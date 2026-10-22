Life 22.10.2026

3 καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη γάτα σου να νιώθει άβολα

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Μάθε ποια 3 καθημερινά πράγματα μπορεί να την ενοχλούν από τους δυνατούς θορύβους μέχρι τα ανεπιθύμητα χάδια και τη βρώμικη άμμο
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Οι γάτες ενοχλούνται από δυνατούς θορύβους λόγω της ευαίσθητης ακοής τους.
  • Δεν επιθυμούν όλες οι γάτες συνεχείς αγκαλιές και χάδια, προτιμούν να επιλέγουν εκείνες την επαφή.
  • Η ακαθάριστη αμμολεκάνη είναι λόγος δυσαρέσκειας και αποφυγής χρήσης από τις γάτες.
  • Η παρατήρηση της γλώσσας του σώματος της γάτας είναι απαραίτητη για την κατανόηση των αναγκών της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ότι αγαπάς τη γάτα σου και θέλεις να της προσφέρεις το καλύτερο δεν σημαίνει ότι γνωρίζεις πάντα τι την κάνει να αισθάνεται άνετα. Οι γάτες έχουν τον δικό τους τρόπο να επικοινωνούν, χρειάζονται τον προσωπικό τους χώρο και συχνά δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους με διακριτικά σημάδια που μπορεί εύκολα να σου ξεφύγουν.

Μια πορτοκαλί μακρύτριχη γάτα κάθεται σε ένα δωμάτιο, φαντάζοντας πώς θα έμοιαζαν οι γάτες cartoon στην πραγματικότητα.
Pexels

Ορισμένες καθημερινές συνήθειες που σου φαίνονται απολύτως φυσιολογικές μπορεί να προκαλούν στη γάτα σου άγχος ή ανασφάλεια. Αν μάθεις να αναγνωρίζεις τι την ενοχλεί, θα μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα τη συμπεριφορά της και να δημιουργήσεις ένα πιο ήρεμο περιβάλλον για εκείνη.

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1. Δεν τους αρέσουν οι δυνατοί θόρυβοι

Αν συνηθίζεις να ακούς δυνατά μουσική, να φωνάζεις όταν ενθουσιάζεσαι ή να έχεις συνεχώς την τηλεόραση σε υψηλή ένταση, ίσως άθελά σου να αναστατώνεις τη γάτα σου. Οι γάτες έχουν ιδιαίτερα ευαίσθητη ακοή και οι ξαφνικοί, έντονοι ήχοι μπορεί να τις τρομάξουν. Η ηλεκτρική σκούπα, οι δυνατές φωνές, οι εργασίες στο σπίτι και οι απότομοι θόρυβοι μπορούν να προκαλέσουν στρες, ειδικά αν η γάτα σου είναι φοβική ή δεν έχει συνηθίσει τέτοια ερεθίσματα. Τι μπορείς να κάνεις; Δημιούργησε ένα ήσυχο σημείο στο σπίτι, όπου θα μπορεί να αποσύρεται όποτε το χρειάζεται. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις μια θορυβώδη συσκευή, άφησέ της τη δυνατότητα να απομακρυνθεί και μην την αναγκάζεις να παραμείνει στον ίδιο χώρο.

Κοντινό πλάνο λευκής γάτας με γαλάζια μάτια ξαπλωμένης ανάποδα σε σκούρο κάθισμα
Πηγή: pexels.com

2. Δεν θέλουν πάντα αγκαλιές και χάδια

Μπορεί να λατρεύεις να παίρνεις τη γάτα σου αγκαλιά, να τη φιλάς και να τη χαϊδεύεις για πολλή ώρα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη απολαμβάνει πάντα την ίδια επαφή. Πολλές γάτες θέλουν να αποφασίζουν οι ίδιες πότε θα πλησιάσουν τον άνθρωπό τους και για πόσο χρόνο θα δεχτούν χάδια. Αν την κρατάς με το ζόρι, την κυνηγάς για να την αγκαλιάσεις ή συνεχίζεις να τη χαϊδεύεις ενώ προσπαθεί να απομακρυνθεί, μπορεί να νιώσει ότι περιορίζεται η ελευθερία της. Παρατήρησε τη γλώσσα του σώματός της. Αν κουνά έντονα την ουρά της, γυρίζει τα αυτιά προς τα πίσω, απομακρύνεται ή προσπαθεί να ξεφύγει, είναι πιθανό να θέλει να σταματήσεις. Το μυστικό είναι να την αφήνεις να επιλέγει. Άπλωσε το χέρι σου και περίμενε να σε πλησιάσει. Με αυτόν τον τρόπο, της δείχνεις ότι σέβεσαι τα όριά της και ενισχύεις την εμπιστοσύνη που έχει σε εσένα.

Μια ασπρόμαυρη γάτα με πορτοκαλί μάτια κοιτάζει από ψηλά, ιδανική για το επόμενο βιβλίο σου για γάτες και σινεμά.
Pexels

3. Δεν αντέχουν την έλλειψη καθαριότητας στην άμμο τους

Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει τη γάτα σου να δυσανασχετήσει, αυτό είναι μια βρώμικη ή δυσάρεστη αμμολεκάνη. Οι γάτες είναι ιδιαίτερα καθαρά ζώα και συχνά αποφεύγουν να χρησιμοποιούν την άμμο τους όταν αυτή δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν αμελείς τον καθαρισμό της, μπορεί να παρατηρήσεις ότι η γάτα σου καθυστερεί να τη χρησιμοποιήσει ή αναζητά άλλο σημείο του σπιτιού. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πάντα ότι φταίει η καθαριότητα, καθώς αλλαγές στις συνήθειες της τουαλέτας μπορεί να σχετίζονται και με προβλήματα υγείας. Φρόντισε να απομακρύνεις καθημερινά τις ακαθαρσίες και να καθαρίζεις τακτικά την αμμολεκάνη. Τοποθέτησέ την σε ήσυχο, εύκολα προσβάσιμο σημείο, μακριά από τα μπολ του φαγητού και του νερού. Αν έχεις περισσότερες από μία γάτες, φρόντισε να υπάρχουν αρκετές αμμολεκάνες, ώστε να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός.

marie_gata
Pexels

Πώς θα καταλάβεις τι ενοχλεί τη γάτα σου

Κάθε γάτα έχει τον δικό της χαρακτήρα και τις δικές της προτιμήσεις. Κάποια ζώα είναι πιο κοινωνικά και απολαμβάνουν την αγκαλιά, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο και προσωπικό χώρο. Γι’ αυτό, το σημαντικότερο είναι να παρατηρείς τις αντιδράσεις της και να μην θεωρείς δεδομένο ότι όλες οι γάτες συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλεις να είναι χαρούμενη και να αισθάνεται ασφάλεια στο σπίτι σου, προσπάθησε να σέβεσαι τα όριά της, να διατηρείς ένα ήρεμο περιβάλλον και να καλύπτεις τις καθημερινές ανάγκες της. Άλλωστε, η σχέση εμπιστοσύνης με τη γάτα σου δεν χτίζεται μόνο με παιχνίδια και χάδια, αλλά και με το να καταλαβαίνεις πότε χρειάζεται να της δώσεις λίγο χώρο.

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