Με μια ματιά Η αυτοκράτειρα Ελισάβετ χρησιμοποιούσε σπιτικές μάσκες με φράουλες και μέλι για λαμπερή επιδερμίδα.

Δημιουργούσε ειδική κρέμα προσώπου με κερί, αμυγδαλέλαιο και ροδόνερο, ενώ αγαπούσε το ροδόνερο.

Αφιέρωνε 3 ώρες καθημερινά στα μαλλιά της, χρησιμοποιώντας μείγμα κρόκων αυγών και κονιάκ για το λούσιμο.

Ακολουθούσε αυστηρή ρουτίνα περιποίησης σώματος, με παγωμένα και ζεστά μπάνια, άσκηση και ιππασία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την ομορφιά και ακολουθούσε καθημερινές ιεροτελεστίες περιποίησης που για την εποχή της ήταν πρωτοποριακές. Από τις σπιτικές μάσκες προσώπου μέχρι τα εντυπωσιακά μαλλιά της, αυτές ήταν οι συνήθειες που διαμόρφωσαν τον θρύλο της.

Η επιστροφή της ιστορίας της αυτοκράτειρας Ελισάβετ μέσα από την τελευταία σεζόν της σειράς «The Empress» στο Netflix φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο εμβληματικές γυναικείες φιγούρες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Γνωστή ως Σίσσυ, αν και η ίδια δεν αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το χαϊδευτικό, η αυτοκράτειρα της Αυστρίας είχε καταφέρει να γίνει σύμβολο κομψότητας και ομορφιάς.

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Πολύ πριν από την εποχή των σύγχρονων skincare routines και των αμέτρητων beauty προϊόντων, η Ελισάβετ είχε δημιουργήσει τις δικές της τελετουργίες περιποίησης. Η εμμονή της με τη νεότητα, τη λαμπερή επιδερμίδα και τα μακριά μαλλιά την οδηγούσε σε καθημερινές συνήθειες που απαιτούσαν χρόνο, επιμονή και αρκετά ασυνήθιστα για τα σημερινά δεδομένα υλικά.

Η μάσκα προσώπου με φράουλες και μέλι

Ανάμεσα στις αγαπημένες συνήθειες της αυτοκράτειρας ήταν μια σπιτική μάσκα προσώπου με φρέσκες φράουλες και μέλι. Πολτοποιούσε τις φράουλες μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή και πρόσθετε ένα κουταλάκι μέλι, δημιουργώντας ένα μείγμα που χρησιμοποιούσε για την περιποίηση της επιδερμίδας της.

Το συγκεκριμένο DIY beauty ritual είχε στόχο να διατηρεί το πρόσωπό της απαλό και φωτεινό. Οι φράουλες περιέχουν φυσικά οξέα, ενώ το μέλι είναι γνωστό για τις ενυδατικές και καταπραϋντικές ιδιότητές του.

Η κρέμα προσώπου που δημιουργούνταν στο φαρμακείο της αυλής

Η περιποίηση της επιδερμίδας της δεν περιοριζόταν στις σπιτικές μάσκες. Η Ελισάβετ χρησιμοποιούσε μια ειδικά παρασκευασμένη κρέμα, γνωστή ως Heavenly Cream, η οποία δημιουργούνταν στο φαρμακείο της αυλής.

Η σύνθεσή της περιλάμβανε λευκό κερί, γλυκό αμυγδαλέλαιο και ροδόνερο, με στόχο να χαρίσει στην επιδερμίδα απαλή υφή και ροδαλή όψη. Το ροδόνερο είχε ξεχωριστή θέση στη ρουτίνα της, αφού το χρησιμοποιούσε τόσο για να καθαρίζει το πρόσωπό της πρωί και βράδυ όσο και ως αναζωογονητικό mist κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μάλιστα, αγαπούσε και τις λοσιόν με άρωμα βιολέτας, ενώ φρόντιζε ιδιαίτερα και την περιοχή του λαιμού, χρησιμοποιώντας υφάσματα εμποτισμένα με τονωτικό νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα μακριά μαλλιά που απαιτούσαν 3 ώρες περιποίησης

Αν υπήρχε ένα χαρακτηριστικό που έκανε την εμφάνιση της αυτοκράτειρας πραγματικά αξέχαστη, αυτό ήταν τα εντυπωσιακά, μακριά μαλλιά της. Το βάρος τους υπολογίζεται ότι έφτανε περίπου τα πέντε κιλά, γεγονός που εξηγεί γιατί η περιποίησή τους αποτελούσε μια ολόκληρη διαδικασία.

Η Ελισάβετ αφιέρωνε περίπου 3 ώρες καθημερινά στο βούρτσισμα των μαλλιών της, ενώ το λούσιμο γινόταν μία φορά την εβδομάδα και μπορούσε να διαρκέσει σχεδόν μισή ημέρα. Μάλιστα, η διαδικασία περιλάμβανε ένα μείγμα από περίπου 20 κρόκους αυγών και κονιάκ, το οποίο άπλωναν στα μαλλιά της πριν από το σχολαστικό ξέβγαλμα.

Η αυτοκράτειρα είχε επίσης τη δική της προσωπική κομμώτρια, τη Fanny Angerer, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία των περίτεχνων χτενισμάτων της. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν ένας πλεκτός κότσος σε σχήμα κορώνας, διακοσμημένος με διαμαντένια αστεράκια από τον αυλικό κοσμηματοπώλη Koechert.

Το άρωμα που είχε ξεχωριστή θέση στη ρουτίνα της

Η Ελισάβετ αγαπούσε τις φυσικές αρωματικές συνθέσεις, ενώ ένα από τα αγαπημένα της αρώματα ήταν το Fantasia de Fleurs του οίκου Creed. Με νότες ίριδας, τριαντάφυλλου και τουμπερόζας, αποτελούσε την αρωματική υπογραφή της και ολοκλήρωνε την εικόνα της.

Τα παγωμένα μπάνια και τα τελετουργικά περιποίησης σώματος

Η φροντίδα της εμφάνισής της δεν σταματούσε στο πρόσωπο και τα μαλλιά. Η αυτοκράτειρα ακολουθούσε μια ιδιαίτερα απαιτητική ρουτίνα περιποίησης σώματος, ενώ αγαπούσε τα παγωμένα μπάνια, τα οποία θεωρούσε έναν τρόπο τόνωσης.

Παράλληλα, συνήθιζε να κάνει ζεστά μπάνια με ελαιόλαδο και σανό, με στόχο να διατηρεί την επιδερμίδα της απαλή. Στις συνήθειές της περιλαμβάνονταν επίσης οι μεγάλες βόλτες, η ιππασία και η ξιφασκία, δραστηριότητες που αποτελούσαν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς της.

Η ιστορία της Σίσσυ αποδεικνύει ότι η σχέση της μόδας και της ομορφιάς με τις προσωπικές τελετουργίες δεν είναι καθόλου σύγχρονη υπόθεση. Αρκετές από τις συνήθειές της μπορεί σήμερα να μοιάζουν υπερβολικές ή ασυνήθιστες, όμως η αφοσίωσή της στην περιποίηση ήταν εκείνη που συνέβαλε στη δημιουργία ενός beauty μύθου που εξακολουθεί να γοητεύει.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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