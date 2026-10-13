Celeb News 13.10.2026

Αναστάτωση σε πτήση από το Λος Άντζελες – Γιατί συνελήφθη η ηθοποιός Selma Blair

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ηθοποιός Selma Blair, γνωστή από τις ταινίες «Cruel Intentions» και «Legally Blonde», φέρεται να συνελήφθη μετά από επεισόδιο σε αεροπλάνο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ηθοποιός Selma Blair συνελήφθη στη Νέα Υόρκη μετά από πτήση από το Λος Άντζελες.
  • Κατά τη διάρκεια της πτήσης, φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει πόρτα αεροσκάφους, τραυματίζοντας δύο μέλη πληρώματος.
  • Η εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η ηθοποιός έπεσε θύμα ιατρικού περιστατικού, πιθανώς λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας.
  • Το FBI ερευνά το περιστατικό, ενώ η αεροπορική εταιρεία τόνισε την πολιτική μηδενικής ανοχής σε διαταρακτικές συμπεριφορές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ηθοποιός Selma Blair βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αρχές στη Νέα Υόρκη, καθώς συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης της από το Λος Άντζελες στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης και οδήγησε στον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος, όπως μεταδόθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ηθοποιός Selma Blair ποζάρει χαμογελαστή, με χρυσά κοσμήματα και ένα ρολόι, μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.
https://www.instagram.com/selmablair

Σύμφωνα με τις αναφορές, η 54χρονη Selma Blair φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε στην παρέμβαση των αρμόδιων. Μετά την προσγείωση, τόσο η ηθοποιός όσο και ένα από τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Διάβασε επίσης: Πότε κάνει πρεμιέρα το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Η εκπρόσωπος της Selma Blair προέβη σε δηλώσεις, εξηγώντας ότι η ηθοποιός έπεσε θύμα ενός ιατρικού περιστατικού που οδήγησε στην «εικαζόμενη συμπεριφορά της». Τόνισε ότι η Selma Blair έλαβε αμέσως ιατρική φροντίδα κατά την προσγείωση και η κατάστασή της κρίνεται σταθερή. Είναι γνωστό ότι η ηθοποιός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, μια πάθηση που ενδέχεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη φυσική της κατάσταση.

Η ηθοποιός Selma Blair ποζάρει χαμογελαστή, ενώ στο βάθος διακρίνεται η αναστάτωση σε πτήση από το Λος Άντζελες.
https://www.instagram.com/selmablair

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία Delta εξέδωσε δική της ανακοίνωση, τονίζοντας την πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε παράνομες συμπεριφορές και πράξεις που διαταράσσουν την τάξη, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το FBI.

Η ηθοποιός Selma Blair κάθεται σε καρέκλα με θέα την πόλη, ενώ στο τραπέζι υπάρχουν καλλυντικά.
https://www.instagram.com/selmablair
Η ηθοποιός Selma Blair με φόντο πράσινο, κρατάει ένα φλιτζάνι καφέ, ενώ η φίλη της απολαμβάνει ένα παγωμένο ρόφημα.
https://www.instagram.com/selmablair

Η Selma Blair έχει γίνει ευρέως γνωστή στο κοινό μέσα από τους ρόλους της σε διάσημες ταινίες. Το 1999, ξεχώρισε στην ταινία «Cruel Intentions», ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες επιτυχημένες παραγωγές όπως οι κωμωδίες «The Sweetest Thing» και «Legally Blonde», καθώς και στην ταινία υπερηρώων «Hellboy» του Guillermo del Toro.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Selma Blair
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Λευτέρης Πανταζής: Ο τραγουδιστής εξηγεί την «αλλαγμένη» του εμφάνιση σε βίντεο

Λευτέρης Πανταζής: Ο τραγουδιστής εξηγεί την «αλλαγμένη» του εμφάνιση σε βίντεο

13.10.2026
Επόμενο
Η απάντηση της Kimberly Guilfoyle στις καταγγελίες: «Δεν πρόκειται για διαφθορά»

Η απάντηση της Kimberly Guilfoyle στις καταγγελίες: «Δεν πρόκειται για διαφθορά»

13.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic
Celeb News

Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic

14.10.2026
«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη
Celeb News

«Διαγνώστηκα με καρκίνο στο στήθος»: Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη δύσκολη περίοδο μετά την εγκυμοσύνη

14.10.2026
Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show
Celeb News

Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show

14.10.2026
Η Miley Cyrus στηρίζει γυναίκες που χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι – Το ποσό των εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε
Celeb News

Η Miley Cyrus στηρίζει γυναίκες που χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι – Το ποσό των εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε

14.10.2026
Δανάη Μπάρκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι με τη φουσκωμένη κοιλίτσα
Celeb News

Δανάη Μπάρκα: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το καλοκαίρι με τη φουσκωμένη κοιλίτσα

14.10.2026
Emilia Clarke: «Οι γυναίκες κρίνονται πολύ πιο αυστηρά» – Η εξομολόγηση για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Hollywood
Celeb News

Emilia Clarke: «Οι γυναίκες κρίνονται πολύ πιο αυστηρά» – Η εξομολόγηση για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Hollywood

14.10.2026
Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια
Celeb News

Ζέτα Μακρυπούλια – Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το «Μόλις Ξαναχώρισα» τους φέρνει ξανά μαζί μετά από 18 χρόνια

14.10.2026
Από supermodel, full-time μαμά – Οι πρώτες τρυφερές φωτογραφίες της Barbara Palvin με την κόρη της
Celeb News

Από supermodel, full-time μαμά – Οι πρώτες τρυφερές φωτογραφίες της Barbara Palvin με την κόρη της

14.10.2026
Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της – Δες το vintage ρετιρέ στη Νέα Υόρκη
Celeb News

Η Julianne Moore άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού της – Δες το vintage ρετιρέ στη Νέα Υόρκη

14.10.2026
Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου