«Δεν είμαι λιμάνι, είμαι πια θάλασσα»: Η Μαρίζα Ρίζου γιόρτασε τα 40 με λόγια που εμπνέουν

Η Μαρίζα Ρίζου γιόρτασε τα τεσσαρακοστά της γενέθλια, εκφράζοντας τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για τη ζωή και την αγάπη, αντλώντας έμπνευση από την ποίηση

Με μια ματιά Η Μαρίζα Ρίζου γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Εξέφρασε αίσθημα τύχης και βαθιάς ευγνωμοσύνης για την αγάπη που λαμβάνει.

Ξεκίνησε να μαθαίνει ισπανικά, επιθυμία που ανέβαλλε για καιρό.

Μοιράστηκε στίχους για την ελευθερία, τη γυναικεία χειραφέτηση και την απελευθέρωση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίζα Ρίζου εισήλθε στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της, κλείνοντας τα 40 της χρόνια. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, με αφορμή τα γενέθλιά της την περασμένη Τρίτη 13 Οκτωβρίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαράς και περισυλλογής, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον εορτασμό της.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, η Μαρίζα Ρίζου εξέφρασε την αίσθηση της τύχης και της βαθιάς ευγνωμοσύνης που νιώθει. «40 επιτέλους. Τυχερή που είμαι εδώ, ευγνώμων που αγαπάω και αγαπιέμαι τόσο βαθιά», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας την ψυχική της κατάσταση την περίοδο αυτή.

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Η Μαρίζα Ρίζου αποκάλυψε επίσης την πρόσφατη ενασχόλησή της με την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας, μια επιθυμία που ανέβαλλε για καιρό. «Επειδή μαθαίνω ισπανικά τελευταία (κάτι που ήθελα χρόνια να κάνω και όλο το ανέβαλα)», ανέφερε, «θα παραθέσω αυτούς τους στίχους της φιλενάδας μου της Silvia που τα λένε όλα για την αίσθηση της ψυχής μου τώρα που κλείνω τα σαράντα».

Οι στίχοι προέρχονται από το τραγούδι «Capitana» της Ισπανίδας τραγουδίστριας, Silvia Pérez Cruz, και υμνούν την ελευθερία, τη γυναικεία χειραφέτηση και την απελευθέρωση από δεσμά και ψέματα. Το ποίημα μιλά για την ανάγκη των γυναικών να γιορτάσουν την ύπαρξή τους, να λάμψουν και να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, μετατρέποντας την προσωπική τους πορεία σε ένα ατέρμονο ταξίδι. «Ας αποφασίσουν οι ποιήτριες, και ας μας αφήσουν ελεύθερες σαν χαρταετούς, χωρίς δηλητήριο και χωρίς ψέματα, να γιορτάσουμε που είμαστε ζωντανές, να λάμψει αυτός ο πλανήτης, θα γεμίσω το πανί με γαλάζιο, και θα πετάξω μακριά από τη στεριά, μα αφήστε με να σαλπάρω, δεν είμαι λιμάνι, είμαι πια θάλασσα, είμαι γοργόνα και καπετάνισσα», γράφει το απόσπασμα που μοιράστηκε η Μαρίζα Ρίζου.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε θερμά τους θαυμαστές της για τις ευχές τους. «Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, σας αγαπώ πολύ και θα σας δω από κοντά αυτόν τον χειμώνα por fin (επιτέλους)! Τα λέμε», κατέληξε, υπογραμμίζοντας την ανυπομονησία της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της.

Η Μαρίζα Ρίζου συνεχίζει να εμπνέει με την αυθεντικότητά της, γιορτάζοντας κάθε στάδιο της ζωής της με ειλικρίνεια και αγάπη.

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