Marvel: Έρχονται τρία νέα Halloween specials για το «Marvel Zombies» – Πότε επιστρέφει ο Spider-Man

Η Marvel Animation αποκάλυψε πότε θα κάνουν πρεμιέρα τα νέα επεισόδια των αγαπημένων animated σειρών της στο Disney+

Με μια ματιά Τρία νέα Halloween specials για τη σειρά Marvel Zombies αναμένονται από το 2027.

Τα specials θα κυκλοφορήσουν τα έτη 2027, 2028 και 2029.

Η 2η σεζόν της σειράς Your Friendly Neighborhood Spider-Man θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027.

Η Marvel Animation επεκτείνει το σύμπαν της με νέες animated ιστορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel Animation γιορτάζει την επέτειο των Halloween με τρία νέα specials για τη σειρά Marvel Zombies, τα οποία αναμένονται από το 2027 και μετά. Παράλληλα, η 2η σεζόν της σειράς Your Friendly Neighborhood Spider-Man θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2027, προσφέροντας περισσότερες περιπέτειες για τον νεαρό Peter Parker.

Η επιστροφή των Marvel Zombies με νέα επεισόδια

Η σειρά Marvel Zombies, η οποία έκανε πρεμιέρα πέρυσι ως μια μίνι-σειρά τεσσάρων επεισοδίων, επαναφέρεται στο Disney+ με τρία νέα Halloween specials. Η αρχή θα γίνει το 2027 με το Marvel Zombies: The Winter Soldier, ενώ θα ακολουθήσουν τα The Fist of Khonshu το 2028 και The Last Guardian το 2029. Η αρχική σειρά είχε ενθουσιάσει τους φανς, καθώς παρουσίαζε τους αγαπημένους ήρωες του MCU να αντιμετωπίζουν μια ζόμπι πανδημία. Η φωνή των χαρακτήρων δόθηκε από γνωστούς ηθοποιούς όπως η Elizabeth Olsen, ο Paul Rudd, η Florence Pugh, ο David Harbour, η Tessa Thompson, ο Simu Liu, η Awkwafina, η Hailee Steinfeld, ο Wyatt Russell, ο Randall Park, η Iman Vellani και η Dominique Thorne. Στην πρώτη σεζόν, τον ρόλο του Blade ανέλαβε ο Todd Williams.

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Η υπόθεση των Marvel Zombies εστιάζει σε μια ομάδα επιζώντων που, αφού οι Avengers πέφτουν θύματα της ζόμπι κατάστασης, ανακαλύπτουν το κλειδί για να σώσουν τον κόσμο από τους υπερδύναμους νεκρούς. Η σειρά δημιουργήθηκε από τους Bryan Andrews και Zeb Wells, με παραγωγούς τους Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews και Zeb Wells.

Ο Spider-Man επιστρέφει με τη 2η σεζόν

Εκτός από τις ζόμπι περιπέτειες, η Marvel Animation ετοιμάζει και την επιστροφή του Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Η δεύτερη σεζόν της σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιανουαρίου 2027, φέρνοντας ξανά τον νεαρό Peter Parker στη δράση. Η πρώτη σεζόν, που αποτελούνταν από δέκα επεισόδια, είχε προβληθεί πέρυσι στο Disney+ και παρουσίαζε μια εναλλακτική εκδοχή της ιστορίας προέλευσης του Spider-Man. Σε αυτή την εκδοχή, ο Peter Parker, τον οποίο υποδύεται φωνητικά ο Hudson Thames, βρίσκει καθοδήγηση από τον Norman Osborn, αντί από τον Tony Stark.

Το καστ της πρώτης σεζόν περιλάμβανε επίσης τους Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy και Charlie Cox. Οι Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt και Trammell είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς. Η ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών κυκλοφορίας από την Marvel Animation σηματοδοτεί τη συνεχή επέκταση του σύμπαντος της Marvel στον χώρο της animation, προσφέροντας νέες ιστορίες και εναλλακτικές προσεγγίσεις στους αγαπημένους της ήρωες.

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