Life 11.10.2026

Ποια 5 ζώδια ζηλεύουν αλλά δεν το παραδέχονται

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα ζώδια που σύμφωνα με την αστρολογία δυσκολεύονται να δείξουν τη ζήλια τους και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αποκαλύπτεται μέσα από τη συμπεριφορά τους
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο Σκορπιός, όταν ζηλεύει, παρατηρεί τη συμπεριφορά σου και κρατάει τις σκέψεις του για τον εαυτό του.
  • Ο Λέων, λόγω της ανάγκης του να δείχνει σίγουρος, δυσκολεύεται να παραδεχτεί ότι ζηλεύει.
  • Ο Ταύρος, για να διατηρήσει τη σταθερότητα, μπορεί να γίνει κτητικός ή επιφυλακτικός, χωρίς να εκφράσει τη ζήλια του.
  • Ο Καρκίνος, για να αποφύγει την ένταση, συχνά κρατάει τη ζήλια του μέσα του.
  • Ο Αιγόκερως, θέλοντας να δείχνει ψύχραιμος, μπορεί να εκφράσει τη ζήλια του με απόσταση ή σοβαρή συμπεριφορά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ζήλια είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στις πιο ήρεμες σχέσεις. Μερικές φορές την εκφράζεις ανοιχτά, ενώ άλλες προσπαθείς να την κρύψεις για να μη δείξεις ότι κάτι σε έχει ενοχλήσει. Στην αστρολογία, κάθε ζώδιο έχει διαφορετικό τρόπο να αντιδρά όταν αισθάνεται ανασφάλεια ή όταν φοβάται ότι μπορεί να χάσει την προσοχή ενός ανθρώπου που αγαπά.

Pexels
Pexels

Κάποια ζώδια μπορεί να γίνουν πιο απόμακρα, άλλα να αρχίσουν να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις και άλλα να προσποιηθούν ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Αν αναρωτιέσαι ποια ζώδια δυσκολεύονται περισσότερο να παραδεχτούν ότι ζηλεύουν, αυτά είναι μερικά από εκείνα που σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αποδίδει η αστρολογία στη συμπεριφορά τους μπορεί να κρύψουν πιο εύκολα το συναίσθημά τους.

Διάβασε επίσης: Τα 3 ζώδια που μαζεύουν πλούτη σαν μαγνήτης – Ποιο ζώδιο μένει πάντα στον άσο

1. Σκορπιός

Ο Σκορπιός θεωρείται ένα από τα πιο έντονα και συναισθηματικά ζώδια. Όταν ζηλεύει, μπορεί να μην το παραδεχτεί εύκολα. Αντί να μιλήσει αμέσως για αυτό που αισθάνεται, μπορεί να παρατηρήσει περισσότερο τη συμπεριφορά σου και να κρατήσει τις σκέψεις του για τον εαυτό του. Θέλει να αισθάνεται ότι έχει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στη σχέση του.

Όταν το φλερτ γίνεται χειραγώγηση: Τι είναι το «Negging» και γιατί καταστρέφει τις σχέσεις
Pinterest.com

2. Λέων

Ο Λέων αγαπά την προσοχή και θέλει να αισθάνεται ξεχωριστός. Όταν νιώσει ότι κάποιος άλλος κερδίζει το ενδιαφέρον που θα ήθελε για τον εαυτό του, μπορεί να τον ενοχλήσει αρκετά. Ωστόσο, η ανάγκη του να δείχνει σίγουρος μπορεί να τον κάνει να μην παραδεχτεί εύκολα ότι ζηλεύει.

3. Ταύρος

Ο Ταύρος αναζητά σταθερότητα και ασφάλεια στις σχέσεις του. Όταν αισθανθεί ότι κάτι απειλεί αυτή την ισορροπία, μπορεί να γίνει πιο κτητικός ή επιφυλακτικός. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σου πει ευθέως πως ζηλεύει. Μπορεί να το καταλάβεις περισσότερο από τη συμπεριφορά και τη διάθεσή του.

Χώρισες με τον συνάδελφό σου; Έτσι θα επιστρέψεις στο γραφείο χωρίς δράματα
Pinterest.com

4. Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός και δίνει μεγάλη σημασία στη συναισθηματική σύνδεση. Όταν αισθανθεί ότι απομακρύνεσαι ή ότι κάποιος άλλος παίρνει περισσότερο χώρο στη ζωή σου, μπορεί να πληγωθεί. Συχνά όμως δεν θέλει να δημιουργήσει ένταση και μπορεί να κρατήσει τη ζήλια του μέσα του.

5. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως συνήθως θέλει να δείχνει ψύχραιμος και συγκροτημένος. Ακόμη και αν κάτι τον ενοχλεί, μπορεί να προσπαθήσει να το διαχειριστεί μόνος του χωρίς να αποκαλύψει αμέσως τι νιώθει. Η ζήλια του μπορεί να εκφραστεί περισσότερο μέσα από μια ξαφνική απόσταση ή μια πιο σοβαρή συμπεριφορά.

Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου
Pinterest.com

Όταν η ζήλια κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά

Φυσικά, η αστρολογία δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ένας άνθρωπος. Η ζήλια εξαρτάται από τον χαρακτήρα, τις εμπειρίες και τη δυναμική κάθε σχέσης. Αντί να προσπαθείς να μαντέψεις τι συμβαίνει, η ανοιχτή και ήρεμη επικοινωνία είναι συνήθως ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις τι πραγματικά νιώθει ο άνθρωπός σου.

Διάβασε επίσης:  

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ζώδια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ποιες είναι οι 5 ιδιότητες του κουρκουμά – Πώς να τον εντάξεις εύκολα στη διατροφή σου

Ποιες είναι οι 5 ιδιότητες του κουρκουμά – Πώς να τον εντάξεις εύκολα στη διατροφή σου

11.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποιες είναι οι 5 ιδιότητες του κουρκουμά – Πώς να τον εντάξεις εύκολα στη διατροφή σου
Food

Ποιες είναι οι 5 ιδιότητες του κουρκουμά – Πώς να τον εντάξεις εύκολα στη διατροφή σου

11.10.2026
Έπεσε λάδι στα ρούχα; Το παλιό καλό κόλπο που μπορεί να εξαφανίσει τον λεκέ
Life

Έπεσε λάδι στα ρούχα; Το παλιό καλό κόλπο που μπορεί να εξαφανίσει τον λεκέ

11.10.2026
Οι 5 φράσεις που πρέπει να βγάλεις από το λεξιλόγιό σου πριν από μία συνέντευξη
Life

Οι 5 φράσεις που πρέπει να βγάλεις από το λεξιλόγιό σου πριν από μία συνέντευξη

11.10.2026
Room 101: Το «κόλπο» των designers που «μεγαλώνει» αμέσως έναν μικρό χώρο
Life

Room 101: Το «κόλπο» των designers που «μεγαλώνει» αμέσως έναν μικρό χώρο

11.10.2026
5 λόγοι να βάλεις τη λεβάντα στην καθημερινότητά σου – Οι ιδιότητές της που ξεχωρίζουν
Life

5 λόγοι να βάλεις τη λεβάντα στην καθημερινότητά σου – Οι ιδιότητές της που ξεχωρίζουν

11.10.2026
Η τέλεια pizza night ξεκινά με την πιο εύκολη σπιτική ζύμη για πίτσα – Δες συνταγή
Food

Η τέλεια pizza night ξεκινά με την πιο εύκολη σπιτική ζύμη για πίτσα – Δες συνταγή

11.10.2026
Suede season: 5 outfits που αποδεικνύουν ότι είναι συνώνυμο του φθινοπώρου
Fashion

Suede season: 5 outfits που αποδεικνύουν ότι είναι συνώνυμο του φθινοπώρου

11.10.2026
Αυτό είναι το απροσδόκητο χρώμα που έρχεται να κατακτήσει το φθινοπωρινό μανικιούρ σου
Beauty

Αυτό είναι το απροσδόκητο χρώμα που έρχεται να κατακτήσει το φθινοπωρινό μανικιούρ σου

11.10.2026
Ο Akylas μοιράζεται με το Mad.gr το επιχειρηματικό πλάνο των ονείρων του
Life

Ο Akylas μοιράζεται με το Mad.gr το επιχειρηματικό πλάνο των ονείρων του

11.10.2026
Το fitness trend που επιστρέφει από τα παιδικά μας χρόνια και υπόσχεται δυνατή προπόνηση

Το fitness trend που επιστρέφει από τα παιδικά μας χρόνια και υπόσχεται δυνατή προπόνηση

Οι interior designers έχουν εμμονή με αυτά τα ανάγλυφα υφάσματα – Το cozy trend που αλλάζει τον χώρο σου

Οι interior designers έχουν εμμονή με αυτά τα ανάγλυφα υφάσματα – Το cozy trend που αλλάζει τον χώρο σου

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στο MAD.gr: Τι κρύβουν οι έφηβοι πίσω από τη σιωπή τους

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στο MAD.gr: Τι κρύβουν οι έφηβοι πίσω από τη σιωπή τους

Πώς να κάνεις το καλσόν τον πρωταγωνιστή των φθινοπωρινών σου outfits

Πώς να κάνεις το καλσόν τον πρωταγωνιστή των φθινοπωρινών σου outfits

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

Το πιο εύκολο high protein brownie γίνεται με γιαούρτι και θέλει μόλις 12 λεπτά

Το πιο εύκολο high protein brownie γίνεται με γιαούρτι και θέλει μόλις 12 λεπτά

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Την τελευταία λέξη θα την πει ο λαός – Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Την τελευταία λέξη θα την πει ο λαός – Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία

Καιρός: Άστατο σκηνικό την Κυριακή και έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό την Κυριακή και έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Ποιος κερδίζει από τη διόγκωση των τιμών ενέργειας;

Ποιος κερδίζει από τη διόγκωση των τιμών ενέργειας;