Sydney Sweeney: Η νέα γυμνή διαφήμιση που «διχάζει» τα social media

Η Sydney Sweeney ποζάρει τόπλες στη νέα καμπάνια της Novig και απαντά με αιχμηρό τρόπο στα σχόλια, ενώ αθλήτριες εκφράζουν την αντίθεσή τους

Με μια ματιά Νέα διαφήμιση της Sydney Sweeney για την Novig προκαλεί αντιδράσεις στα social media.

Αθλήτριες επικρίνουν την καμπάνια, θεωρώντας ότι εστιάζει στην εμφάνιση και όχι στον αθλητισμό.

Η Sydney Sweeney απαντά σαρκαστικά στις κριτικές, αμφισβητώντας την ουσία των αγορών προβλέψεων.

Η Novig, παρά τις αντιδράσεις, βλέπει την αποτίμησή της να εκτοξεύεται στα 2 δισ. δολάρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sydney Sweeney συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά με μια νέα, προκλητική διαφημιστική καμπάνια για την πλατφόρμα αθλητικών προβλέψεων Novig. Η 29χρονη ηθοποιός, γνωστή από τη συμμετοχή της στο «Euphoria», εμφανίζεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Instagram, όπου ποζάρει τόπλες, καλύπτοντας το στήθος της με δύο μπάλες αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η καμπάνια, που έχει τίτλο «Just Sports» («Μόνο αθλητισμός»), έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από γυναίκες αθλήτριες. Οι επικρίσεις εστιάζουν στο γεγονός ότι η προβολή της Sydney Sweeney βασίζεται περισσότερο στην εικόνα της και τη σεξουαλικότητά της, παρά στην ανάδειξη του αθλητικού πνεύματος ή των επιτευγμάτων αθλητριών. Αθλήτριες όπως η Βρετανίδα αθλήτρια στίβου Amy Hunt, η Αυστραλή πολίστρια Tilly Kearns και η Αμερικανίδα σπρίντερ Hannah Williams έχουν εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι μια αθλητική καμπάνια θα έπρεπε να εστιάζει στις επιδόσεις και όχι στην εμφάνιση.

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Ωστόσο, η Sydney Sweeney δεν δείχνει να πτοείται από τις αρνητικές κριτικές. Αντιθέτως, η ίδια φαίνεται να υιοθετεί μια πιο σαρκαστική και αιχμηρή προσέγγιση απέναντι στα σχόλια. Στο νέο διαφημιστικό βίντεο, η ηθοποιός, φορώντας ένα λευκό εσώρουχο με το λογότυπο της Novig, δηλώνει με νόημα: «Υπάρχουν ενήλικοι άνδρες που φτιάχνουν πίνακες στο Excel για να στοιχηματίσουν τι χρώμα εσώρουχο φοράω. Δηλαδή, κολακεύομαι;».

Η Sydney Sweeney στρέφει επίσης την προσοχή της στην αμφιλεγόμενη φύση των αγορών προβλέψεων, οι οποίες επεκτείνονται πέρα από τον αθλητισμό και περιλαμβάνουν ακόμη και πολιτικά γεγονότα ή πολεμικές συγκρούσεις. «Υπάρχουν συναλλαγές με εσωτερική πληροφόρηση γύρω από τον θάνατο δικτατόρων και στρατιές από bots που χειραγωγούν τα πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, «Υπάρχει κάποιος που κάθεται σε μια τουαλέτα και ποντάρει τις συνταξιοδοτικές του αποταμιεύσεις σε έναν πόλεμο. Και μετά υπάρχουν εκείνοι που απλώς κάνουν συναλλαγές γύρω από τα αθλητικά γεγονότα».

Η Novig στο προσκήνιο και η αύξηση της αποτίμησής της

Παρά τις αντιδράσεις, η Novig φαίνεται να αποκομίζει σημαντικά οφέλη από τη συνεργασία της με την Sydney Sweeney. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αποτίμηση της πλατφόρμας αθλητικών προβλέψεων έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από έναν νέο γύρο χρηματοδότησης. Η αύξηση αυτή, που αντιστοιχεί σε τετραπλασιασμό της προηγούμενης αποτίμησης των 500 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2026, δεν αποδίδεται αποκλειστικά στη διαφημιστική καμπάνια, αλλά η συμβολή της δεν μπορεί να παραβλεφθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Sydney Sweeney δεν είναι απλώς το πρόσωπο της καμπάνιας, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετέχει και ως επιχειρηματική εταίρος της Novig, έχοντας μετοχική συμμετοχή. Οι ακριβείς οικονομικοί όροι της συνεργασίας της παραμένουν άγνωστοι. Η στρατηγική της Novig με την καμπάνια «Just Sports» αποσκοπεί στο να διαφοροποιηθεί από ανταγωνιστικές πλατφόρμες αγορών προβλέψεων, όπως οι Kalshi και Polymarket, οι οποίες επιτρέπουν συναλλαγές σε ένα ευρύτερο φάσμα γεγονότων. Η Novig, εστιάζοντας αποκλειστικά στον αθλητισμό, επιδιώκει να παρουσιαστεί ως μια πιο εξειδικευμένη και εστιασμένη επιλογή.

Ωστόσο, οι αγορές προβλέψεων γενικότερα βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες αντιπαραθέσεις, κυρίως λόγω του κινδύνου αξιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών και πιθανής χειραγώγησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νομικές διαμάχες συνεχίζονται σχετικά με το κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να διέπονται από κανόνες αντίστοιχους με αυτούς των εταιρειών στοιχηματισμού. Ενώ οι εταιρείες επικαλούνται την εποπτεία της Επιτροπής Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), αρκετές πολιτείες διεκδικούν το δικαίωμα επιβολής δικών τους περιορισμών.

Η προηγούμενη καμπάνια της Sydney Sweeney με την Novig, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, είχε επίσης προκαλέσει αντιδράσεις, με την ηθοποιό να εμφανίζεται με ελάχιστα ρούχα και να χρησιμοποιεί αθλητικά αντικείμενα για να καλύψει το σώμα της. Η συζήτηση γύρω από την προσέγγιση της πλατφόρμας και τη συμμετοχή της Sydney Sweeney αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά.

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