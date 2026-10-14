Celeb World 14.10.2026

«Πονούσε η ψυχή μου και πήγα σε ψυχίατρο» – Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλά για τη σκοτεινή περίοδο της ζωής του

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Ο δημοφιλής παρουσιαστής σπάει τα ταμπού γύρω από τη στήριξη της ψυχικής υγείας και αποκαλύπτει πώς η φαρμακευτική αγωγή τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μιλάει για σκοτεινή περίοδο της ζωής του και την ψυχική του υγεία.
  • Αναζήτησε βοήθεια από ψυχίατρο και ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή για να ανακάμψει.
  • Αντιμετώπισε την ανάγκη του να είναι αρεστός σε όλους και την υποτίμηση του εαυτού του.
  • Θεωρεί την αποδοχή της αποτυχίας ως μάθημα ταπεινότητας και ανανέωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εικόνα ενός λαμπερού, χαμογελαστού ανθρώπου στην τηλεόραση συχνά δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας αψεγάδιαστης καθημερινότητας, απαλλαγμένης από πόνο, άγχη και εσωτερικά αδιέξοδα. Στην πραγματικότητα όμως, η αναγνωρισιμότητα και η επαγγελματική επιτυχία δεν αποτελούν ασπίδα προστασίας απέναντι στις σκοτεινές περιόδους που μπορεί να βιώσει η ψυχή ενός ανθρώπου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σε μια από τις πιο ώριμες, αληθινές και αφοπλιστικές εξομολογήσεις της πορείας του, αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τις στιγμές που η δυστυχία είχε κατακλύσει τη ζωή του, σπάζοντας κάθε στερεότυπο γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας.

Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου
Γρηγόρης Αρναούτογλου

Μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3», ο αγαπημένος παρουσιαστής περιέγραψε χωρίς δισταγμούς την περίοδο που ένιωθε τη ζωή του να καταρρέει, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε για τον ίδιο η έγκαιρη αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, εξήγησε πως όταν το σώμα νοσεί απευθυνόμαστε στον κατάλληλο γιατρό, οπότε η ίδια ακριβώς λογική πρέπει να ισχύει και όταν υποφέρει το εσωτερικό μας είναι. Η απόφασή του να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή στάθηκε η αφορμή για να μπορέσει να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να σταθεί ξανά στα πόδια του.

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Παράλληλα, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην εσωτερική διαδρομή που χρειάστηκε να διανύσει για να αντιμετωπίσει την ανάγκη του να είναι αρεστός στους πάντες, αλλά και στη βαθιά υποτίμηση που έκανε ο ίδιος στον εαυτό του. Μέσα από αυτή την επίπονη διαδικασία αυτογνωσίας, έμαθε να αγκαλιάζει τις αποτυχίες του, βλέποντάς τες ως ευκαιρία για ανανέωση και ταπεινότητα, μακριά από τη λογική της μετάθεσης ευθυνών. Αν θέλεις να διαβάσεις όλες τις λεπτομέρειες για την προσωπική του μάχη, τη σχέση του με την κατάθλιψη και τα μαθήματα ζωής που αποκόμισε, συνέχισε να διαβάζεις.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σε τηλεοπτικό πλατό
Ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου χαμογελάει στο πλατό της εκπομπής του.

Η απόφαση για ψυχοθεραπεία και η μάχη με τα ψυχοφάρμακα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί μόνος του το βάρος που ένιωθε, τονίζοντας πως η ψυχοθεραπεία πολλών ετών και η φαρμακευτική αγωγή ήταν τα εργαλεία που τον έσωσαν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση στην οποία πολλοί άνθρωποι ζουν χωρίς καν να το γνωρίζουν ή φοβούμενοι να επισκεφθούν έναν ειδικό. Για τον ίδιο, η προσφυγή στον ψυχίατρο ήταν η μόνη λογική επιλογή από τη στιγμή που βίωνε έναν βαθύ εσωτερικό πόνο, παρομοιάζοντας την ανάγκη αυτή με την επίσκεψη σε οποιονδήποτε άλλο γιατρό.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάς βάζει κρυφά στο πλατό του Χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1
Γρηγόρης Αρναούτογλου

Η υποτίμηση του εαυτού και η ανάγκη να αρέσει σε όλους

Στη συνέχεια της εξομολόγησής του, ο παρουσιαστής αναπόλησε τα πρώτα βήματα της καριέρας του, όταν η επιθυμία να είναι αποδεκτός από το σύνολο του κοινού δημιουργούσε έντονο άγχος κάθε φορά που ερχόταν αντιμέτωπος με μια αρνητική κριτική. Η πραγματική αποκάλυψη ήρθε μέσα στο γραφείο του ψυχιάτρου, όταν εκλήθη να απαριθμήσει τα θετικά του στοιχεία και διαπίστωσε πως δεν είχε τίποτα να πει. Η σταδιακή ανάλυση όσων θεωρούσε δεδομένα τον βοήθησε να καταλάβει πόσο πολύ υπέσκαπτε την ίδια του την αξία για χρόνια.


Η αποδοχή της αποτυχίας ως δρόμος για την ταπεινότητα

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στάθηκε στην έννοια της αποτυχίας, την οποία, αν και φοβήθηκε, θεωρεί πλέον ένα από τα ομορφότερα και πιο ανανεωτικά μαθήματα της ζωής. Εξήγησε ότι η αποτυχία διδάσκει την ταπεινότητα και προσφέρει μια νέα προοπτική, αρκεί ο άνθρωπος να έχει το σθένος να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και να μην μετακυλίει την ήττα σε εξωτερικούς παράγοντες.

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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ψυχοθεραπεία
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