Με μια ματιά Πολλές ταινίες τρόμου αντλούν έμπνευση από πραγματικές, συχνά φρικιαστικές, ιστορίες και γεγονότα.

Η αλήθεια πίσω από τις ταινίες τρόμου μπορεί να είναι πιο τρομακτική από τη φαντασία.

Κατά συρροή δολοφόνοι, ανεξήγητα φαινόμενα και τραγικές υποθέσεις έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Ταινίες όπως το "Scream", "The Entity" και "Henry: Portrait of a Serial Killer" βασίζονται σε αληθινά εγκλήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αλήθεια είναι πως όλοι μας έχουμε νιώσει αυτή την παγωμένη ανατριχίλα όταν συνειδητοποιούμε ότι μια φρικιαστική κινηματογραφική ιστορία δεν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Εκεί είναι που το φιλμ παύει να είναι απλά μια διασκέδαση για το Σαββατόβραδο και μετατρέπεται σε μια ωμή υπενθύμιση του πόσο τρομακτικός μπορεί να γίνει ο πραγματικός κόσμος. Αν περνάς τα βράδια σου ακούγοντας true-crime podcasts, αναζητώντας στοιχειωμένα μέρη και διαβάζοντας κάθε σκοτεινό θρύλο, τότε ξέρεις καλά πως οι πιο δυνατές συγκινήσεις κρύβονται εκεί όπου η φαντασία συναντά την ωμή πραγματικότητα.

Από το ανελέητο κυνηγητό και τα ψυχολογικά θρίλερ που σε κάνουν να αμφιβάλλεις για τα πάντα, μέχρι τις αλλόκοτες υπερφυσικές αφηγήσεις, ο κινηματογράφος έχει αντλήσει έμπνευση από τα πιο σκοτεινά γεγονότα της ζωής. Κατά συρροή δολοφόνοι, ανεξήγητα φαινόμενα και τραγικές υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινωνία έχουν περάσει στη μεγάλη οθόνη, περιμένοντας να τις ανακαλύψεις. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και ιδανικές για να τις στριμάρεις απόψε κιόλας, έχοντας βέβαια τα φώτα αναμμένα στο σπίτι.

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1. Things heard and seen

Η ταινία με πρωταγωνίστρια την Amanda Seyfried ακολουθεί μια οικογένεια από το Μανχάταν που μετακομίζει στην επαρχία της Νέας Υόρκης και έρχεται αντιμέτωπη με έντονη μεταφυσική δραστηριότητα. Η πλοκή βασίζεται στο βιβλίο της Elizabeth Brundage, το οποίο με τη σειρά του εμπνεύστηκε από μια πραγματική δολοφονία του 1982 και από τις προσωπικές παραφυσικές εμπειρίες της ίδιας της συγγραφέως, προσφέροντας έναν διπλό λόγο για να ανατριχιάσεις.

2. Scream

Μπορεί να μην υπήρξε ποτέ κανείς στην πραγματικότητα που να κυκλοφορούσε με τη διάσημη μάσκα του Ghostface, όμως το εμβληματικό slasher φιλμ εμπνεύστηκε άμεσα από τη δράση του serial killer Daniel Rolling, γνωστού και ως Gainesville Ripper. Ο διαβόητος δολοφόνος συνελήφθη αφού αφαίρεσε τη ζωή φοιτητών στη Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του μια σκοτεινή κληρονομιά που πέρασε στη μεγάλη οθόνη.

3. The Entity

Μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της στο Λος Άντζελες δέχεται επανειλημμένα επιθέσεις από μια αόρατη οντότητα, χωρίς κανείς να την πιστεύει. Η ιστορία αυτή αποτελεί μεταφορά των πραγματικών γεγονότων που βίωσε το 1974 η Doris Bither, η οποία ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε επίθεση από υπερφυσική δύναμη και ζήτησε τη βοήθεια ειδικών για να ερευνήσουν το φαινόμενο.

