Με μια ματιά Τα escamoles είναι προνύμφες και νύμφες μυρμηγκιών, γνωστά ως "Mexican caviar".

Έχουν βουτυράτη γεύση με νότες ξηρών καρπών και λεπτή υφή.

Η υψηλή τιμή τους οφείλεται στη δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία συλλογής τους.

Αποτελούσαν έδεσμα των Αζτέκων και σήμερα βρίσκονται σε πολυτελή εστιατόρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν σου έλεγαν ότι μπορείς να δοκιμάσεις ένα από τα πιο ακριβά είδη «χαβιαριού» στον κόσμο χωρίς αυτό να προέρχεται από ψάρι, πιθανότατα θα νόμιζες ότι πρόκειται για κάποιο γαστρονομικό τέχνασμα. Κι όμως, στο Μεξικό υπάρχει μια παραδοσιακή λιχουδιά που έχει κερδίσει το παρατσούκλι «Mexican caviar» και αποτελεί πραγματικό θησαυρό της τοπικής κουζίνας. Ο λόγος για τα escamoles, δηλαδή τις προνύμφες και τις νύμφες μυρμηγκιών, ένα ιδιαίτερο έδεσμα με ιστορία που φτάνει μέχρι την εποχή των Αζτέκων.

Με βουτυράτη υφή, ελαφρώς ξηροκαρπάτη γεύση και τιμή που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά λίβρα, τα μικροσκοπικά αυτά «αυγά» έχουν περάσει από την παραδοσιακή μεξικανική διατροφή στα μενού πολυτελών εστιατορίων. Και αν μέχρι σήμερα πίστευες ότι το all-inclusive resort σημαίνει ατελείωτους μπουφέδες και προβλέψιμες γεύσεις, μια γαστρονομική εμπειρία στην Playa del Carmen αποδεικνύει ότι μπορεί να κρύβει πολύ πιο ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.

Διάβασε επίσης: Πώς θα φτιάξεις gingerbread cookies – Τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα που θα μοσχομυρίσουν το σπίτι σου

Τι είναι τα escamoles, το περίφημο Mexican caviar;

Τα escamoles είναι οι βρώσιμες προνύμφες και νύμφες μυρμηγκιών του είδους Liometopum apiculatum, τα οποία συναντώνται στην Κεντρική Μεξικό. Συχνά αποκαλούνται «χαβιάρι της ερήμου» ή «Mexican caviar», παρότι δεν έχουν καμία σχέση με τα αυγά ψαριών που γνωρίζεις ως χαβιάρι. Η γεύση τους περιγράφεται ως βουτυράτη, με διακριτικές νότες ξηρών καρπών, ενώ η υφή τους είναι ιδιαίτερα λεπτή. Συνήθως μαγειρεύονται με βούτυρο ή σοτάρονται και συνδυάζονται με τοπικά μυρωδικά, όπως το epazote, αλλά και με σπόρους κολοκύθας, γνωστούς ως pepitas. Ακόμη και η ονομασία τους κουβαλά ένα κομμάτι της ιστορίας του Μεξικού. Η λέξη escamoles προέρχεται από τις λέξεις της γλώσσας Nahuatl «azcatl», που σημαίνει μυρμήγκι, και «molli», που σημαίνει στιφάδο. Ένας συνδυασμός που περιγράφει αρκετά εύστοχα τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να παρασκευάζεται αυτό το παραδοσιακό πιάτο.

Γιατί θεωρούνται τόσο ακριβά;

Η υψηλή τιμή των escamoles δεν οφείλεται μόνο στην ιδιαίτερη γεύση τους, αλλά κυρίως στη δύσκολη διαδικασία συλλογής τους. Η συγκομιδή γίνεται στις υπόγειες φωλιές των μυρμηγκιών, οι οποίες βρίσκονται συχνά ανάμεσα στις ρίζες φυτών αγαύης και maguey. Η διαδικασία απαιτεί εμπειρία και προσοχή, καθώς τα συγκεκριμένα μυρμήγκια είναι δηλητηριώδη. Οι παραδοσιακοί συλλέκτες, γνωστοί ως escamoleros, αναζητούν τις φωλιές και αφαιρούν προσεκτικά τις προνύμφες, κυρίως κατά την άνοιξη. Όταν η συγκομιδή γίνεται με βιώσιμο τρόπο, διατηρούνται τόσο τα μυρμήγκια όσο και η φωλιά τους. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα και η απαιτητική συλλογή εξηγούν γιατί η τιμή τους μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά λίβρα. Δεν είναι, λοιπόν, ένα συνηθισμένο υλικό που θα συναντήσεις σε κάθε εστιατόριο, αλλά μια ιδιαίτερη μεξικανική λιχουδιά που έχει συνδεθεί με την υψηλή γαστρονομία.

Από το τραπέζι των Αζτέκων στα πολυτελή εστιατόρια

Η ιστορία των escamoles είναι πολύ παλαιότερη από τη σύγχρονη γαστρονομική μόδα. Θεωρούνταν εκλεκτό έδεσμα ήδη από την εποχή των Αζτέκων και αποτελούσαν μέρος της διατροφής των αυτοκρατορικών κύκλων. Σήμερα, η παραδοσιακή αυτή γεύση έχει βρει τη θέση της σε σύγχρονα μενού γευσιγνωσίας, όπου οι σεφ επιχειρούν να συνδυάσουν την τοπική γαστρονομική κληρονομιά με πιο δημιουργικές τεχνικές. Μια τέτοια εμπειρία προσφέρει το Dos Almas, το μεξικανικό εστιατόριο του resort Secrets Moxché Playa del Carmen. Εκεί, τα escamoles σερβίρονται σοταρισμένα, μαζί με epazote και σπόρους κολοκύθας, πάνω σε μια ζεστή τορτίγια καλαμποκιού. Αποτελούν ένα από τα επτά πιάτα ενός ειδικού taco tasting menu, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια γεύση που δύσκολα θα επέλεγαν στην καθημερινότητά τους.

Όταν το all-inclusive γίνεται γαστρονομικός προορισμός

Η εμπειρία στο Secrets Moxché Playa del Carmen ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο: αποδεικνύει ότι ένα all-inclusive resort δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην άνεση, την παραλία και τους μεγάλους μπουφέδες. Μπορεί να γίνει και ένας τρόπος να έρθεις σε επαφή με την τοπική κουλτούρα, χωρίς να χρειάζεται να οργανώσεις κάθε γεύμα ή να αναζητήσεις ξεχωριστές κρατήσεις εκτός ξενοδοχείου. Στο συγκεκριμένο resort, η γαστρονομία συνδέεται με ένα ευρύτερο πρόγραμμα που ονομάζεται «Roads Through Mexico» και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μέσα από αυτό, οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με τη λαϊκή τέχνη, τη ζωντανή μουσική και τις γεύσεις διαφορετικών περιοχών του Μεξικού.

Διάβασε επίσης: