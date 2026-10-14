Mad TV News 14.10.2026

«MAD Έχεις Άστρο»: Ποια ζώδια θα δουν αλλαγές σε έρωτα και δουλειά αυτή την εβδομάδα

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Ο Astrojason επιστρέφει με τις εβδομαδιαίες προβλέψεις στο «MAD Έχεις Άστρο» με προβλέψεις για τα 12 ζώδια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις σε σχέσεις, επαγγελματικά και οικονομικά για όλα τα ζώδια.
  • Νέες γνωριμίες και φλερτ μπορούν να φέρουν απρόσμενες ευκαιρίες και ξεκαθάρισμα στις σχέσεις.
  • Τα επαγγελματικά αποκτούν ένταση με συμφωνίες, νέους ρόλους και διαπραγματεύσεις.
  • Τα οικονομικά παρουσιάζουν απρόοπτα έξοδα, αλλά και τακτοποίηση υποχρεώσεων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εβδομάδα φέρνει εξελίξεις σε σχέσεις, επαγγελματικά και οικονομικά, με ορισμένα ζώδια να ετοιμάζονται για νέα ξεκινήματα και άλλα να καλούνται να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους. Στο νέο επεισόδιο του «MAD Έχεις Άστρο», ο Astrojason επιστρέφει με τις αστρολογικές προβλέψεις και αποκαλύπτει τι μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Από νέα φλερτ και επαγγελματικές συμφωνίες μέχρι αλλαγές στην καθημερινότητα και ταξίδια, το πλανητικό σκηνικό έχει ενδιαφέρον για όλους.

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Αυτή την εβδομάδα, οι σχέσεις περνούν σε πιο ξεκάθαρη φάση, ενώ νέες γνωριμίες μπορούν να φέρουν απρόσμενες ευκαιρίες. Παράλληλα, τα επαγγελματικά αποκτούν μεγαλύτερη ένταση, με συμφωνίες που προχωρούν, νέους ρόλους και διαπραγματεύσεις που απαιτούν προσεκτικές κινήσεις. Στα οικονομικά, κάποιες υποχρεώσεις μπαίνουν σε τάξη, χωρίς να λείπουν τα απρόοπτα έξοδα που μπορεί να αλλάξουν τον προϋπολογισμό.

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Ποια ζώδια θα δουν την ερωτική τους ζωή να προχωρά, ποια θα κάνουν σημαντικά βήματα στην καριέρα τους και ποια θα χρειαστεί να βάλουν νέες προτεραιότητες; Ο Astrojason έχει τις απαντήσεις στο «MAD Έχεις Άστρο» και σου δίνει μια γεύση από όσα μπορεί να φέρει η εβδομάδα. Δες παρακάτω τις προβλέψεις για το ζώδιό σου!

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Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις του Astrojason για όλα τα ζώδια

Κριός

Η ερωτική σου ζωή αρχίζει να ξεκαθαρίζει και μια νέα σχέση αποκτά πιο ουσιαστική κατεύθυνση. Μια κοινή έξοδος μέσα στην εβδομάδα θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν υπάρχει πραγματική σύνδεση και στην καθημερινότητα. Ώρα να δεις αν το ενδιαφέρον μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο.

Ταύρος

Μια νέα υποχρέωση έρχεται να αλλάξει το πρόγραμμά σου και σε αναγκάζει να οργανώσεις ξανά την καθημερινότητά σου. Την ίδια στιγμή, ο σύντροφός σου θέλει να προχωρήσετε σε αλλαγές στο σπίτι, αλλά η οικογένεια δεν φαίνεται να συμφωνεί τόσο εύκολα. Θα χρειαστεί να βρεις ισορροπίες, χωρίς να προσπαθείς να τα προλάβεις όλα.

Δίδυμοι

Ένα φλερτ που σε ενδιαφέρει αρχίζει επιτέλους να ξεκολλάει και μια συνάντηση μπορεί να αποκαλύψει αν τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Οι πράξεις παίρνουν τη θέση των υποσχέσεων και εσύ καλείσαι να δεις τι πραγματικά ισχύει. Στη δουλειά, το πρόγραμμα γίνεται πιο απαιτητικό και ίσως χρειαστεί να αλλάξεις ακόμη και τις καθημερινές σου διαδρομές.

