«Είμαι ακόμα πικραμένη»: Η εξομολόγηση της Britney Spears για τα 15 χρόνια δικαστικής επιτροπείας

Η ποπ σταρ εξέφρασε δημόσια την πικρία της για την περίοδο που βρισκόταν υπό δικαστική επιτροπεία, εστιάζοντας στον ρόλο των γονιών της

Με μια ματιά Η Britney Spears εκφράζει πικρία για τα 15 χρόνια δικαστικής επιτροπείας, κατηγορώντας τους γονείς της.

Παρά την εργασία, δεν της επιτρεπόταν να λαμβάνει βασικές προσωπικές αποφάσεις.

Αισθάνεται αδικημένη και αμφισβητεί τον τρόπο που την αντιμετώπισαν.

Η επιτροπεία την περιόρισε, αποτρέποντάς την από βασικές ελευθερίες και προκαλώντας μοναξιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Britney Spears συνεχίζει να μοιράζεται τα βαθύτερα συναισθήματά της σχετικά με την περίοδο της δικαστικής επιτροπείας που έληξε το 2021, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τους γονείς της, Jamie και Lynne Spears. Σε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, η 44χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε πόσο βαθιά την επηρεάζει ακόμα η απώλεια της προσωπικής της ελευθερίας και η αίσθηση αδικίας.

Η Britney Spears, μέσα από ένα βίντεο όπου εμφανίζεται με εντυπωσιακή εμφάνιση, εξήγησε ότι παρά τα 15 χρόνια εργασίας, επτά ημέρες την εβδομάδα, δεν της επιτρεπόταν να λαμβάνει βασικές αποφάσεις για την προσωπική της ζωή. Η ποπ σταρ τόνισε ότι αισθάνεται ακόμα αδικημένη από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε, υπογραμμίζοντας την αντίφαση μεταξύ της δημόσιας εικόνας της ως «τρελής» και της πραγματικότητας που βίωνε.

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«Όταν το όνομά μου απέκτησε αξία, τότε οι άνθρωποι πήραν τον έλεγχο, όπως έκαναν η μαμά και ο μπαμπάς μου για 15 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς οι γονείς της είχαν τον πλήρη έλεγχο σημαντικών πτυχών της ζωής της, περιορίζοντας την έκφραση της δημιουργικότητας και των σκέψεών της. «Ναι, είμαι πικραμένη. Για όλες τις ώρες, τα δευτερόλεπτα, τον χρόνο που πέρασε και για το γεγονός ότι βαθιά μέσα μου γνώριζα τις δυνατότητές μου ως γυναίκα», συμπλήρωσε.

Η απώλεια της ελευθερίας και η απομόνωση

Η Britney Spears έκανε λόγο για την αδυναμία της να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, τονίζοντας ότι δεν μπορούσε καν να ταξιδέψει ελεύθερα για να συναντήσει φίλους, παρόλο που εργαζόταν ασταμάτητα. Μία από τις πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις της αφορά το γεγονός ότι μόλις πριν από πέντε χρόνια μπόρεσε να κρατήσει για πρώτη φορά στα χέρια της ένα χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου, μια λεπτομέρεια που την οδηγεί στην αναρώτηση για το πώς οι άλλοι μπορούσαν να την κρίνουν.

Britney Spears strips down to her lingerie and admits she’s still ‘bitter’ over conservatorship as she lashes out at her parents https://t.co/GQiFWj18DT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για τη μοναξιά που βίωσε τα τελευταία χρόνια, καθώς ταξίδευε συχνά μόνη, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η εμπειρία αυτή την οδήγησε να αμφισβητήσει την αξία της απομόνωσης για την ψυχική της ευημερία. Ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένη να σταματήσει να αμφισβητεί τον εαυτό της και να ακολουθεί πλέον τις δικές της επιθυμίες, αφήνοντας το πνεύμα και τις αποφάσεις της να την καθοδηγήσουν.

Η δικαστική επιτροπεία της Britney Spears ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2008, έπειτα από μια περίοδο έντονης δημοσιότητας γύρω από την προσωπική της ζωή. Για σχεδόν 14 χρόνια, ο πατέρας της, Jamie Spears, διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών, προσωπικών και επαγγελματικών της υποθέσεων, ισχυριζόμενος ότι η επιτροπεία ήταν απαραίτητη για την προστασία της.

Η Britney Spears είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει τη διαδικασία καταχρηστική. Η επιτροπεία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021, μετά από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη και την παγκόσμια κινητοποίηση του κινήματος «Free Britney». Παρά τον τερματισμό της, η σχέση της με την οικογένειά της παραμένει τεταμένη, με την ίδια να αναφέρεται συχνά δημόσια στις επώδυνες εμπειρίες εκείνων των ετών.

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