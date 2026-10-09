Sydney Sweeney: Η απίστευτη αποκάλυψη για τη συγγένειά της με τη Marilyn Monroe

Από τις εμβληματικές εμφανίσεις μέχρι την κοινή καταγωγή, η Sydney Sweeney συνδέεται με τη Marilyn Monroe με έναν τρόπο που λίγοι θα περίμεναν

Με μια ματιά Η Sydney Sweeney και η Marilyn Monroe είναι μακρινές συγγενείς, σύμφωνα με γενεαλογική έρευνα.

Η σύνδεση εντοπίζεται στην πατρική γραμμή, με κοινό πρόγονο τον Ezra Perry από τον 17ο αιώνα.

Η Sweeney έχει συχνά παραλληλιστεί με τη Monroe για την εμφάνιση και το στυλ της.

Η ηθοποιός έχει εκφράσει θαυμασμό για την εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ομοιότητα μεταξύ της Sydney Sweeney και της θρυλικής Marilyn Monroe έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης, με πολλούς να σχολιάζουν την εξωτερική ομοιότητα και την αύρα που αποπνέουν και οι δύο. Ωστόσο, μια πρόσφατη γενεαλογική έρευνα αποκάλυψε ότι η σχέση τους ξεπερνά την απλή οπτική σύμπτωση, αποδεικνύοντας ότι οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται κοινή οικογενειακή καταγωγή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η πλατφόρμα γενεαλογικής έρευνας MyHeritage προχώρησε σε μια λεπτομερή ανάλυση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Sydney Sweeney και η Marilyn Monroe είναι μακρινές συγγενείς. Η σύνδεση, που περιγράφεται ως ένατα ξαδέρφια με διαφορά μίας γενιάς, εντοπίζεται στην πατρική γραμμή και των δύο οικογενειών.

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Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Sydney Sweeney, Steven Sweeney, και ο πατέρας της Marilyn Monroe, Charles Stanley Gifford, κατάγονται από τον Ezra Perry. Ο Ezra Perry ήταν ένας από τους πρώτους αποίκους της περιοχής Sandwich στη Μασαχουσέτη, ζώντας εκεί κατά τον 17ο αιώνα. Αυτή η κοινή ρίζα χρονολογείται αιώνες πίσω, προσδίδοντας μια απροσδόκητη ιστορική διάσταση στη σχέση τους.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να προστεθεί στο ήδη έντονο ενδιαφέρον για τις εμφανίσεις της Sydney Sweeney, οι οποίες συχνά έχουν παραλληλιστεί με εκείνες της Marilyn Monroe. Η ίδια η ηθοποιός έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη τον θαυμασμό της για την εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1962 σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιλογή της Sweeney στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα τον Φεβρουάριο του 2026. Επέλεξε ένα vintage φόρεμα του σχεδιαστή Sacha Chapelle, το οποίο ήταν σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό που είχε φορέσει η Marilyn Monroe στο εξώφυλλο του περιοδικού Life τον Απρίλιο του 1952.

Παρόμοιες αναφορές στο στυλ της Marilyn Monroe έχουν γίνει και σε άλλες εμφανίσεις της, όπως η δημιουργία του οίκου Galia Lahav που φόρεσε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» τον Δεκέμβριο του 2025, η οποία παρέπεμπε στο θρυλικό λευκό φόρεμα της Marilyn Monroe από την ταινία «The Seven Year Itch». Ακόμα και η επιλογή χτενισμάτων της, όπως το κοντό, κυματιστό καρέ που υιοθέτησε στα Governors Awards, έχει συνδεθεί με την αισθητική της θρυλικής ηθοποιού.

Η «σύγχρονη Marilyn Monroe»

Η σύνδεση της Sydney Sweeney με τη Marilyn Monroe έχει επιστρατεύσει και το περιβάλλον της. Σύμφωνα με αναφορές, ο σύντροφός της, επιχειρηματίας Scooter Braun, φέρεται να τη θεωρεί «τη σύγχρονη Marilyn Monroe», υποστηρίζοντας τις επαγγελματικές της επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των πιο τολμηρών ρόλων της, όπως αυτά στο «Euphoria».

Fun Fact: Sydney Sweeney is wearing a VINTAGE ✨️Cecil Chapman✨️ dress at Santa Barbara Film Festival, the one Marilyn Monroe wore on the cover of Life Magazine in 1952.🪡 https://t.co/o2t1zIq9Jq — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) February 9, 2026

Ωστόσο, η Sweeney έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων και αντιδράσεων εξαιτίας της σεξουαλικοποιημένης δημόσιας εικόνας της. Πρόσφατα, μια διαφημιστική καμπάνια για πλατφόρμα αθλητικών στοιχημάτων προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Αντί να απολογηθεί, η ηθοποιός επέλεξε να δημοσιεύσει περισσότερες φωτογραφίες από την καμπάνια, παραθέτοντας παράλληλα αντίστοιχες τολμηρές φωτογραφίσεις διάσημων αθλητών για το ESPN, όπως της Serena Williams και της Ronda Rousey.

Η γενεαλογική ανακάλυψη προσθέτει έτσι μια νέα, απροσδόκητη διάσταση στη σύνδεση μεταξύ της Sydney Sweeney και της Marilyn Monroe, η οποία μέχρι πρότινος βασιζόταν κυρίως στην εμφάνιση και τη δημόσια εικόνα. Η αποδεδειγμένη συγγένεια εμβαθύνει την αντίληψη ότι οι δύο γυναίκες μοιράζονται κάτι περισσότερο από μια απλή οπτική ομοιότητα.

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