Celeb News 13.10.2026

Λευτέρης Πανταζής: Ο τραγουδιστής εξηγεί την «αλλαγμένη» του εμφάνιση σε βίντεο

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Ο Λευτέρης Πανταζής διευκρινίζει μέσω social media ότι η πρόσφατη εμφάνισή του οφείλεται σε κατά λάθος χρήση φίλτρου και όχι σε αισθητική παρέμβαση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Λευτέρης Πανταζής διέψευσε αισθητικές παρεμβάσεις στην εμφάνισή του.
  • Η «αλλαγμένη» του εμφάνιση οφειλόταν σε ακούσια ενεργοποίηση φίλτρου σε βίντεο.
  • Ο τραγουδιστής έδωσε διευκρινίσεις μέσω βίντεο στο Instagram, διαψεύδοντας αλλαγές.
  • Αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πρόσφατη ανάρτηση του Λευτέρη Πανταζή στα social media προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την εμφάνισή του, με πολλούς να σχολιάζουν ότι έμοιαζε «αγνώριστος». Ο αγαπημένος τραγουδιστής, μετά τον «θόρυβο» που δημιουργήθηκε, θέλησε να δώσει ο ίδιος τις απαραίτητες διευκρινίσεις, διαψεύδοντας οποιαδήποτε αισθητική παρέμβαση.

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής
https://www.instagram.com/lepa_official

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, στο οποίο απευθύνεται στους διαδικτυακούς του φίλους. Με χιούμορ και χαμόγελο, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας αλλαγής στο πρόσωπό του, αλλά συνέβη λόγω της ακούσιας ενεργοποίησης κάποιου φίλτρου.

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«Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κανένα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κιόλας αυτά τα κόλπα που κάνουν και αλλάζουν; Εγώ είμαι ο Λευτέρης. Δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ, εγώ είμαι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πανταζής, διαλύοντας κάθε αμφιβολία.

Λευτέρης Πανταζής συναυλία
https://www.instagram.com/lepa_official/

Η ανάρτηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα προηγούμενο βίντεο, το οποίο είχε προκαλέσει αίσθηση για την ιδιαίτερα διαφορετική εικόνα του καλλιτέχνη. Ο ίδιος, πάντως, φαίνεται να αντιμετωπίζει το περιστατικό με την αισιοδοξία και το χιούμορ που τον διακρίνουν, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του.

Στην πορεία της καριέρας του, ο Λευτέρης Πανταζής έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Πάνος Κιάμος, με τον οποίο είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους σε εμφανίσεις, ενώ στο παρελθόν έχει υπάρξει και η στιγμή που η Άννα Βίσση χόρεψε ζεϊμπέκικο, με τον Λευτέρη Πανταζή να παίζει τον ρόλο του «προστάτη» ή «πυροσβέστη», όπως ειπώθηκε, σε ένα απρόοπτο της στιγμής.

Ο Λευτέρης Πανταζής με μαύρο μπλουζάκι και γυαλιά οράσεως μπροστά από φωταγωγημένο ξενοδοχείο τη νύχτα.
https://www.instagram.com/lepa_official/

Επίσης, ο Λευτέρης Πανταζής είχε εκφράσει την επιθυμία του να κάνει πρόταση συνεργασίας στον Akyla, δείχνοντας πάντα ανοιχτός σε νέες μουσικές προτάσεις.

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Λευτέρης Πανταζής
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