4. Jennifer’s Body

Ακόμη και η σκοτεινή κωμωδία τρόμου με τη Megan Fox αντλεί έμπνευση από μια πραγματικά τραγική υπόθεση, τη δολοφονία της δεκαπεντάχρονης Elyse Pahler. Στην ταινία μια μαθήτρια μεταμορφώνεται σε δαιμονισμένη ύπαρξη, ενώ στην πραγματικότητα η νεαρή κοπέλα δολοφονήθηκε από μια ομάδα εφήβων που πίστευαν ότι έτσι θα αποκτήσουν υπερφυσικές δυνάμεις.

5. Henry: Portrait of a Serial Killer

Για τους λάτρεις του true-crime, οι χαρακτήρες του Henry και του Otis βασίζονται στους πραγματικούς κατά συρροή δολοφόνους Henry Lee Lucas και Ottis Toole. Οι δυο τους διέπραξαν αμέτρητα εγκλήματα από κοινού, αφήνοντας τις αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν ένα κουβάρι από αλλεπάλληλες και συχνά συγκεχυμένες ομολογίες.

6. All Good Things

Με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling στο ρόλο του πλούσιου γιου ενός μεγιστάνα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη, η ταινία παρακολουθεί μια θυελλώδη σχέση που εξελίσσεται σε φονική τραγωδία. Το σενάριο αντλεί έμπνευση από τα σκοτεινά εγκλήματα του Robert Durst, προσφέροντας ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ που πατάει σε αληθινά και τρομακτικά δεδομένα της πραγματικότητας.

7. Communion

Η ταινία απευθύνεται σε όσους είναι ανοιχτοί στην ιδέα των εξωγήινων επαφών, καθώς βασίζεται στις εμπειρίες του συγγραφέα Whitley Strieber. Ο ίδιος υποστήριξε ότι βίωσε μια τρομακτική και καθόλου ευχάριστη εμπειρία απαγωγής από αγνώστου ταυτότητος ιπτάμενα αντικείμενα.

8. Wolf Creek

Ένα ανατριχιαστικό αυστραλιανό θρίλερ που ακολουθεί 3 backpackers την ώρα που γίνονται στόχος ενός αδίστακτου serial killer στην απομονωμένη εξοχή. Η πλοκή γίνεται ακόμα πιο σοκαριστική αν αναλογιστεί κανείς ότι συνδυάζει τα πραγματικά εγκλήματα δύο διαφορετικών δολοφόνων, του Bradley Murdoch και του Ivan Milat.

9. The Lighthouse

Με πρωταγωνιστές τον Robert Pattinson και τον Willem Dafoe, το φιλμ αντλεί τη χαοτική και κλειστοφοβική του ατμόσφαιρα από τα πραγματικά γεγονότα του 1801 στον φάρο Smalls. Εκεί, δύο φύλακες βρέθηκαν μόνοι σε έναν απομονωμένο χώρο και, μετά τον ξαφνικό θάνατο του ενός, ο άλλος αναγκάστηκε να ζήσει δίπλα στο πτώμα από φόβο μην κατηγορηθεί, οδηγώντας τον τελικά σε πλήρη ψυχική κατάρρευση.

10. The Sacrament

Γυρισμένο σε στιλ found-footage για να μοιάζει απόλυτα αληθινό, το φιλμ ακολουθεί έναν δημοσιογράφο που προσπαθεί να εντοπίσει την αδελφή του μέσα σε μια απομονωμένη θρησκευτική κοινότητα. Η ιστορία είναι άμεσα εμπνευσμένη από τη μαζική τραγωδία και τη φρικιαστική σφαγή του Jonestown.

11. Η σιωπή των αμνών

Ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου που μας σύστησε τον Buffalo Bill, έναν διαβόητο δολοφόνο που στόχευε γυναίκες. Αν και ο ίδιος ο χαρακτήρας αποτελεί προϊόν κινηματογραφικής σύνθεσης, η δομή του χτίστηκε προσεκτικά πάνω στη δράση διαβόητων εγκληματιών της πραγματικότητας, όπως ο Ted Bundy, ο Ed Kemper και ο Gary Ridgway.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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