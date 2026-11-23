Πριν κυκλοφορήσει επίσημα το νέο τραγούδι της Μαρίνας Λάμπρου κάνει την αποκλειστική του εμφάνιση στο Mad Radio 106,2

Με μια ματιά Το νέο τραγούδι της Μαρίνας Λάμπρου, «Έγκλημα», κυκλοφορεί αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2.

Το «Έγκλημα» είναι ένα urban pop τραγούδι με δυναμικό ρυθμό και σύγχρονους ήχους.

Το τραγούδι έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στα social media πριν την επίσημη κυκλοφορία του.

Η επίσημη κυκλοφορία του «Εγκλήματος» και του music video είναι στις 30 Νοεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο τραγούδι της Μαρίνας Λάμπρου έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα και τώρα έχεις την ευκαιρία να το ακούσεις πρώτος! Το «Έγκλημα», το ολοκαίνουργιο single της ταλαντούχας τραγουδίστριας, έρχεται αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις 30 Νοεμβρίου. Με δυναμικό urban pop ήχο, έντονο ρυθμό και μια δημιουργική ομάδα που υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, το νέο κομμάτι φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα τραγούδια που θα ξεχωρίσουν αυτή τη σεζόν. Και αν τα social media έχουν ήδη πάρει μια πρώτη γεύση, τώρα είναι η σειρά σου να ακούσεις τι ετοιμάζει η Μαρίνα Λάμπρου.

Το «Έγκλημα» έρχεται με δυναμικό urban pop ήχο

Το νέο single κινείται σε σύγχρονους urban pop ρυθμούς και έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει την προσοχή σου από το πρώτο άκουσμα. Το «Έγκλημα» έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στα social media, πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα, δημιουργώντας προσμονή γύρω από το επόμενο μουσικό βήμα της τραγουδίστριας.

Διάβασε επίσης: James Bond: Τα 5 θρυλικά τραγούδια που έγιναν συνώνυμα με τον κόσμο του 007

Το «Έγκλημα» θα κυκλοφορήσει από την Arcade Music και την Panik Records τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ μαζί με το τραγούδι θα δημοσιευτεί και το music video στο YouTube. Μέχρι τότε, μπορείς να το ακούσεις αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2 και να πάρεις μια πρώτη γεύση πριν από όλους.

Η Μαρίνα Λάμπρου συνεχίζει τις εμφανίσεις της δίπλα στον Νίκο Βέρτη

Η Μαρίνα Λάμπρου επιστρέφει με το νέο της single «Έγκλημα», μετά τις επιτυχίες «Χάνομαι στο κενό» και «Μοιραία σχέση», προσθέτοντας ακόμη ένα τραγούδι στη μουσική της πορεία. Παράλληλα με τη νέα της δισκογραφική δουλειά, η Μαρίνα Λάμπρου προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της δίπλα στον Νίκο Βέρτη, συνεχίζοντας και τη χειμερινή σεζόν τη συνεργασία τους επί σκηνής.

Η τραγουδίστρια συνδυάζει έτσι τη νέα μουσική της κυκλοφορία με μια περίοδο έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς ετοιμάζεται να συναντήσει το κοινό τόσο μέσα από το νέο της τραγούδι όσο και μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Με το «Έγκλημα», η Μαρίνα Λάμπρου ανοίγει ένα νέο μουσικό κεφάλαιο και έχει ήδη δημιουργήσει την κατάλληλη προσμονή για την επίσημη κυκλοφορία του. Εσύ μπορείς να το ακούσεις πρώτος αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2!

Διάβασε επίσης: Ο Michael Jackson απέρριψε το τραγούδι που απογείωσε τη Madonna: Η ιστορία πίσω από το θρυλικό «La Isla Bonita»