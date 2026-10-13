Celeb News 13.10.2026

Anuel AA: Η δημόσια έκκληση στην Karol G να τον ξεμπλοκάρει στα social media

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του single «Vuelve», ο Anuel AA απηύθυνε δημόσια έκκληση στην Karol G να τον ξεμπλοκάρει από τα social media
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Anuel AA ζήτησε δημόσια από την Karol G να τον ξεμπλοκάρει στα social media.
  • Η έκκληση έγινε κατά την προώθηση του νέου του τραγουδιού «Vuelve».
  • Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του τον Απρίλιο του 2021, μετά από σχέση από το 2018.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Anuel AA έκανε μια απρόσμενη κίνηση, ζητώντας από την πρώην σύντροφό του, την παγκοσμίου φήμης Κολομβιανή τραγουδίστρια Karol G, να τον ξεμπλοκάρει από τα social media. Η δημόσια αυτή έκκληση έγινε κατά την προώθηση του νέου του single, «Vuelve», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Ο Anuel AA χαμογελάει φορώντας ένα λευκό t-shirt με το λογότυπο Amiri και πολλά χρυσά κολιέ.
https://www.instagram.com/anuel/

Ο καλλιτέχνης της urban μουσικής, γνωστός για τις δυναμικές του εμφανίσεις και τις συνεργασίες του, ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο κλιπ από το νέο του τραγούδι στο Instagram. Μέσα σε αυτό το υλικό, ενσωμάτωσε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Karol G: «VUELVE KAROL G UNBLOCK ME BB. IT’S NOT THAT I’M A PLAYER; IT’S THAT I FALL DEEPLY IN LOVE» (Επιστροφή Karol G, ξεμπλόκαρέ με μωρό. Δεν είμαι γυναικάς, απλά ερωτεύομαι βαθιά).

Διάβασε επίσης: Αναστάτωση σε πτήση από το Λος Άντζελες – Γιατί συνελήφθη η ηθοποιός Selma Blair

Η ανάρτηση αυτή, πέρα από την προώθηση του «Vuelve» (που στα ισπανικά σημαίνει «επιστροφή»), πυροδότησε αμέσως συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σχέση του Anuel AA και της Karol G. Το ζευγάρι, που διατηρούσε δεσμό για μερικά χρόνια, είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του τον Απρίλιο του 2021. Η κοινή τους πορεία είχε ξεκινήσει το 2018, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ για το τραγούδι τους «Culpables». Η σχέση τους έγινε επίσημη τον Νοέμβριο του 2018, ενώ ακολούθησε και μια δεύτερη επιτυχημένη συνεργασία, το «Secreto», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019.

Η Karol G με το χαρακτηριστικό τατουάζ στην πλάτη της, ποζάρει για το τραγούδι «BbY WOW» που την έβαλε στην κορυφή.
https://www.instagram.com/karolg/

Η ανακοίνωση του χωρισμού τους είχε προκαλέσει έκπληξη στους θαυμαστές τους, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πιο δυναμικά ζευγάρια της μουσικής σκηνής. Η προσπάθεια του Anuel AA να επανασυνδεθεί με την Karol G μέσω μιας δημόσιας έκκλησης, δείχνει την επιθυμία του να ανακτήσει την επικοινωνία μαζί της, παρά τις προηγούμενες δυσκολίες.

Στη δημοσίευσή του, ο Anuel AA παρουσίασε μια μονταρισμένη εικόνα όπου εμφανίζεται μαζί με την Karol G, την influencer και τραγουδίστρια Yailin La Más Viral (με την οποία επίσης διατηρούσε σχέση), την τωρινή του σύντροφο Fabiana Buitrago, αλλά και άλλες πρώην του. Αυτή η σύνθεση, με την προσθήκη της λεζάντας «Anuel AA, ο νέος Χριστόφορος Κολόμβος της Αμερικής», δημιουργεί ένα αμφιλεγόμενο σκηνικό, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Τραγουδίστρια στη σκηνή με μικρόφωνο, φορώντας ασημί ρούχα και γυαλιά, ενώ χορευτές βρίσκονται πίσω της.
https://www.instagram.com/karolg/

Ο μουσικός παραγωγός Eva Beatz, σχολιάζοντας την ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν η Karol G επιστρέψει στον Anuel, θα ξεμπλοκάρω τον πρώην μου». Αυτό δείχνει την έντονη αντίδραση του κοινού στις κινήσεις του καλλιτέχνη, ο οποίος φαίνεται να διατηρεί ακόμα ισχυρά συναισθήματα για την Karol G.

Ο Anuel AA χαμογελάει φορώντας ένα μπλε αθλητικό μπουφάν με καρό σχέδιο και εντυπωσιακά κοσμήματα.
https://www.instagram.com/anuel/

Το γεγονός αυτό συμπίπτει με την επικείμενη συμμετοχή του Anuel AA στο Billboard Latin Music Week, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Οκτωβρίου στο Faena Forum του Μαϊάμι Μπιτς. Ο καλλιτέχνης θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση τύπου Q&A με την Leila Cobo, co-chief content officer του Billboard.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Anuel AA Karol G
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα ρομπότ πιάνουν δουλειά στα σούπερ μάρκετ – Ποιες εργασίες περνούν στα «χέρια» τους

Τα ρομπότ πιάνουν δουλειά στα σούπερ μάρκετ – Ποιες εργασίες περνούν στα «χέρια» τους

13.10.2026
Επόμενο
Στο νοσοκομείο ο Diddy μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στη φυλακή

Στο νοσοκομείο ο Diddy μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στη φυλακή

13.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic
Celeb News

Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic

14.10.2026
«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη
Celeb News

«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη

14.10.2026
Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show
Celeb News

Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show

14.10.2026
Η Miley Cyrus στηρίζει γυναίκες που χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι – Το ποσό των εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε
Celeb News

Η Miley Cyrus στηρίζει γυναίκες που χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι – Το ποσό των εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε

14.10.2026
Δανάη Μπάρκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι με τη φουσκωμένη κοιλίτσα
Celeb News

Δανάη Μπάρκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι με τη φουσκωμένη κοιλίτσα

14.10.2026
Emilia Clarke: «Οι γυναίκες κρίνονται πολύ πιο αυστηρά» – Η εξομολόγηση για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Hollywood
Celeb News

Emilia Clarke: «Οι γυναίκες κρίνονται πολύ πιο αυστηρά» – Η εξομολόγηση για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Hollywood

14.10.2026
Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια
Celeb News

Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια

14.10.2026
Από supermodel, full-time μαμά – Οι πρώτες τρυφερές φωτογραφίες της Barbara Palvin με την κόρη της
Celeb News

Από supermodel, full-time μαμά – Οι πρώτες τρυφερές φωτογραφίες της Barbara Palvin με την κόρη της

14.10.2026
Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της – Δες το vintage ρετιρέ στη Νέα Υόρκη
Celeb News

Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της – Δες το vintage ρετιρέ στη Νέα Υόρκη

14.10.2026
Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου