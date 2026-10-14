Celeb News 14.10.2026

Άγγελος Λάτσιος: Oι εικόνες από το ταξίδι του στην πρωτεύουσα της Σκωτίας

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Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι του στη Σκωτία, όπου πέρασε χρόνο με την αδελφή του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Άγγελος Λάτσιος ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να συναντήσει την αδελφή του, Λάουρα.
  • Τα δύο αδέλφια περιηγήθηκαν στην πόλη, επισκεπτόμενοι αξιοθέατα όπως το Κάστρο του Εδιμβούργου.
  • Ο Άγγελος Λάτσιος δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Instagram.
  • Η Λάουρα Λάτσιου ζει στο Εδιμβούργο για σπουδές και διατηρεί χαμηλό προφίλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη Σκωτία ταξίδεψε ο Άγγελος Λάτσιος, με αφορμή μια ξεχωριστή συνάντηση με την αδελφή του, Λάουρα, η οποία ζει στο Εδιμβούργο τα τελευταία χρόνια, καθώς σπουδάζει εκεί. Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου βρήκε την ευκαιρία να περάσει ποιοτικό χρόνο μαζί της, απολαμβάνοντας παράλληλα μια μικρή απόδραση σε μία από τις πιο ιστορικές πόλεις της Ευρώπης. Τα δύο αδέλφια περιηγήθηκαν σε γνωστά σημεία της σκωτσέζικης πρωτεύουσας και μοιράστηκαν όμορφες στιγμές, μακριά από την καθημερινότητά τους. Μάλιστα, ο Άγγελος Λάτσιος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια μικρή γεύση από την εμπειρία του.

https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε ο Άγγελος Λάτσιος ξεχωρίζει μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τη Λάουρα, αποτυπώνοντας τη συνάντηση των δύο αδελφών. Η νεαρή κοπέλα έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να απέχει από τη δημοσιότητα, γι’ αυτό και το πρόσωπό της δεν φαίνεται στη συγκεκριμένη εικόνα. Ο Άγγελος, από την πλευρά του, μοιράζεται κατά καιρούς στιγμές από την καθημερινότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να αποκαλύπτει υπερβολικά πολλά για την προσωπική ζωή των μελών της οικογένειάς του.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σκωτία, τα δύο αδέλφια επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, το περίφημο Κάστρο του Εδιμβούργου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της πόλης, το οποίο δεσπόζει πάνω σε έναν ηφαιστειακό βράχο και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της χώρας. Η αρχιτεκτονική, η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και τα ιστορικά μνημεία του Εδιμβούργου προσφέρουν το ιδανικό σκηνικό για μια ταξιδιωτική εμπειρία γεμάτη εικόνες και νέες αναμνήσεις.

https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/

Η Λάουρα Λάτσιου έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τις σπουδές της στο Εδιμβούργο να αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της. Παρότι το όνομά της συνδέεται με μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της ελληνικής τηλεόρασης, η ίδια προτιμά να διατηρεί την ιδιωτικότητά της και να μην απασχολεί συχνά τα μέσα ενημέρωσης. Το ταξίδι του Άγγελου αποτελεί, επομένως, μια ευκαιρία για τα δύο αδέλφια να βρεθούν ξανά από κοντά και να περάσουν χρόνο μαζί, παρά την απόσταση που τους χωρίζει στην καθημερινότητά τους.

https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/
https://www.instagram.com/aggelos_latsios/

Την ίδια στιγμή, η μικρότερη αδελφή τους, Βαλέρια Λάτσιου, έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη δική της πορεία, καθώς πρόσφατα μετακόμισε στο Λονδίνο για τις σπουδές της στο London School of Economics (LSE). Έτσι, τα τρία παιδιά της Ελένης Μενεγάκη ακολουθούν πλέον διαφορετικές διαδρομές, με τις σπουδές και τις προσωπικές τους επιλογές να τα οδηγούν σε διαφορετικές πόλεις του εξωτερικού. Παρά τις αποστάσεις, οι οικογενειακές συναντήσεις και οι κοινές στιγμές παραμένουν ένας τρόπος να διατηρούν τους δεσμούς τους.

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Άγγελος Λάτσιος Σκωτία ταξίδι
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