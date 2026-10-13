Αναστάτωση σε πτήση από το Λος Άντζελες – Γιατί συνελήφθη η ηθοποιός Selma Blair

Η ηθοποιός Selma Blair, γνωστή από τις ταινίες «Cruel Intentions» και «Legally Blonde», φέρεται να συνελήφθη μετά από επεισόδιο σε αεροπλάνο

Με μια ματιά Η ηθοποιός Selma Blair συνελήφθη στη Νέα Υόρκη μετά από πτήση από το Λος Άντζελες.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει πόρτα αεροσκάφους, τραυματίζοντας δύο μέλη πληρώματος.

Η εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η ηθοποιός έπεσε θύμα ιατρικού περιστατικού, πιθανώς λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Το FBI ερευνά το περιστατικό, ενώ η αεροπορική εταιρεία τόνισε την πολιτική μηδενικής ανοχής σε διαταρακτικές συμπεριφορές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ηθοποιός Selma Blair βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αρχές στη Νέα Υόρκη, καθώς συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης της από το Λος Άντζελες στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης και οδήγησε στον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος, όπως μεταδόθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η 54χρονη Selma Blair φέρεται να προσπάθησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν στον αέρα. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε στην παρέμβαση των αρμόδιων. Μετά την προσγείωση, τόσο η ηθοποιός όσο και ένα από τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Διάβασε επίσης: Πότε κάνει πρεμιέρα το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου – Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο

Η εκπρόσωπος της Selma Blair προέβη σε δηλώσεις, εξηγώντας ότι η ηθοποιός έπεσε θύμα ενός ιατρικού περιστατικού που οδήγησε στην «εικαζόμενη συμπεριφορά της». Τόνισε ότι η Selma Blair έλαβε αμέσως ιατρική φροντίδα κατά την προσγείωση και η κατάστασή της κρίνεται σταθερή. Είναι γνωστό ότι η ηθοποιός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, μια πάθηση που ενδέχεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη φυσική της κατάσταση.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία Delta εξέδωσε δική της ανακοίνωση, τονίζοντας την πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε παράνομες συμπεριφορές και πράξεις που διαταράσσουν την τάξη, καθώς η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το FBI.

Η Selma Blair έχει γίνει ευρέως γνωστή στο κοινό μέσα από τους ρόλους της σε διάσημες ταινίες. Το 1999, ξεχώρισε στην ταινία «Cruel Intentions», ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες επιτυχημένες παραγωγές όπως οι κωμωδίες «The Sweetest Thing» και «Legally Blonde», καθώς και στην ταινία υπερηρώων «Hellboy» του Guillermo del Toro.

Διάβασε επίσης: