Μια έρευνα αποκαλύπτει γιατί οι αόριστες απαντήσεις στις καθημερινές συζητήσεις μπορεί να επηρεάζουν την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εσένα

Με μια ματιά Οι άνθρωποι που δίνουν λεπτομερείς απαντήσεις θεωρούνται πιο συμπαθείς.

Οι αόριστες απαντήσεις μπορεί να δώσουν την εντύπωση έλλειψης ενδιαφέροντος ή απόκρυψης.

Η προσθήκη μιας ή δύο συγκεκριμένων πληροφοριών βελτιώνει την επικοινωνία.

Αόριστες απαντήσεις είναι αποδεκτές για μετριασμό δυσάρεστων ειδήσεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις απαντήσει «καλά, μωρέ» στην ερώτηση «τι κάνεις;» ή «τίποτα ιδιαίτερο» όταν κάποιος σε ρωτά πώς πέρασες το Σαββατοκύριακό σου; Μπορεί να σου φαίνεται ο πιο φυσικός τρόπος να απαντήσεις, ειδικά όταν δεν έχεις διάθεση για πολλή κουβέντα. Ωστόσο, μια νέα έρευνα δείχνει ότι αυτές οι σύντομες και αόριστες απαντήσεις ίσως επηρεάζουν περισσότερο την εικόνα που σχηματίζουν οι άλλοι για εσένα απ’ όσο φαντάζεσαι.

Σύμφωνα με μελέτη του 2024 από το James Cook University στη Σιγκαπούρη, με επικεφαλής τον Dr. Deming (Adam) Wang, οι άνθρωποι που απαντούν με περισσότερες λεπτομέρειες στις καθημερινές συζητήσεις θεωρούνται πιο συμπαθείς από εκείνους που μένουν σε γενικόλογες απαντήσεις. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν λιγότερο πρόθυμοι να αναπτύξουν φιλική ή ερωτική σχέση με άτομα που έδιναν αόριστες απαντήσεις.

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Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις πάντα μια συναρπαστική ιστορία να διηγηθείς ή να μετατρέπεις κάθε συζήτηση σε μονόλογο. Μερικές επιπλέον πληροφορίες αρκούν για να δείξεις ότι συμμετέχεις πραγματικά στην επικοινωνία και ότι έχεις διάθεση να γνωρίσεις καλύτερα τον άνθρωπο απέναντί σου.

Γιατί οι αόριστες απαντήσεις μπορεί να σε κάνουν λιγότερο συμπαθή;

Όταν κάποιος σε ρωτά κάτι και εσύ απαντάς μονολεκτικά ή με μια γενική φράση, μπορεί άθελά σου να του δώσεις την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεσαι να συνεχίσεις τη συζήτηση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι αόριστες απαντήσεις μπορούν να κάνουν τους άλλους να θεωρήσουν ότι προσπαθείς να αποκρύψεις κάτι ή ότι δεν θέλεις να αλληλεπιδράσεις μαζί τους.

Έτσι, μια απλή απάντηση όπως «μια χαρά» μπορεί να εκληφθεί ως απόσταση, ακόμη κι αν εσύ απλώς δεν έχεις σκεφτεί κάτι πιο συγκεκριμένο να πεις. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν είναι πάντα σκόπιμη αυτή η συμπεριφορά. Μπορεί να οφείλεται στην κούραση, στην αφηρημάδα ή ακόμη και στο γεγονός ότι δεν θυμάσαι όλες τις λεπτομέρειες μιας εμπειρίας.

Το μικρό trick που κάνει τις συζητήσεις πιο ενδιαφέρουσες

Η λύση δεν είναι να μιλάς ασταμάτητα ή να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις τους πάντες. Είναι απλώς να προσθέτεις μία ή δύο συγκεκριμένες πληροφορίες στην απάντησή σου. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεις στον συνομιλητή σου κάτι στο οποίο μπορεί να σταθεί, να σχολιάσει ή να συνεχίσει την κουβέντα.

Για παράδειγμα, αντί για ένα απλό «καλά, εσύ;», μπορείς να πεις «πολύ καλά, δοκίμασα χθες μια καινούργια συνταγή και πέτυχε περισσότερο απ’ όσο περίμενα». Αν σε ρωτήσουν τι έκανες το Σαββατοκύριακο, αντί για «τίποτα ιδιαίτερο», μπορείς να αναφέρεις ότι έμεινες σπίτι και ξεκίνησες μια νέα σειρά στο Netflix. Ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να γίνει η αφορμή για μια πιο ουσιαστική συζήτηση.

Το ίδιο ισχύει και στα πρώτα ραντεβού, στις παρέες ή σε μια τυχαία συζήτηση με κάποιον που μόλις γνώρισες. Δεν χρειάζεται να έχεις έτοιμες ατάκες ούτε να παρουσιάζεις τη ζωή σου σαν να πρωταγωνιστείς σε reality. Αρκεί να μην αφήνεις κάθε ερώτηση να καταλήγει σε ένα αμήχανο «ναι», «όχι» ή «τίποτα».

Υπάρχει, όμως, μια εξαίρεση

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μοιράζεσαι τα πάντα με όλους. Η ίδια έρευνα εντόπισε μια περίπτωση στην οποία οι αόριστες απαντήσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά τη συμπάθεια: όταν κάποιος προσπαθεί να μετριάσει τον αντίκτυπο μιας δυσάρεστης είδησης ή να προστατεύσει τα συναισθήματα του συνομιλητή του.

Άλλωστε, η καλή επικοινωνία δεν σημαίνει ότι αποκαλύπτουμε κάθε προσωπική λεπτομέρεια ή ότι είμαστε διαρκώς διαθέσιμοι για κουβέντα. Σημαίνει ότι μπορούμε να προσαρμόζουμε τον τρόπο που απαντάμε ανάλογα με την περίσταση και τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που κάποιος θα σε ρωτήσει «τι νέα;», δοκίμασε να δώσεις κάτι παραπάνω από το κλασικό «όλα καλά». Μπορεί να είναι μια μικρή ιστορία, κάτι αστείο που σου συνέβη ή μια σειρά που μόλις ανακάλυψες. Ποτέ δεν ξέρεις: αυτή η μικρή λεπτομέρεια μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να ξεκινήσει μια ωραία συζήτηση.

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