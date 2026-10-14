Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της – Δες το vintage ρετιρέ στη Νέα Υόρκη

Με μια ματιά Η Julianne Moore ανακαίνισε ένα vintage ρετιρέ στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης.

Το σπίτι διαθέτει μεγάλες βεράντες με θέα στις ταράτσες του Manhattan.

Η διακόσμηση συνδυάζει vintage στοιχεία με μοντέρνο σχεδιασμό, διατηρώντας τον χαρακτήρα του χώρου.

Η ηθοποιός επιδίωξε έναν χώρο με αίσθηση ιστορίας, λειτουργικό και γαλήνιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του νέου της σπιτιού στη Νέα Υόρκη και το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν χρειάζεται υπερβολές. Ένα ρετιρέ στο Greenwich Village, ένα κτίριο με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1920, μεγάλες βεράντες με θέα στις χαρακτηριστικές ταράτσες του Manhattan και μια διακόσμηση που ισορροπεί ανάμεσα στο vintage και το σύγχρονο συνθέτουν το νέο προσωπικό καταφύγιο της βραβευμένης ηθοποιού.

Αν αγαπάς τους χώρους που έχουν χαρακτήρα και δεν μοιάζουν βγαλμένοι από έναν απρόσωπο κατάλογο επίπλων, το σπίτι της έχει αρκετές λεπτομέρειες που αξίζει να προσέξεις. Από τα υλικά και τα αντικείμενα που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη του παρελθόντος μέχρι τις σχεδιαστικές παρεμβάσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο λειτουργική, κάθε επιλογή μοιάζει να έχει έναν συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης. Η ίδια, άλλωστε, δεν αναζητούσε απλώς ένα εντυπωσιακό διαμέρισμα, αλλά έναν χώρο που να ανταποκρίνεται στη νέα φάση της ζωής της, χωρίς να την απομακρύνει από τη γειτονιά που αγαπά.

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Η 65χρονη ηθοποιός παρουσίασε το σπίτι της στο Architectural Digest, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική πλευρά της προσωπικής της αισθητικής. Το αποτέλεσμα δεν βασίζεται στην επίδειξη, αλλά στην αρχιτεκτονική γοητεία, στις προσεγμένες λεπτομέρειες και στην αίσθηση ηρεμίας που αποπνέει ένας χώρος σχεδιασμένος για να κατοικείται πραγματικά.

Ένα ρετιρέ στο Greenwich Village που ήρθε την κατάλληλη στιγμή

Για χρόνια, η Julianne Moore ονειρευόταν να ζήσει σε μια μονοκατοικία μέσα στην πόλη. Όπως συμβαίνει, όμως, με τις περισσότερες μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου, έτσι και στη δική της περίπτωση οι ανάγκες της οικογένειας μεταβλήθηκαν με τον χρόνο. Τα παιδιά της, ο Caleb Freundlich, 28 ετών, και η Liv Freundlich, 24 ετών, έχουν πλέον μεγαλώσει, ενώ η οικογένεια διαθέτει και μια μεγαλύτερη κατοικία στο Montauk. Η διατήρηση ενός μεγάλου σπιτιού στη Νέα Υόρκη δεν ήταν πλέον απαραίτητη. Έτσι, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, ο σκηνοθέτης Bart Freundlich, αναζήτησαν μια διαφορετική λύση, που θα τους επέτρεπε να παραμείνουν στην αγαπημένη τους γειτονιά, χωρίς να χρειάζονται τόσο μεγάλο χώρο. Το ρετιρέ στο Greenwich Village δεν ήταν, μάλιστα, μια τυχαία επιλογή. Η Moore είχε παρατηρήσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα χρόνια νωρίτερα, όταν περπατούσε στην περιοχή, και το είχε ξεχωρίσει από τότε.

