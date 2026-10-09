The Neighbourhood: Σχεδόν sold out η πρώτη τους συναυλία στο Release Athens 2027

Η πρώτη συναυλία των The Neighbourhood στην Ελλάδα συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς έχει φύγει ήδη το 80% των εισιτηρίων για το Release Athens 2027

Με μια ματιά Σχεδόν 80% των εισιτηρίων για τη συναυλία των The Neighbourhood στο Release Athens 2027 έχουν ήδη διατεθεί.

Η πρώτη συναυλία των The Neighbourhood στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2027 στο Markopoulo Complex.

Το συγκρότημα είναι γνωστό για επιτυχίες όπως τα «Sweater Weather», «Daddy Issues» και «Softcore».

Η διοργάνωση του Release Athens επεκτείνεται σε νέο χώρο με δύο σκηνές, parking και σύνδεση με το Μετρό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη εμφάνιση των The Neighbourhood στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά η ζήτηση για τα εισιτήρια ξεπερνά κάθε προσδοκία. Το συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή του Release Athens, την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2027, στο Markopoulo Complex, και το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη τεράστιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοργάνωσης, έχει διατεθεί το 80% των εισιτηρίων, με μόλις το 20% να απομένει πριν από το sold out.

Η προπώληση ξεκίνησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή από τις πρώτες κιόλας ώρες. Περισσότεροι από 35.423 χρήστες βρέθηκαν στην ηλεκτρονική ουρά την πρώτη ημέρα, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μια θέση στη συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού του 2027. Αν η διάθεση των εισιτηρίων συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, το πρώτο ελληνικό live των The Neighbourhood θα μπορούσε να γίνει sold out πολύ πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Διάβασε επίσης: KATSEYE: Πότε επιστρέφει η Sophia Laforteza – Η ανακοίνωση που περίμεναν οι fans

Με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack για μια ολόκληρη γενιά, όπως τα «Sweater Weather», «Daddy Issues», «Softcore» και «Reflections», οι The Neighbourhood έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Ο ήχος τους κινείται ανάμεσα στην alternative rock, την pop και την R&B, ενώ η σκοτεινή αισθητική και η χαρακτηριστική μελαγχολία τους αποτελούν βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής τους υπογραφής. Η συναυλία στο Release Athens θα είναι η πρώτη ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να ζήσει από κοντά την ατμόσφαιρα των live τους.

The Neighbourhood στο Release Athens 2027: Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Το ραντεβού με τους The Neighbourhood έχει οριστεί για την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2027, στο Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η συγκεκριμένη διοργάνωση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το Release Athens, το οποίο επεκτείνεται σε έναν νέο χώρο με στόχο να φιλοξενήσει μεγάλες μουσικές παραγωγές και πολυάριθμους θεατές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της διοργάνωσης, ο χώρος θα διαθέτει δύο σκηνές, ενώ η δεύτερη θα βρίσκεται σε στεγασμένη έκταση 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, θα υπάρχει μεγάλο parking, καθώς και shuttle buses που θα συνδέουν τον χώρο της συναυλίας με τον σταθμό Μετρό Κορωπίου. Τα υπόλοιπα ονόματα που θα συμπληρώσουν το line-up της συγκεκριμένης ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η αρχική τιμή των εισιτηρίων ξεκίνησε από τα 65 ευρώ, ενώ για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία υπάρχουν και περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή τα 250 ευρώ. Με δεδομένο ότι έχει ήδη διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων, όσοι θέλουν να βρεθούν στο πρώτο live των The Neighbourhood στην Ελλάδα θα χρειαστεί να κινηθούν εγκαίρως.

The Neighbourhood: Το συγκρότημα πίσω από το «Sweater Weather»

Οι The Neighbourhood σχηματίστηκαν στην Καλιφόρνια το 2011 και κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να ξεχωρίσουν στη διεθνή alternative σκηνή. Με τον Jesse Rutherford στα φωνητικά και μια ιδιαίτερη αισθητική που συνδυάζει το σκοτεινό με το νοσταλγικό, το συγκρότημα διαμόρφωσε έναν ήχο που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στους νεότερους ακροατές.

Το τραγούδι που τους έκανε ευρύτερα γνωστούς ήταν το «Sweater Weather», το οποίο κυκλοφόρησε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, I Love You. το 2013. Με τα χρόνια, το κομμάτι εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα alternative hits της δεκαετίας του 2010, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη δημοτικότητα μέσα από τις streaming πλατφόρμες. Στη δισκογραφία τους ξεχωρίζουν επίσης τα «Daddy Issues», «Softcore», «Reflections» και «You Get Me So High», τραγούδια που έχουν αποκτήσει τη δική τους θέση στις playlists των fans.

Στη συνέχεια, κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ Wiped Out! (2015), The Neighbourhood (2018) και Chip Chrome & The Mono-Tones (2020), εξελίσσοντας σταδιακά τον ήχο τους χωρίς να εγκαταλείπουν την ατμόσφαιρα που τους έκανε να ξεχωρίσουν. Το 2025 επέστρεψαν με το (((((ultraSOUND))))), το πέμπτο άλμπουμ τους, σηματοδοτώντας ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο μετά από μια πολυετή παύση.

Η επιστροφή τους στη σκηνή συνοδεύτηκε από τη μεγαλύτερη περιοδεία της μέχρι τώρα πορείας τους, με σταθμούς σε μεγάλες αρένες, όπως το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, το The O2 στο Λονδίνο και το Accor Arena στο Παρίσι. Τον Ιούνιο του 2027, η Ελλάδα θα προστεθεί για πρώτη φορά στη συναυλιακή διαδρομή τους, σε ένα live που ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Το μόνο που μένει είναι να φανεί πόσο γρήγορα θα εξαντληθούν και τα τελευταία εισιτήρια. Με το 80% να έχει ήδη διατεθεί, η πρώτη εμφάνιση των The Neighbourhood στη χώρα μας διεκδικεί από νωρίς μια θέση ανάμεσα στα πιο περιζήτητα συναυλιακά events του καλοκαιριού του 2027.

Διάβασε επίσης: