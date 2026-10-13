Celeb News 13.10.2026

Στο νοσοκομείο ο Diddy μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στη φυλακή

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Ο Diddy μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι ενώ κρατούνταν σε φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Diddy μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι στη φυλακή.
  • Επέστρεψε στη φυλακή την ίδια ημέρα, καθώς ο τραυματισμός του δεν ήταν απειλητικός για τη ζωή του.
  • Οι συνθήκες του τραυματισμού του και η κατάσταση της υγείας του παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Η είδηση έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων για τις συνθήκες κράτησής του και τις δικαστικές του εκκρεμότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Diddy το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, έπειτα από τραυματισμό στο κεφάλι που υπέστη ενώ κρατούνταν στο σωφρονιστικό κατάστημα Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Ο 56χρονος μουσικός και επιχειρηματίας επέστρεψε στη φυλακή την ίδια ημέρα, καθώς ο τραυματισμός του δεν φέρεται να ήταν απειλητικός για τη ζωή του.

Ο Diddy με κοστούμι σε κόκκινο χαλί, μετά την αποτυχία αγωγής δυσφήμισης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο Sean Combs, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να μιλήσει πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε, ούτε έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη.

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Εκπρόσωπος του Diddy δήλωσε στο Variety ότι η ομάδα του προσπαθεί να εξακριβώσει τι συνέβη, τονίζοντας πως η κατάσταση της υγείας του αποτελεί προτεραιότητα: «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Sean Combs και προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τις συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η υγεία και η ευημερία του Sean αποτελούν την άμεση προτεραιότητά μας». Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν με την ομάδα του για να ενημερωθούν σχετικά με την κατάστασή του.

sean_diddy_combs
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι αναφορές για τις συνθήκες κράτησής του

Η είδηση της μεταφοράς του στο νοσοκομείο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες κράτησης του ράπερ βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Combs φέρεται να είχε πρόσβαση σε παράνομα κινητά τηλέφωνα μέσα στη φυλακή, τα οποία του επέτρεπαν να χρησιμοποιεί το Instagram και να βλέπει φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, του έστελνε πρώην σύντροφός του.

Ο Sean «Diddy» Combs διοργανώνει γεύμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών σε σωφρονιστικό ίδρυμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο μουσικός φέρεται να είχε πρόσβαση και σε αλκοόλ κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων, το οποίο φέρεται να εισαγόταν παράνομα στο σωφρονιστικό κατάστημα από υπαλλήλους. Μετά τις σχετικές αποκαλύψεις, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι του επιβλήθηκαν κυρώσεις και ότι έχασε 41 ημέρες από τον χρόνο καλής διαγωγής που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ποινής του. Ως αποτέλεσμα, η πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισής του φέρεται να μετατέθηκε από τον Ιανουάριο στον Μάρτιο του 2028.

Η ποινή του και οι δικαστικές εκκρεμότητες

Ο Diddy εκτίει ποινή τεσσάρων ετών και δύο μηνών, δηλαδή 50 μηνών, μετά την καταδίκη του τον Οκτώβριο του 2025 για 2 κατηγορίες μεταφοράς προσώπων με σκοπό την εμπλοκή τους σε πορνεία. Παράλληλα με την κράτησή του, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστικές εξελίξεις που σχετίζονται με τις υποθέσεις του.

Την περασμένη εβδομάδα, δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλει στην NBCUniversal 477.700 δολάρια για δικαστικά έξοδα, μετά την απόρριψη αγωγής δυσφήμησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει σε σχέση με το ντοκιμαντέρ «Diddy: The Making of a Bad Boy».

Ο ράπερ Diddy με λευκό ριγέ κοστούμι, γυαλιά ηλίου και κοσμήματα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προς το παρόν, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με τον τραυματισμό του μέσα στη φυλακή, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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