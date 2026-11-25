Το Pilates έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς fitness συνήθειες και αυτά είναι όσα αξίζει να γνωρίζεις πριν δοκιμάσεις το πρώτο σου μάθημα

Με μια ματιά Δεν χρειάζεται να είσαι ευλύγιστος για να ξεκινήσεις Pilates, η ευλυγισία αναπτύσσεται με την προπόνηση.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι: Mat Pilates (σε στρώμα) και Reformer Pilates (με ειδικό μηχάνημα).

Η σωστή τεχνική και ο έλεγχος της κίνησης είναι πιο σημαντικά από την ταχύτητα.

Μην περιμένεις να τα καταφέρεις όλα από την πρώτη φορά, είναι φυσιολογικό να δυσκολευτείς αρχικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Pilates έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς fitness συνήθειες των τελευταίων χρόνων και δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις το γιατί. Από τα Reformer studios που εμφανίζονται συνεχώς στα social media μέχρι τα workout videos στο TikTok, όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν έναν διαφορετικό τρόπο να γυμνάζονται, δίνοντας έμφαση στη δύναμη, την ευλυγισία και τον έλεγχο του σώματος.

Αν έχεις σκεφτεί να δοκιμάσεις Pilates, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς σε περιμένει στο πρώτο μάθημα, δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι. Δεν χρειάζεται να είσαι ήδη γυμνασμένος, να έχεις ιδιαίτερη ευλυγισία ή να γνωρίζεις όλες τις ασκήσεις. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι διάθεση να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο.

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Πριν φορέσεις, λοιπόν, τα αθλητικά σου και κλείσεις την πρώτη σου θέση στο studio, υπάρχουν μερικά πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις. Συγκεντρώσαμε τέσσερα βασικά tips που θα σε βοηθήσουν να μπεις στο κλίμα και να απολαύσεις την πρώτη σου εμπειρία.

1. Δεν χρειάζεται να είσαι ευλύγιστος για να ξεκινήσεις

Ας ξεκινήσουμε από έναν από τους πιο συνηθισμένους μύθους γύρω από το Pilates: ότι πρέπει να είσαι ήδη ευλύγιστος για να το κάνεις. Στην πραγματικότητα, η ευλυγισία είναι κάτι που μπορείς να δουλέψεις σταδιακά μέσα από την προπόνηση. Το Pilates επικεντρώνεται στον έλεγχο των κινήσεων, στη σωστή στάση του σώματος, στην αναπνοή και στην ενδυνάμωση των μυών, ιδιαίτερα του κορμού.

Μην αγχωθείς, λοιπόν, αν στην αρχή δεν μπορείς να εκτελέσεις όλες τις ασκήσεις με την ίδια άνεση που βλέπεις στους πιο έμπειρους. Κάθε σώμα έχει τον δικό του ρυθμό και το σημαντικό είναι να ακούς τις ανάγκες του.

2. Mat ή Reformer; Καλό είναι να γνωρίζεις τη διαφορά

Αν έχεις ψάξει έστω και λίγο για Pilates, σίγουρα έχεις συναντήσει τους δύο πιο δημοφιλείς τύπους του: το Mat Pilates και το Reformer Pilates. Στο πρώτο, οι ασκήσεις πραγματοποιούνται κυρίως πάνω σε ένα στρώμα, χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρό εξοπλισμό. Στο δεύτερο, χρησιμοποιείται ένα ειδικό μηχάνημα με κινούμενη πλατφόρμα και ελατήρια που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα αντίστασης.

Και τα δύο μπορούν να αποτελέσουν μια καλή επιλογή για αρχάριους, αρκεί το μάθημα να προσαρμόζεται στο επίπεδό σου. Αν δεν είσαι σίγουρος ποιο σου ταιριάζει, μπορείς να ζητήσεις τη συμβουλή του instructor πριν κλείσεις το πρώτο σου μάθημα.

3. Η σωστή τεχνική μετράει περισσότερο από την ταχύτητα

Σε αντίθεση με άλλα είδη προπόνησης, στο Pilates δεν χρειάζεται να κάνεις τις ασκήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Η φιλοσοφία του βασίζεται στον έλεγχο και στην ακρίβεια κάθε κίνησης, ενώ η αναπνοή παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεσή τους.

Μην προσπαθήσεις να ακολουθήσεις τον ρυθμό των υπόλοιπων συμμετεχόντων ή να αντιγράψεις κάθε κίνηση χωρίς να είσαι σίγουρος ότι την εκτελείς σωστά. Ο instructor βρίσκεται εκεί για να σου δείξει την τεχνική, να διορθώσει τη στάση σου και να σου προτείνει προσαρμογές όπου χρειάζεται. Άλλωστε, δεν πηγαίνεις στο πρώτο μάθημα για να αποδείξεις κάτι, αλλά για να μάθεις.

4. Μην περιμένεις να τα καταφέρεις όλα από την πρώτη φορά

Το πρώτο μάθημα μπορεί να σου φανεί λίγο πιο απαιτητικό από όσο περίμενες. Ίσως δυσκολευτείς να συντονίσεις την αναπνοή σου με τις κινήσεις ή να ανακαλύψεις μυς που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν! Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι το Pilates δεν είναι για εσένα.

Φρόντισε να φορέσεις άνετα ρούχα που σου επιτρέπουν να κινείσαι ελεύθερα, να έχεις μαζί σου νερό και να ενημερώσεις τον instructor ότι είσαι αρχάριος. Επίσης, μην ξεχάσεις να του αναφέρεις τυχόν τραυματισμούς ή ενοχλήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την προπόνησή σου.

Το σημαντικότερο; Μην περιμένεις να γίνεις expert από το πρώτο μάθημα. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, απόλαυσε τη διαδικασία και βρες τον ρυθμό που σου ταιριάζει. Το Pilates δεν είναι διαγωνισμός ευλυγισίας και σίγουρα δεν χρειάζεται να μοιάζεις με τα fitness videos που βλέπεις στο TikTok για να ξεκινήσεις!

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