«Πάντα ήθελα αυτό το διαμέρισμα», ανέφερε στο Architectural Digest, εξηγώντας τη σύνδεση που ένιωθε με τον συγκεκριμένο χώρο. Η αγορά του ήρθε, τελικά, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζευγάρι μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τις ανάγκες του και να δημιουργήσει ένα σπίτι πιο κοντά στον τρόπο ζωής του σήμερα.

Η θέα στο Manhattan και οι μεγάλες βεράντες κλέβουν την παράσταση

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν το νέο σπίτι της Julianne Moore να ξεχωρίζει είναι αναμφίβολα η θέα. Το ρετιρέ βρίσκεται στην κορυφή ενός κτιρίου της δεκαετίας του 1920, το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως ξενοδοχείο μακράς διαμονής, και προσφέρει μια διαφορετική οπτική της Νέας Υόρκης. Από τα παράθυρα, το βλέμμα συναντά τις χαρακτηριστικές ταράτσες του Manhattan, τις δεξαμενές νερού, τις διακοσμητικές πλινθοδομές, τις αψίδες και τους μικρούς κήπους που βρίσκονται ανάμεσα στα γειτονικά κτίρια. Πρόκειται για εκείνη την αυθεντική εικόνα της πόλης που δεν χρειάζεται εντυπωσιακά σκηνικά για να σε κερδίσει. Οι μεγάλες βεράντες αποτελούν επίσης βασικό πλεονέκτημα του διαμερίσματος. Προσφέρουν επιπλέον χώρο και επιτρέπουν στους εσωτερικούς χώρους να συνδέονται οπτικά με το αστικό τοπίο, δημιουργώντας μια αίσθηση ελευθερίας που δεν συναντάς εύκολα σε ένα σπίτι στο κέντρο μιας μεγαλούπολης. Για τη Moore, η γοητεία του σπιτιού δεν περιορίζεται στην πανοραμική θέα. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα κτίριο με ιστορία, όπου η αρχιτεκτονική του παρελθόντος παραμένει ορατή και λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Η ανακαίνιση που διατήρησε τον χαρακτήρα του σπιτιού

Για την ανακαίνιση του ρετιρέ, η Julianne Moore συνεργάστηκε με τον κουνιάδο της, τον αρχιτέκτονα και σχεδιαστή εσωτερικών χώρων Oliver Freundlich. Οι εργασίες διήρκεσαν οκτώ μήνες, με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό του διαμερίσματος χωρίς να χαθεί η αρχική του ταυτότητα. Το γεγονός ότι η προηγούμενη ιδιοκτήτρια είχε ζήσει εκεί για περίπου δύο δεκαετίες και είχε διατηρήσει το σπίτι σε εξαιρετική κατάσταση διευκόλυνε σημαντικά τη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε να αλλάξει η διαρρύθμιση, καθώς ο χώρος εξυπηρετούσε ήδη τις ανάγκες των νέων ιδιοκτητών. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην αισθητική ανανέωση και στη λειτουργικότητα. Τα έντονα μοτίβα περιορίστηκαν, η διακόσμηση απλοποιήθηκε και προστέθηκαν αποθηκευτικοί χώροι, ώστε το διαμέρισμα να γίνει πιο πρακτικό για την καθημερινότητα του ζευγαριού.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η αλλαγή. Αντί να εξαφανιστούν όλα τα στοιχεία που παρέπεμπαν στην ηλικία του κτιρίου, διατηρήθηκαν οι λεπτομέρειες που προσδίδουν χαρακτήρα στο σπίτι. Η ανακαίνιση δεν επιχείρησε να μετατρέψει το ρετιρέ σε έναν εντελώς σύγχρονο, απρόσωπο χώρο, αλλά να αναδείξει όσα το έκαναν ξεχωριστό εξαρχής.

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Vintage λεπτομέρειες και μοντέρνος σχεδιασμός σε ισορροπία

Η Julianne Moore αγαπά τον μοντερνισμό, όμως η διακόσμηση ενός διαμερίσματος σε ένα προπολεμικό κτίριο απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Αντί να επιβάλει μια αυστηρά σύγχρονη αισθητική, επέλεξε να συνδυάσει καθαρές γραμμές με αντικείμενα και υλικά που διατηρούν τη σύνδεση του σπιτιού με το παρελθόν. Αυτός ο συνδυασμός είναι που κάνει το αποτέλεσμα ενδιαφέρον. Η vintage αισθητική δεν βασίζεται απλώς στην παρουσία παλιών επίπλων ή διακοσμητικών, αλλά στον τρόπο με τον οποίο κάθε στοιχείο εντάσσεται στο σύνολο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συνοχή, χωρίς όλα τα αντικείμενα να μοιάζουν σαν να αγοράστηκαν την ίδια στιγμή.

Η προσοχή της ηθοποιού φτάνει μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον Oliver Freundlich, η Moore εξέτασε ακόμη και στοιχεία όπως οι διακόπτες και τα πόμολα, θέλοντας να διασφαλίσει ότι ταιριάζουν με τη συνολική εικόνα του διαμερίσματος. Αν θέλεις να κρατήσεις μια ιδέα από τη διακόσμηση του σπιτιού της, αξίζει να θυμάσαι ότι η ισορροπία είναι συχνά πιο σημαντική από την ποσότητα. Δεν χρειάζεται κάθε γωνιά να έχει ένα εντυπωσιακό αντικείμενο ούτε όλα τα έπιπλα να ακολουθούν την ίδια εποχή. Οι συνδυασμοί διαφορετικών υφών, οι διακριτικές λεπτομέρειες και τα αντικείμενα με προσωπική σημασία μπορούν να δώσουν σε έναν χώρο χαρακτήρα χωρίς να τον κάνουν να δείχνει φορτωμένος.

Ένα σπίτι που αφηγείται ιστορίες

Πέρα από την αρχιτεκτονική και την επίπλωση, εκείνο που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη σημασία για την Julianne Moore είναι η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Η ίδια περιγράφει τον χώρο ως γαλήνιο και θέλησε να διατηρήσει ζωντανή τη σύνδεσή του με την πόλη, αντί να δημιουργήσει ένα απομονωμένο καταφύγιο μακριά από τον ρυθμό της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός αντιμετωπίζει το σπίτι ως έναν χώρο που κουβαλά τις ιστορίες όσων έζησαν εκεί πριν από εκείνη. Η αρχιτεκτονική, τα υλικά και οι λεπτομέρειες δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά στοιχεία, αλλά υπενθυμίζουν ότι ένα κτίριο συνεχίζει να έχει ζωή και χαρακτήρα, ακόμη κι όταν αλλάζουν οι άνθρωποι που το κατοικούν. «Ήθελα να υπάρχει μια αίσθηση ιστορίας, χρόνου, όλων των ανθρώπων που έχουν ζήσει εδώ πριν από εμάς. Εμείς είμαστε απλώς περαστικοί. Αυτή είναι η μαγεία της Νέας Υόρκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σκέψη αυτή αποτυπώνεται σε ολόκληρη την ανακαίνιση. Αντί για μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση που θα εξαφάνιζε κάθε ίχνος του παρελθόντος, η Moore επέλεξε μια διακριτική προσέγγιση, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και έμφαση στην προσωπικότητα των αντικειμένων. Το νέο σπίτι της Julianne Moore στο Greenwich Village δεν εντυπωσιάζει μόνο με τις μεγάλες βεράντες και τη θέα στο Manhattan. Ξεχωρίζει επειδή αποδεικνύει ότι ένας χώρος μπορεί να είναι σύγχρονος χωρίς να χάνει την ιστορία του και κομψός χωρίς να γίνεται υπερβολικός. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της διακόσμησής του: δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με την πρώτη ματιά, αλλά να σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο περισσότερο.

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