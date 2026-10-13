Celeb News 13.10.2026

«Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε»: Το TikTok βίντεο της Άννας Βίσσης μετά την «κόντρα» με τον Νίκο Καρβέλα

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Η Άννα Βίσση αναδημοσίευσε ένα βίντεο με το τραγούδι «Κόντρα», το οποίο περιείχε ένα μήνυμα που φάνηκε να απευθύνεται στον Νίκο Καρβέλα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση απάντησε στον Νίκο Καρβέλα μέσω TikTok, αναδημοσιεύοντας βίντεο με το τραγούδι «Κόντρα».
  • Το τραγούδι «Κόντρα» είναι ένα από αυτά που η Βίσση μπορεί να ερμηνεύει ζωντανά χωρίς άδεια του Καρβέλα.
  • Η διαμάχη ξεκίνησε με ανακοίνωση του Καρβέλα για οικονομικές εκκρεμότητες μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
  • Η Βίσση κατηγόρησε τον Καρβέλα για υποκρισία, λαϊκισμό και απειλές μετά την απαίτηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
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Η Άννα Βίσση, μετά την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα, επέλεξε να εκφράσει τη θέση της μέσω μιας ανάρτησης στο TikTok. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αναδημοσίευσε ένα βίντεο από έναν λογαριασμό που καταγράφει στιγμές από μπαρ, όπου οι θαμώνες τραγουδούν το τραγούδι «Κόντρα». Το βίντεο συνοδευόταν από την παρατιθέμενη φράση: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα».

Δύο καλλιτέχνες με ροζ και λευκά μαλλιά τραγουδούν στο μικρόφωνο σε μια σκηνή, με φώτα συναυλίας και κοινό στο βάθος.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Αυτή η κίνηση της Άννας Βίσση ήρθε εν μέσω της έντονης δημόσιας διαμάχης της με τον συνθέτη, η οποία ξέσπασε μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η τραγουδίστρια είχε επιλέξει να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, πέρα από μια επίσημη ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 7 Οκτωβρίου, ενώ για την υπόθεση είχε αναλάβει δράση και ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

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Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, «Κόντρα», αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η φράση «θα πάμε κόντρα κι όπου βγει» αποτελούσε και τον τίτλο της πρώτης ανακοίνωσης που είχε εκδώσει η Άννα Βίσση, απαντώντας στις δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα. Το τραγούδι, σε μουσική του Dan Wilson και στίχους της Μυρτώς Κοντοβά, κυκλοφόρησε το 2008. Σύμφωνα με τις εξελίξεις, το «Κόντρα» ανήκει στα κομμάτια που η Άννα Βίσση μπορεί να ερμηνεύει ζωντανά χωρίς να απαιτείται η άδειά του συνθέτη.

Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα σε μια κοινή τους στιγμή, με φόντο το πράσινο και τον δρόμο.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Το χρονικό της διαμάχης

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα ξεκίνησε επίσημα στις 6 Οκτωβρίου, όταν ο συνθέτης εξέδωσε ανακοίνωση, αναφερόμενος σε οικονομικές εκκρεμότητες και παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή των γεγονότων που σχετίζονταν με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Λίγο αργότερα, η Άννα Βίσση απάντησε με δική της ανακοίνωση, εκφράζοντας την οπτική της.

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Θα το ακούμε κάθε Κυριακή @Vitelli Athens . #foryoupagе #foryou #greece

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Στην ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση χαρακτήρισε το δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα ως «γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό», δηλώνοντας ότι ενώ εκείνος μιλούσε για «συντριβή», εκείνη μιλούσε για «ντροπή». Εξήγησε ότι πριν τη συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας φαινόταν περήφανος για την παρουσίαση που θα έκανε, κάτι που θεωρούσε φυσική εξέλιξη μετά από προηγούμενες επιτυχημένες εμφανίσεις της. Τόνισε ότι ο συνθέτης ήταν ενήμερος και σύμφωνος με το όραμα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, το οποίο πλέον αποκαλούσε υποτιμητικά «φαραωνικό υπερθέαμα».

Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας ποτέ δεν εξέφρασε ενστάσεις ούτε για την παραγωγή, ούτε για τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, ούτε για τις τιμές των εισιτηρίων, επισημαίνοντας ότι ούτε στα προηγούμενα χρόνια είχε εκφράσει άποψη για τις τιμές των εισιτηρίων στις συναυλίες της ή στα νυχτερινά κέντρα, παρόλο που λάμβανε αμοιβή επί των κερδών της, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, με τον Νίκο Καρβέλα να στέκεται δίπλα της.
https://www.instagram.com/karvelas_unofficial/

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε ότι αιφνιδιαστικά, τρεις ημέρες πριν τη συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας απαίτησε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, απειλώντας ότι θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να εμποδίσει τη διεξαγωγή της, αν δεν λάμβανε τα χρήματα εντός 24 ωρών. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να αποτρέψει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς την Άννα Βίσση, με απειλές μέσω της αδελφής της, Νίκης, και παρουσία μαρτύρων, για δυσφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προσωπική και καλλιτεχνική καταστροφή.

Η Άννα Βίσση ποζάρει με τον Νίκο Καρβέλα σε αεροδρόμιο, μετά από περίοδο αποχής τους.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η τραγουδίστρια ανέφερε επίσης ότι ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος τους τελευταίους έξι μήνες αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, είχε λάβει αποδεδειγμένα ποσό άνω των 500.000 ευρώ, μεγάλο μέρος του οποίου δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα με τη δέσμευση του συνθέτη για επιστροφή.

Η Άννα Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα στο πιάνο, σε σκηνή που σχετίζεται με την οικονομική διαμάχη τους.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η Άννα Βίσση κατέληξε λέγοντας ότι η πραγματική της απογοήτευση προέρχεται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος που θεωρούσε φίλο, συνεργάτη και οικογένεια, επέλεξε μια τέτοια στιγμή για να της δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση. Δήλωσε πως ό,τι και να ισχυρίζεται ο Νίκος Καρβέλας, εκείνη θα κρατήσει την αλήθεια, η οποία τη χαρακτηρίζει ως καλλιτέχνιδα. Η τελευταία της προσωπική δημόσια τοποθέτηση έκλεισε με τη φράση «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει…».

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TikTok ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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