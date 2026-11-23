Ο Όμιλος LEGO φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια εντυπωσιακή δημιουργία που συνδυάζει το παιχνίδι με τη μόδα

Με μια ματιά Ο Όμιλος LEGO θα παρουσιάσει μια πρωτότυπη δημιουργία στο MadWalk 2026.

Η δημιουργία συνδυάζει μόδα και παιχνίδι, με έμπνευση από τη φύση.

Χιλιάδες στοιχεία και εκατοντάδες λουλούδια συνθέτουν την κατασκευή.

Το μήνυμα είναι ότι η δημιουργικότητα δεν έχει ηλικία και φέρνει χαρά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το παιχνίδι συναντά τη μόδα σε μια ξεχωριστή δημιουργία που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do, ο Όμιλος LEGO ετοιμάζει μια εντυπωσιακή έκπληξη για το MadWalk 2026 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα δεν έχει ηλικία και μπορεί να πάρει τις πιο απρόσμενες μορφές.

Η μόδα και το παιχνίδι ετοιμάζονται να συναντηθούν σε μια πασαρέλα διαφορετική από όσες έχουμε συνηθίσει. Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο στάδιο Tae Kwon Do και ο Όμιλος LEGO έρχεται να προσθέσει τη δική του ξεχωριστή πινελιά, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια δημιουργία που έχει ήδη εντυπωσιάσει το κοινό της μόδας στο εξωτερικό.

Όλα ξεκίνησαν από μια απλή, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ερώτηση: «Μπορεί το παιχνίδι να ανέβει στην πασαρέλα;». Η απάντηση δόθηκε μέσα από μια πρωτότυπη δημιουργική συνάντηση δύο διαφορετικών τεχνών, οι οποίες ενώθηκαν για να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Πίσω από αυτή την κατασκευή κρύβονται χιλιάδες στοιχεία και εκατοντάδες λουλούδια, τοποθετημένα ένα προς ένα με το χέρι. Το αποτέλεσμα θυμίζει ένα ολόκληρο λιβάδι που ζωντανεύει, μεταφέροντας την ομορφιά της φύσης στον κόσμο της μόδας. Πρόκειται για μια δημιουργία που αναδεικνύει τη φαντασία, τη λεπτομέρεια και τη δύναμη της συνεργασίας.

Τι ακριβώς θα παρουσιαστεί, ωστόσο, παραμένει προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό. Η αποκάλυψη θα γίνει πάνω στη σκηνή του MadWalk 2026, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά αυτή την ιδιαίτερη δημιουργία.

Πέρα από την εντυπωσιακή δημιουργία, η παρουσία του Ομίλου LEGO έχει και ένα ξεχωριστό μήνυμα: η δημιουργικότητα δεν χάνεται όσο μεγαλώνουμε. Αντίθετα, μπορεί να εξελίσσεται, να αλλάζει μορφή και να μας προσφέρει χαρά σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Με το μήνυμα «Ξύπνα τη χαρά μέσα σου», ο Όμιλος LEGO υπενθυμίζει στους ενήλικες τη σημασία του να αφήνουν χώρο στη φαντασία, στο παιχνίδι και σε όσα τους κάνουν πραγματικά χαρούμενους.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο MadWalk 2026 by Three Cents. Και κάτι μάς λέει πως αυτή τη φορά η πασαρέλα θα ανθίσει με τον πιο απρόσμενο τρόπο!