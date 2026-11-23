Μια λαμπερή βραδιά όπου η μόδα συναντά τη μουσική, με αγαπημένους καλλιτέχνες και κορυφαίους σχεδιαστές

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 by Three Cents θα διεξαχθεί 23 Νοεμβρίου 2026 στο Tae Kwon Do, με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

Το κεντρικό μήνυμα είναι «WE ARE ALL MADE OF STARS», εστιάζοντας στη λάμψη και τη μοναδικότητα.

Το theme song είναι το «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα, με remix από τον Valeron.

Πολλές συνεργασίες σχεδιαστών και καλλιτεχνών θα παρουσιαστούν, όπως Paris Valtadoros & Πέγκυ Ζήνα, Σωτήρης Γεωργίου & Λένα Ζευγαρά, και Dimitris Petrou & Πέτρος Ιακωβίδης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει για 16η χρονιά, μετατρέποντας ξανά το Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) στο επίκεντρο της εγχώριας μόδας και μουσικής σκηνής. Η λαμπερή διοργάνωση πραγματοποιείται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 18:00 και το show να ξεκινά στις 20:00, έχοντας στο τιμόνι της παρουσίασης τη Βίκυ Καγιά.

Με κεντρικό μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στη λάμψη και τη μοναδικότητα κάθε δημιουργικής έκφρασης, ενώνοντας σχεδιαστές, καλλιτέχνες και performers σε ένα ενιαίο οπτικοακουστικό σύμπαν.

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Το theme song και η ιστορία πίσω από το «Τυχερό Αστέρι»

Τη μουσική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης υπογράφει το εμβληματικό «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα, το οποίο αποκτά νέα πνοή μέσα από ένα φρέσκο remix του Valeron.

Η διαδρομή του τραγουδιού ξεκίνησε πριν από περίπου 23 χρόνια μέσα σε ένα ταξί, στη διαδρομή από την Πανεπιστημίου προς το Περιστέρι, όταν ο Κωνσταντίνος Βήτα σημείωσε τους πρώτους στίχους πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα.

Ακούστηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2000-2001 στη θεατρική παράσταση «Angel Baby» σε ερμηνεία του Γιάννη Παλαμίδα, διασκευάστηκε αργότερα από καλλιτέχνες όπως ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Μόνικα, ενώ γνώρισε τεράστια απήχηση μέσα από την ερμηνεία του Ορέστη Χαλκιά και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κέρκυρας στη σειρά «Maestro». Φέτος, το τραγούδι συνδέει τον συμβολισμό του αστεριού με τη λάμψη της πασαρέλας.

Όλα τα acts και οι συνεργασίες στη σκηνή

Paris Valtadoros & Πέγκυ Ζήνα

Ο σχεδιαστής Paris Valtadoros ενώνει τις δυνάμεις του με την Πέγκυ Ζήνα, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στον θεσμό, συνδυάζοντας τη σύγχρονη θηλυκότητα των δημιουργιών του με τη χαρακτηριστική φωνή της ερμηνεύτριας σε ένα act γεμάτο θεατρικότητα.

Georgia De Graecia & Biased Beast

Μια σύμπραξη που αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγία των δεκαετιών του ’60 και του ’70, μεταφέροντας τη λάμψη μιας άλλης εποχής στη σύγχρονη πασαρέλα.

Σωτήρης Γεωργίου & Λένα Ζευγαρά

Η αψεγάδιαστη γεωμετρία της ραπτικής του σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου συναντά την ακατέργαστη, εκρηκτική ενέργεια της Λένας Ζευγαρά, η οποία πραγματοποιεί το μεγάλο της ντεμπούτο στη σκηνή του MadWalk. Στο catwalk θα δούμε επίσης και τα 2 μοντέλα από το Model Casting Call by Colgate.

Στέλιος Κουδουνάρης & Danae

Ο Στέλιος Κουδουνάρης επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 8 χρόνια με τη συλλογή Autumn/Winter 2026-2027, συνδυάζοντας τη δυναμική των 80s με την αισθητική των 90s, έχοντας τη μουσική συνοδεία της ανερχόμενης Danae.

FY by ΣΚΡΑΤΣ

Το ΣΚΡΑΤΣ φέρνει χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στη σκηνή, με πρωταγωνιστές τον FY και 12 Μολυβένιους Στρατιώτες σε ένα γιορτινό act γεμάτο ρυθμό.

Deux Hommes & Κατερίνα Λιόλιου

Το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes συνεργάζεται με την Κατερίνα Λιόλιου σε μια σκηνική αφήγηση που ενώνει τη μόδα, τη μουσική και τη θεατρική έκφραση.

