Anuel AA: Η δημόσια έκκληση στην Karol G να τον ξεμπλοκάρει στα social media

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του single «Vuelve», ο Anuel AA απηύθυνε δημόσια έκκληση στην Karol G να τον ξεμπλοκάρει από τα social media

Με μια ματιά Ο Anuel AA ζήτησε δημόσια από την Karol G να τον ξεμπλοκάρει στα social media.

Η έκκληση έγινε κατά την προώθηση του νέου του τραγουδιού «Vuelve».

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του τον Απρίλιο του 2021, μετά από σχέση από το 2018.

Η ανάρτηση προκάλεσε συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Anuel AA έκανε μια απρόσμενη κίνηση, ζητώντας από την πρώην σύντροφό του, την παγκοσμίου φήμης Κολομβιανή τραγουδίστρια Karol G, να τον ξεμπλοκάρει από τα social media. Η δημόσια αυτή έκκληση έγινε κατά την προώθηση του νέου του single, «Vuelve», που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Ο καλλιτέχνης της urban μουσικής, γνωστός για τις δυναμικές του εμφανίσεις και τις συνεργασίες του, ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο κλιπ από το νέο του τραγούδι στο Instagram. Μέσα σε αυτό το υλικό, ενσωμάτωσε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Karol G: «VUELVE KAROL G UNBLOCK ME BB. IT’S NOT THAT I’M A PLAYER; IT’S THAT I FALL DEEPLY IN LOVE» (Επιστροφή Karol G, ξεμπλόκαρέ με μωρό. Δεν είμαι γυναικάς, απλά ερωτεύομαι βαθιά).

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Η ανάρτηση αυτή, πέρα από την προώθηση του «Vuelve» (που στα ισπανικά σημαίνει «επιστροφή»), πυροδότησε αμέσως συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σχέση του Anuel AA και της Karol G. Το ζευγάρι, που διατηρούσε δεσμό για μερικά χρόνια, είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του τον Απρίλιο του 2021. Η κοινή τους πορεία είχε ξεκινήσει το 2018, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βιντεοκλίπ για το τραγούδι τους «Culpables». Η σχέση τους έγινε επίσημη τον Νοέμβριο του 2018, ενώ ακολούθησε και μια δεύτερη επιτυχημένη συνεργασία, το «Secreto», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019.

Η ανακοίνωση του χωρισμού τους είχε προκαλέσει έκπληξη στους θαυμαστές τους, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πιο δυναμικά ζευγάρια της μουσικής σκηνής. Η προσπάθεια του Anuel AA να επανασυνδεθεί με την Karol G μέσω μιας δημόσιας έκκλησης, δείχνει την επιθυμία του να ανακτήσει την επικοινωνία μαζί της, παρά τις προηγούμενες δυσκολίες.

Στη δημοσίευσή του, ο Anuel AA παρουσίασε μια μονταρισμένη εικόνα όπου εμφανίζεται μαζί με την Karol G, την influencer και τραγουδίστρια Yailin La Más Viral (με την οποία επίσης διατηρούσε σχέση), την τωρινή του σύντροφο Fabiana Buitrago, αλλά και άλλες πρώην του. Αυτή η σύνθεση, με την προσθήκη της λεζάντας «Anuel AA, ο νέος Χριστόφορος Κολόμβος της Αμερικής», δημιουργεί ένα αμφιλεγόμενο σκηνικό, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Ο μουσικός παραγωγός Eva Beatz, σχολιάζοντας την ανάρτηση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν η Karol G επιστρέψει στον Anuel, θα ξεμπλοκάρω τον πρώην μου». Αυτό δείχνει την έντονη αντίδραση του κοινού στις κινήσεις του καλλιτέχνη, ο οποίος φαίνεται να διατηρεί ακόμα ισχυρά συναισθήματα για την Karol G.

Το γεγονός αυτό συμπίπτει με την επικείμενη συμμετοχή του Anuel AA στο Billboard Latin Music Week, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Οκτωβρίου στο Faena Forum του Μαϊάμι Μπιτς. Ο καλλιτέχνης θα συμμετάσχει σε μια συζήτηση τύπου Q&A με την Leila Cobo, co-chief content officer του Billboard.

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