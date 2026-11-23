Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας κυκλοφορούν το «Πέρα στο γιαλό» ένα ethnic ντουέτο με ξεχωριστό music video

Με μια ματιά Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας συνεργάζονται στο τραγούδι «Πέρα στο γιαλό».

Το ντουέτο είναι ένα δυναμικό ethnic τραγούδι με ιδιαίτερες φωνές και μουσική χημεία.

Το τραγούδι συνοδεύεται από music video υψηλής αισθητικής με συμβολισμούς.

Η μουσική είναι των Arcade, Padé, Yone, Γιάννη Αρχολέκα και οι στίχοι των Arcade. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας συναντιούνται δισκογραφικά στο «μαγικό» ντουέτο «Πέρα στο γιαλό», που συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο music video. Ο Γιάννης Κότσιρας και η Klavdia ενώνουν τις φωνές τους σε ένα δυναμικό ethnic τραγούδι, αναδεικνύοντάς το με τις ιδιαίτερες χροιές τους και τη μουσική τους «χημεία».

Το «Πέρα στο γιαλό», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, οπτικοποιείται με ένα music video υψηλής αισθητικής και συμβολισμών. Μέσα από μία ανθοδέσμη και μερικές φωτογραφίες, οι δύο καλλιτέχνες εξιστορούν τη σχέση δύο ανθρώπων, αφήνοντας τα λουλούδια και τις εικόνες να εκφράσουν όσα τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν.

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Τη μουσική έγραψαν οι Arcade, Padé, Yone και Γιάννης Αρχολέκας και τους στίχους οι Arcade, ενώ το music video σκηνοθέτησε ο Mike Marzz.

Βρείτε το «Πέρα Στο Γιαλό» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pera-sto-gialo

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