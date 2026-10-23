Life 23.10.2026

Κάθε απόγευμα σε πιάνει υπνηλία – 5 τρόποι να νικήσεις την πτώση ενέργειας

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Αν νιώθεις εξάντληση κάθε απόγευμα δες τι προτείνουν οι διαιτολόγοι για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη συγκέντρωση
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η απογευματινή υπνηλία οφείλεται συχνά στον τρόπο διατροφής και όχι στην ανάγκη για καφεΐνη ή γλυκό.
  • Η διατήρηση σταθερού προγράμματος γευμάτων με συνδυασμό πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών σταθεροποιεί την ενέργεια.
  • Η κατανάλωση επαρκούς πρωτεΐνης (περίπου 30γρ/γεύμα) και η αποφυγή μεγάλου πεινασμού με σωστά σνακ βοηθούν.
  • Η επαρκής ενυδάτωση και η σύντομη σωματική κίνηση (π.χ. περίπατος) βελτιώνουν την ενέργεια και την εγρήγορση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν γύρω στις 2 με 4 το μεσημέρι νιώθεις ξαφνικά ότι η ενέργειά σου εγκαταλείπει το σώμα σου, δεν είσαι η μόνη. Η απογευματινή «κοιλιά» μπορεί να εμφανιστεί ως υπνηλία, δυσκολία συγκέντρωσης ή έντονη επιθυμία για κάτι γλυκό ή έναν ακόμη καφέ. Σύμφωνα με τους ειδικούς το κλειδί μπορεί να βρίσκεται σε κάτι πολύ πιο απλό: στον τρόπο που τρέφεσαι μέσα στην ημέρα.

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Pexels

Η απογευματινή πτώση ενέργειας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεσαι περισσότερη καφεΐνη ή ένα γλυκό για να «βγει» η μέρα. Μικρές αλλαγές στον τρόπο που οργανώνεις τα γεύματα και τα σνακ σου μπορούν να σε βοηθήσουν να αποφύγεις τις απότομες αυξομειώσεις στην ενέργειά σου. Από την επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και φυτικών ινών μέχρι την ενυδάτωση και λίγη κίνηση, υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες που μπορείς να εντάξεις στην καθημερινότητά σου.

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1. Μην αφήνεις τα γεύματα στην τύχη

Αν συνηθίζεις να παραλείπεις το πρωινό ή να καθυστερείς πολύ το μεσημεριανό, είναι πιθανό να αισθανθείς πιο έντονα την απογευματινή εξάντληση. Οι ειδικοί προτείνουν να διατηρείς ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων, ώστε να προσφέρεις στον οργανισμό σου σταθερή παροχή ενέργειας. Δεν αρκεί, όμως, μόνο να τρως. Σημασία έχει και το τι βάζεις στο πιάτο σου. Προσπάθησε να συνδυάζεις πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, μαζί με υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να συμβάλει σε πιο σταθερή ενέργεια, αντί για απότομες αυξομειώσεις.

Pexels
Pexels

2. Βάλε περισσότερη πρωτεΐνη

Αν δεν μπορείς κάθε φορά να δημιουργήσεις το τέλειο ισορροπημένο γεύμα, μπορείς να ξεκινήσεις δίνοντας προτεραιότητα στην πρωτεΐνη. Η διαιτολόγος Amy Goodson προτείνει περίπου 30 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, με επιλογές όπως αυγά, γαλακτοκομικά ή άπαχο κρέας.Για το μεσημεριανό σου, μπορείς για παράδειγμα να επιλέξεις μια σαλάτα με όσπρια, αβοκάντο και προϊόντα ολικής άλεσης ή ένα bowl με κινόα, λαχανικά και κοτόπουλο ή σολομό.

Pexels
Pexels

3. Μην περιμένεις να πεινάσεις πολύ για να φας

Αν γνωρίζεις ότι γύρω στις 3 το μεσημέρι αρχίζεις να αισθάνεσαι εξαντλημένη, ένα μικρό σνακ περίπου 30 λεπτά νωρίτερα μπορεί να σε βοηθήσει. Προτίμησε έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και φυτικών ινών, αντί για ένα τρόφιμο γεμάτο ζάχαρη. Γιαούρτι με φρούτα και granola, τυρί με κράκερ ολικής άλεσης, φρούτο με ξηρούς καρπούς ή χούμους με λαχανικά είναι μερικές απλές επιλογές.

Pexels
Pexels

4. Πιες περισσότερο νερό

Μερικές φορές αυτό που αντιλαμβάνεσαι ως κούραση μπορεί να συνδέεται και με ανεπαρκή ενυδάτωση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει την κόπωση, τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Ένας γενικός στόχος που αναφέρεται στο Real Simple είναι περίπου 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα, ανάλογα πάντα με τις προσωπικές σου ανάγκες.

Pexels
Pexels

5. Σήκω από την καρέκλα

Δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρη προπόνηση μέσα στο γραφείο για να νιώσεις καλύτερα. Ακόμη και πέντε λεπτά κίνησης μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα μικρό διάλειμμα από την αδράνεια. Ένας σύντομος περίπατος μπορεί να ενισχύσει την κυκλοφορία του αίματος και την εγρήγορση. Αν, λοιπόν, κάθε απόγευμα νιώθεις ότι χρειάζεσαι επειγόντως καφέ ή γλυκό για να συνεχίσεις τη μέρα σου, ίσως αξίζει πρώτα να κοιτάξεις τι έχει προηγηθεί. Ένα πιο ισορροπημένο γεύμα, ένα σωστό σνακ, αρκετό νερό και λίγη κίνηση μπορεί να κάνουν τη διαφορά στην ενέργειά σου μέχρι το βράδυ.

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