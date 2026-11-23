Το KINO ATHENS επιστρέφει από τις 21 έως τις 29 Μαΐου 2027 και η προπώληση των Festival Passes ξεκίνησε

Με μια ματιά Ξεκίνησε η προπώληση των Festival Passes για το KINO ATHENS 2027, που θα διεξαχθεί 21-29 Μαΐου.

Η ειδική τιμή BLIND DEER ισχύει από 20 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Διατίθενται Festival Pass 5 (5 εισόδους, 20€) και Festival Pass 10 (10 εισόδους, 35€) στην περίοδο προπώλησης.

Οι κάτοχοι Festival Pass πρέπει να κάνουν κράτηση θέσης για κάθε προβολή ξεχωριστά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το KINO ATHENS 2027 ξεκίνησε! Το Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των Festival Passes για τη διοργάνωση του 2027, προσκαλώντας τους φίλους του κινηματογράφου, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και το κοινό να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε εννέα ημέρες αφιερωμένες στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, την καλλιτεχνική αναζήτηση και τη διεθνή πολιτιστική ανταλλαγή.

Από τις 21 έως τις 29 Μαΐου 2027, το KINO ATHENS θα μετατρέψει και πάλι την Αθήνα σε ένα σημείο συνάντησης τολμηρών κινηματογραφικών φωνών, καινοτόμων αφηγήσεων και νέων οπτικών από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.

Με την έναρξη της προπώλησης, το κοινό έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις ειδικές τιμές του BLIND DEER, οι οποίες θα ισχύουν από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σχεδιασμένα για να προσφέρουν ευελιξία και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προβολών, τα Festival Passes του KINO ATHENS διατίθενται σε δύο επιλογές:

FESTIVAL PASS 5 – 20€: Πέντε είσοδοι σε προβολές του φεστιβάλ.

Πέντε είσοδοι σε προβολές του φεστιβάλ. FESTIVAL PASS 10 – 35€: Δέκα είσοδοι σε προβολές του φεστιβάλ.

Η προσφορά BLIND DEER αποτελεί την πιο συμφέρουσα ευκαιρία για να εξασφαλίσετε έγκαιρα την πρόσβασή σας στο φεστιβάλ, πριν από την επόμενη περίοδο τιμολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου προπώλησης, οι τιμές των Festival Passes διαμορφώνονται ως εξής:

EARLY DEER | 1 Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2027

Festival Pass 5: 25€

Festival Pass 10: 45€

LATE DEER | 1 Απριλίου – 29 Μαΐου 2027

Festival Pass 5: 30€

Festival Pass 10: 55€

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ FESTIVAL PASS ΣΑΣ

Η προπώληση BLIND DEER έχει ξεκινήσει, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να οργανώσει έγκαιρα τη φεστιβαλική του εμπειρία στις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές.

Τα Festival Passes διατίθενται μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων:

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Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι Festival Pass θα πρέπει να πραγματοποιούν εκ των προτέρων κράτηση θέσης για κάθε επιμέρους προβολή μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων. Η είσοδος στις προβολές εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα θέσεων και τη χωρητικότητα κάθε χώρου.

KINO ATHENS 2027 21–29 Μαΐου 2027 | Αθήνα

Εννέα ημέρες ανεξάρτητου κινηματογράφου. Μία πόλη. Ένα σημείο συνάντησης για νέες φωνές, νέες οπτικές και νέους τρόπους θέασης.

Ανακαλύψτε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Ζήστε το απρόσμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες: kinoathens.org

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια:

https://kinoathens.org/venuestickets/

Χορηγοί επικοινωνίας:

Μad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2