνολογικό ερώτημα. Μπορείς να ζητήσεις από το παιδί σου να σου δείξει πώς χρησιμοποιεί ένα εργαλείο ή να ανακαλύψετε μαζί μια νέα εφαρμογή. Έτσι, η τεχνολογία γίνεται αφορμή για επικοινωνία και όχι πεδίο σύγκρουσης. Παράλληλα, είναι σημαντικό να θέτεις σαφή όρια για τον ύπνο, τη σχολική εργασία, την ιδιωτικότητα και τον χρόνο που περνάτε μαζί χωρίς οθόνες. Οι κανόνες λειτουργούν καλύτερα όταν εξηγείς τους λόγους τους και όταν φροντίζεις να αποτελούν μέρος μιας κοινής συμφωνίας, προσαρμοσμένης στην ηλικία και στις ανάγκες του παιδιού. Τελικά, η μεγαλύτερη πρόκληση της ψηφιακής εποχής δεν είναι μόνο να προστατεύσεις το παιδί σου από όσα μπορεί να συναντήσει στο διαδίκτυο. Είναι να διατηρήσεις ανοιχτό έναν δίαυλο επικοινωνίας, ώστε να νιώθει ασφαλές να σου μιλήσει όταν κάτι το προβληματίζει. Γιατί, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η ανθρώπινη επαφή. Και ίσως η πιο σημαντική ερώτηση που χρειάζεται να κάνεις σήμερα στο παιδί σου να μην είναι «πόση ώρα ήσουν στο κινητό;», αλλά «τι έκανες σήμερα που θα ήθελες να μου πεις;».

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