Καρκίνος

Ένα σχέδιο για το σπίτι αρχίζει να παίρνει μορφή, καθώς ένας χώρος αναδιαμορφώνεται για να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της οικογένειας. Ωστόσο, ένα απρόοπτο έξοδο μπορεί να σε αναγκάσει να αναθεωρήσεις τον προϋπολογισμό σου. Ίσως χρειαστεί να αφήσεις προσωρινά στην άκρη κάτι που ήθελες για τον εαυτό σου.

Λέων

Ένα νέο μάθημα ή μια δραστηριότητα σου δίνει ενθουσιασμό, αλλά γεμίζει το πρόγραμμά σου με μετακινήσεις και επιπλέον υποχρεώσεις. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι στο σπίτι θα συμμεριστούν τη διάθεσή σου. Βρες τον τρόπο να συνδυάσεις όσα θέλεις με τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω σου, για να αποφύγεις περιττές εντάσεις.

Παρθένος

Μια νέα οικονομική συμφωνία φαίνεται να προχωρά και η αμοιβή της έρχεται σε μια στιγμή που τη χρειάζεσαι. Μπορεί να σε βοηθήσει να καλύψεις μια υποχρέωση που σε πίεζε εδώ και καιρό. Μέχρι να οριστικοποιηθούν, όμως, όλοι οι όροι, κράτησε χαμηλούς τόνους και μην προτρέχεις.

Ζυγός

Μια αλλαγή στην εμφάνισή σου ανανεώνει τη διάθεσή σου και το glow up σου δεν περνά απαρατήρητο. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και οι έξοδοι με φίλους γίνονται πιο συχνές. Πρόσεξε, ωστόσο, τα έξοδα, γιατί η διασκέδαση μπορεί να αποδειχθεί ακριβότερη απ’ όσο υπολόγιζες.

Σκορπιός

Ετοιμάζεις μια επαγγελματική αλλαγή χωρίς να αποκαλύπτεις ακόμη τα σχέδιά σου. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα διεκδικήσεις καλύτερους όρους και θα διαπραγματευτείς δυναμικά τον νέο σου ρόλο. Η στρατηγική και η επιμονή σου μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Τοξότης

Μια νέα γνωριμία μέσα από τον φιλικό σου κύκλο μπορεί να σου ανοίξει μια ενδιαφέρουσα πόρτα και να σε φέρει πιο κοντά σε κάτι που πραγματικά θέλεις. Παράλληλα, οργανώνεις ένα ταξίδι με το ταίρι σου, δίνοντας χώρο στη σχέση σας να ανανεωθεί. Η εβδομάδα συνδυάζει νέες προοπτικές και όμορφες στιγμές.

Αιγόκερως

Ένας νέος επαγγελματικός ρόλος σε φέρνει στο προσκήνιο και σε κάνει πιο ορατό σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή σου. Το ωράριό σου αλλάζει, αλλά μαζί του έρχονται και περισσότερα χρήματα. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς καλύτερα μια κοινή οικονομική υποχρέωση.

Υδροχόος

Ένα ταξίδι που ήθελες να πραγματοποιήσεις μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης και οργανώνεις τις λεπτομέρειες για να αποφύγεις τις εκπλήξεις. Στα επαγγελματικά, όμως, μια διαφωνία με συνεργάτη σχετικά με έναν βασικό όρο ανεβάζει την ένταση. Πριν ξεκινήσει η συνεργασία, ίσως χρειαστεί να επανεξετάσετε τη συμφωνία σας.

Ιχθύες

Μια κοινή οικονομική υποχρέωση ξεκαθαρίζει και πλέον γνωρίζεις ακριβώς τι χρειάζεται να πληρώνεις κάθε μήνα. Η καλύτερη οργάνωση σού επιτρέπει να προγραμματίσεις τις επόμενες κινήσεις σου με μεγαλύτερη σιγουριά. Παράλληλα, βρίσκεις τον χρόνο να οργανώσεις ένα ταξίδι που έχεις ήδη στο μυαλό σου.

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