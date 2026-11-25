Μάθε πώς ο Παραολυμπιονίκης Έζρα Φρεχ κατέκτησε το Dancing with the Stars παρά το απρόοπτο με το προσθετικό του πόδι, συγκινώντας τους

Με μια ματιά Ο Παραολυμπιονίκης Ezra Frech κέρδισε το "Dancing with the Stars" παρά την απώλεια του προσθετικού του ποδιού.

Κατά τη διάρκεια της χορογραφίας, το προσθετικό πόδι του Frech αποκολλήθηκε, αλλά συνέχισε να χορεύει.

Η παρτενέρ του, Daniella Karagach, μάζεψε το πόδι και τον βοήθησε να το επανατοποθετήσει.

Η εμφάνιση είχε στόχο την αλλαγή στερεοτύπων για την αναπηρία, προβάλλοντας δύναμη και όχι οίκτο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον εκρηκτικό τελικό του αμερικανικού «Dancing with the Stars», ένα απρόοπτο περιστατικό δεν στάθηκε εμπόδιο στην κατάκτηση της νίκης για τον 21χρονο Ezra Frech. Ο δις χρυσός Παραολυμπιονίκης του στίβου, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει στους Αγώνες του Παρισιού το 2024, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν έχασε το προσθετικό του πόδι κατά τη διάρκεια της χορογραφίας του.

Ο Ezra Frech, μαζί με την παρτενέρ του, Daniella Karagach, επέλεξαν το τραγούδι «Numb» των Linkin Park για την τελευταία τους εμφάνιση στον διαγωνισμό. Η χορογραφία είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή, με τον Ezra Frech να ξεκινά χωρίς το προσθετικό του μέλος, το οποίο θα φορούσε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενός άλματος από τις σκάλες, το τεχνητό πόδι αποκολλήθηκε και έπεσε.

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Αντί να διακοπεί η χορογραφία, ο Ezra Frech επέδειξε αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Συνέχισε να χορεύει, ενώ η Daniella Karagach, με γρήγορες κινήσεις, μπόρεσε να περισυλλέξει το προσθετικό μέλος και να βοηθήσει τον Ezra Frech να το επανατοποθετήσει, ώστε να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους. Η εντυπωσιακή τους προσπάθεια απέσπασε το απόλυτο 30άρι από τους κριτές, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους απόδοση.

Ένα μήνυμα κατά των στερεοτύπων

Η χορογραφία του Ezra Frech και της Daniella Karagach δεν είχε μόνο ψυχαγωγή ως στόχο, αλλά και την αποστολή ενός ισχυρού μηνύματος κατά των στερεοτύπων που αφορούν την αναπηρία. Ο Ezra Frech είχε δηλώσει πριν από τον τελικό ότι επιθυμούσε η εμφάνισή τους να αναδείξει τις δυνατότητες των ανθρώπων με σωματικούς περιορισμούς, παρουσιάζοντάς τους ως πηγή δύναμης και όχι οίκτου.

Ezra Frech and Daniella Karagach are officially the Season 35 “Dancing with the Stars” winners! Here’s some behind-the-scenes footage from Tuesday night’s finale. #DWTS https://t.co/sB2cNmKlhF — ABC News (@ABC) November 25, 2026

«Θέλω να γιορτάσουμε όσα μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος όταν είναι διαφορετικός», είχε εξηγήσει ο αθλητής, τονίζοντας ότι το τραγούδι που επέλεξαν «μιλά για την κατάρριψη των στερεοτύπων. Δεν είναι μια ιστορία οίκτου, αλλά δύναμης». Στην προσπάθειά τους αυτή, συμμετείχαν και χορευτές που χρησιμοποιούσαν αναπηρικά αμαξίδια, με κοινό στόχο να αλλάξει η αντίληψη του κοινού για την αναπηρία.

Η Daniella Karagach είχε προαναγγείλει ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση θα ήταν πρωτοποριακή για τα δεδομένα της εκπομπής, περιγράφοντάς την ως ιδιαίτερα ξεχωριστή και δυναμική, προβλέποντας ότι θα αποτελούσε μια από τις αξιομνημόνευτες στιγμές στην ιστορία του διαγωνισμού.

Η νίκη του Ezra Frech στο «Dancing with the Stars» αποτελεί απόδειξη της ανθεκτικότητας, του ταλέντου και της δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και έμπνευσης σε όλους.

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