Living 14.10.2026

Γιατί ελέγχουμε συνέχεια ποιος βλέπει τα stories μας

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Γιατί ανεβάζουμε stories και μετά τσεκάρουμε διαρκώς τα views από την ανάγκη για επιβεβαίωση μέχρι το ανεπίσημο social media stalking
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ελέγχουμε τα stories μας για να δούμε ποιοι τα είδαν, όχι μόνο τον αριθμό των προβολών.
  • Τα views στα social media ερμηνεύονται ως σημάδια ενδιαφέροντος ή αδιαφορίας.
  • Η ανάγκη για επιβεβαίωση και η προσοχή από συγκεκριμένα άτομα μας ωθούν να ελέγχουμε τακτικά.
  • Η άμεση ανατροφοδότηση και η αβεβαιότητα στα social media μας κάνουν να επιστρέφουμε στην εφαρμογή.
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Ανεβάζεις ένα story, κλείνεις το Instagram και λες στον εαυτό σου ότι δεν σε νοιάζει ποιος θα το δει. Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, έχεις ήδη ανοίξει την εφαρμογή για να τσεκάρεις τα views. Λίγο αργότερα, κάνεις ξανά το ίδιο. Και κάπου ανάμεσα σε ένα τραγούδι που ήθελες να μοιραστείς, μια φωτογραφία από την έξοδό σου και ένα εντελώς random meme, ξεκινάει το πραγματικό ενδιαφέρον: ποιος το είδε, ποιος δεν το είδε και, κυρίως, ποιος θέλεις να το έχει δει.

Pexels
Pexels

Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, τις περισσότερες φορές δεν μας απασχολεί απλώς ο αριθμός των προβολών. Μας ενδιαφέρει αν μπήκε το άτομο που έχουμε στο μυαλό μας, αν είδε το story ο πρώην μας, αν το πρόσεξε εκείνος που μας αρέσει ή αν κάποιος που δεν περιμέναμε εμφανίστηκε ξαφνικά στη λίστα. Και κάπως έτσι, ένα απλό story μετατρέπεται σε ένα μικρό παιχνίδι παρατήρησης, ερμηνείας και, φυσικά, ανεπίσημου social media stalking.

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Δεν ανεβάζεις απλώς ένα story, περιμένεις μια αντίδραση

Τα social media έχουν κάνει την επικοινωνία πιο εύκολη, αλλά έχουν προσθέσει και μια περίεργη διάσταση στην καθημερινότητά μας: πλέον μπορούμε να βλέπουμε ποιος ήρθε σε επαφή με το περιεχόμενό μας. Τα views γίνονται μικρά σημάδια ενδιαφέροντος, τα οποία συχνά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία και βλέπεις ότι την είδε κάποιος που σε ενδιαφέρει, μπορεί να νιώσεις μια μικρή ικανοποίηση. Αν, αντίθετα, δεν εμφανιστεί στη λίστα, ίσως αρχίσεις να αναρωτιέσαι αν δεν μπήκε καθόλου, αν σε αποφεύγει ή αν απλώς δεν πρόσεξε το story σου.

Χέρια με κόκκινο μανικιούρ κρατούν smartphone και περιηγούνται σε προφίλ, εξερευνώντας πώς βλέπει κάποιος τα stories σου.
Pexels

Το κυνήγι της προσοχής και η ανάγκη για επιβεβαίωση

Ας μην κοροϊδευόμαστε: όλοι θέλουμε πού και πού να νιώθουμε ότι μας προσέχουν. Ένα κομπλιμέντο, ένα like ή μια απάντηση σε story μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση, ειδικά όταν προέρχεται από κάποιον που μας ενδιαφέρει.
Η ανταπόκριση στα social media μπορεί να λειτουργήσει ως μια μικρή μορφή επιβεβαίωσης. Μας κάνει να αισθανόμαστε ότι κάποιος μας παρατηρεί, ότι το περιεχόμενό μας είχε απήχηση ή ότι εξακολουθούμε να έχουμε μια θέση στην καθημερινότητα ενός άλλου ανθρώπου. Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε φορά που ελέγχεις τα views σου έχεις ανάγκη από επιβεβαίωση. Μπορεί απλώς να βαριέσαι ή να έχεις αναπτύξει μια συνήθεια. Όταν, όμως, η διάθεσή σου εξαρτάται από το αν είδε το story σου ένα συγκεκριμένο άτομο, αξίζει να αναρωτηθείς τι ακριβώς περιμένεις να σου προσφέρει αυτή η προβολή.

Unsplash
Unsplash

Γιατί δεν μπορούμε απλώς να ανεβάσουμε ένα story και να συνεχίσουμε τη ζωή μας

Επειδή τα social media συνδυάζουν την κοινωνική επαφή με την άμεση ανατροφοδότηση. Ανεβάζεις κάτι και μπορείς σχεδόν αμέσως να δεις αν κάποιος το παρακολούθησε ή αν αντέδρασε. Αυτή η δυνατότητα κάνει εύκολο το να επιστρέφεις ξανά και ξανά στην εφαρμογή, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει κάτι καινούργιο να δεις. Παράλληλα, η αβεβαιότητα κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό. Δεν ξέρεις αν το άτομο που περιμένεις θα εμφανιστεί στα views, οπότε μπαίνεις άλλη μία φορά για να ελέγξεις. Κι αν δεν εμφανιστεί, μπορεί να μπεις ξανά λίγο αργότερα, ελπίζοντας ότι κάτι θα έχει αλλάξει. Το σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι η λίστα των θεατών δεν αποτελεί αξιόπιστο μέτρο της αξίας σου, της ελκυστικότητάς σου ή της σημασίας που έχεις για κάποιον. Ένα story είναι απλώς ένα story — όχι ένα τεστ για το αν κάποιος ενδιαφέρεται για σένα.

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