Daphne Valente & Klavdia by Eurobank

Με αφορμή τη νέα κάρτα MAD TAP by Eurobank, η Daphne Valente παρουσιάζει τη συλλογή «Razzle Dazzle» με το χαρακτηριστικό πλισέ της, πλαισιωμένη για πρώτη φορά επί σκηνής από την Klavdia.

Dimitris Petrou & Πέτρος Ιακωβίδης

Στη 10η συμμετοχή του στο MadWalk, ο Dimitris Petrou παρουσιάζει τη συλλογή «PARADISO in FIORE» εμπνευσμένη από τον παλιό ιταλικό κινηματογράφο (με παπούτσια MIGATO), ενώ ο Πέτρος Ιακωβίδης κάνει πρεμιέρα στον θεσμό ερμηνεύοντας για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουριο τραγούδι.

BSB, Kidd & Evangelia

Η Evangelia, στην 5η της συμμετοχή στον θεσμό, και ο πρωτοεμφανιζόμενος Kidd πλαισιώνουν μουσικά τη συλλογή της BSB, αναδεικνύοντας τη διάθεση για πειραματισμό και προσωπικό στιλ.

Celia Kritharioti & Lila

Η υψηλή ραπτική συναντά την εκρηκτική σκηνική ενέργεια της Lila σε μια καλλιτεχνική σύμπραξη που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια της μόδας και της μουσικής.

Greatness Athens by Vicky Kaya & Ήβη Αδάμου for CUPRA

Η Ήβη Αδάμου ανεβαίνει στην πασαρέλα του Greatness Athens, σε ένα δυναμικό act όπου το νέο μοντέλο CUPRA Raval κάνει την πρώτη εμφάνιση αυτοκινήτου στη σκηνή του MadWalk.

Βασιλειάδης Αθανάσιος & Ρένα Μόρφη

Ο σχεδιαστής παρουσιάζει τη συλλογή «TEMPTATION» με επίκεντρο την επιθυμία, την ελευθερία και την αυτοδιάθεση, με τη Ρένα Μόρφη να δίνει τον δικό της μουσικό παλμό στις δημιουργίες.

Κωνσταντίνος Ρήγος (MadWalk of Fame)

Ο εμβληματικός χορογράφος και σκηνοθέτης, με μια διαδρομή που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες, είναι το φετινό τιμώμενο πρόσωπο του θεσμού MadWalk of Fame, ως αναγνώριση της συμβολής του στη σύνδεση της μόδας με τις τέχνες.

Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος & Σάκης Ρουβάς

Μια τριπλή σύμπραξη κορυφής όπου το 90s glamour και η διαχρονική κομψότητα συναντούν τη φουτουριστική αισθητική της Τεχνητής Νοημοσύνης, με βινύλ, μπροκάρ, laser, κρυστάλλους και μικροτσίπ να πλαισιώνουν τον Σάκη Ρουβά.

5226 by Celia Kritharioti & Τάνια Μπρεάζου

Το νεανικό brand της σχεδιάστριας επανασυστήνεται αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τους street κώδικες και στρέφεται σε μια πιο θηλυκή και αισθησιακή κατεύθυνση, έχοντας στο πλευρό του την Τάνια Μπρεάζου.

MAC Cosmetics & Marina Satti

Η M·A·C Cosmetics ενώνει την τέχνη του μακιγιάζ με τη μόδα, έχοντας στο πλευρό της τη Marina Satti σε μια κοινή δημιουργική αφήγηση.

ΔΕΗ, Απόστολος Μητρόπουλος & Θοδωρής Φέρρης

Εμπνευσμένο από την πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis», το act ενώνει τη δημιουργική ματιά του Απόστολου Μητρόπουλου με τη φωνή του Θοδωρή Φέρρη.

Ελένη Φουρέιρα (Closing Act)

Μετά από μια σειρά εμβληματικών εμφανίσεων στον θεσμό, η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει με έναν ξεχωριστό ρόλο, αναλαμβάνοντας να ρίξει την αυλαία της βραδιάς με το εντυπωσιακό closing act.

Με special guest εμφανίσεις, καθώς και ένα πρόγραμμα γεμάτο απρόσμενες καλλιτεχνικές συναντήσεις, το MadWalk 2026 by Three Cents υπόσχεται μια βραδιά όπου κάθε δημιουργός, καλλιτέχνης και θεατής γίνεται μέρος ενός κοινού, λαμπερού σύμπαντος, αποδεικνύοντας στην πράξη πως είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστέρια.