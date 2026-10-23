Life 23.10.2026

Γίνε η πιο cool μαμά του Halloween με αυτές τις 5 πανεύκολες κατασκευές

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Ανακάλυψε 5 εύκολες και οικονομικές κατασκευές με απλά υλικά που θα γεμίσουν το σπίτι με φαντάσματα, κολοκύθες και πολλή φαντασία
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Δημιουργήστε εύκολες αποκριάτικες κατασκευές για το Halloween με απλά υλικά.
  • Μετατρέψτε χαρτί, βαζάκια και ρολά σε φαντάσματα, φαναράκια και τερατάκια.
  • Φτιάξτε νυχτερίδες και κολοκύθες από χαρτόνι για διακόσμηση.
  • Ο χρόνος που περνάτε μαζί με τα παιδιά είναι το πιο σημαντικό για ένα όμορφο Halloween.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Halloween είναι η τέλεια αφορμή για να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη και να περάσεις δημιουργικό χρόνο με το παιδί σου. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά χρήματα ή να ψάχνεις περίπλοκες ιδέες στο διαδίκτυο. Με λίγα υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο σπίτι, μπορείς να δημιουργήσεις πρωτότυπα διακοσμητικά, χαριτωμένα τερατάκια και τρομακτικές κατασκευές που θα κάνουν τη φετινή γιορτή ακόμα πιο διασκεδαστική.

Pexels
Pexels

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη φαντασία, χρώματα και διάθεση για παιχνίδι. Δες επτά εύκολες ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις! Ποιος ξέρει; Ίσως αυτές οι απλές κατασκευές γίνουν η αγαπημένη σας οικογενειακή παράδοση κάθε Οκτώβριο.

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1. Φτιάξτε φαντασματάκια από χαρτί

Το λευκό χαρτί μπορεί να μεταμορφωθεί στα πιο χαριτωμένα φαντασματάκια! Κόψε μαζί με το παιδί σου σχήματα φαντάσματος, προσθέστε ματάκια και σχεδιάστε διαφορετικές εκφράσεις με μαύρο μαρκαδόρο. Μπορείτε να τα κρεμάσετε με σπάγκο στο παιδικό δωμάτιο ή να δημιουργήσετε μια μικρή γιρλάντα για το σαλόνι.

Pexels
Pexels

2. Μεταμορφώστε παλιά βαζάκια σε φαναράκια

Μην πετάξεις τα άδεια γυάλινα βαζάκια. Με λίγο πορτοκαλί ή λευκό χαρτί, αυτοκόλλητα και μαύρα χάρτινα χαρακτηριστικά, μπορείτε να τα μετατρέψετε σε κολοκύθες και φαντάσματα. Για φωτισμό, προτίμησε μικρά LED φωτάκια με μπαταρία αντί για πραγματικά κεριά, ιδιαίτερα όταν συμμετέχουν μικρά παιδιά.

Pexels
Pexels

3. Δημιουργήστε τρομακτικές νυχτερίδες

Με μαύρο χαρτόνι, ψαλίδι και λίγη κόλλα, μπορείτε να φτιάξετε νυχτερίδες σε διαφορετικά μεγέθη. Σχεδιάστε τα φτερά, κόψτε τα σχήματα και προσθέστε μάτια. Στη συνέχεια, κολλήστε τις στον τοίχο ή κρεμάστε τις από το ταβάνι με κλωστή, δημιουργώντας μια μικρή Halloween αποικία.

Pexels
Pexels

4. Φτιάξτε τις δικές σας χάρτινες κολοκύθες

Κόψτε λωρίδες από πορτοκαλί χαρτόνι και ενώστε τις στα άκρα ώστε να σχηματίσουν μια στρογγυλή κολοκύθα. Προσθέστε ένα πράσινο χάρτινο κοτσάνι και ζωγραφίστε αστείες ή τρομακτικές φατσούλες. Μπορείτε να φτιάξετε πολλές και να τις τοποθετήσετε σε ράφια, στο παιδικό γραφείο ή στο τραπέζι.

5. Μετατρέψτε ρολά χαρτιού σε μικρά τερατάκια

Τα άδεια ρολά από χαρτί υγείας είναι ιδανικά για δημιουργικές κατασκευές. Βάψτε τα ή καλύψτε τα με χρωματιστό χαρτί και αφήστε το παιδί να αποφασίσει αν θα φτιάξει ένα βαμπίρ, μια μούμια ή ένα αστείο τερατάκι. Προσθέστε ματάκια, χαρτονένια δόντια και μικρές λεπτομέρειες για να δώσετε χαρακτήρα σε κάθε δημιουργία.

Pexels
Pexels

Το πιο όμορφο Halloween είναι αυτό που δημιουργείτε μαζί

Δεν χρειάζεται να έχεις το τέλειο σπίτι ή ακριβά διακοσμητικά για να δημιουργήσεις όμορφες αναμνήσεις με το παιδί σου. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι ο χρόνος που περνάτε μαζί, τα γέλια, οι μικρές ατέλειες και η χαρά του να βλέπει τις δικές του δημιουργίες να παίρνουν μορφή. Διάλεξε μία ή περισσότερες από αυτές τις ιδέες, βάλε λίγη Halloween μουσική και οργανώστε ένα μικρό απόγευμα χειροτεχνίας. 

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Halloween κατασκευές ΠΑΙΔΙ
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