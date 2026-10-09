Μουσική 09.10.2026

Χάρις Αλεξίου: Το «Reworks» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Reworks» της Χάρις Αλεξίου κυκλοφορεί σε βινύλιο με 8 αγαπημένα τραγούδια σε νέες εκδοχές, τη συμμετοχή του ΛΕΞ και 2 ακυκλοφόρητα κομμάτια
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ "Reworks" της Χάρις Αλεξίου κυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου.
  • Δύο παραγωγοί της νέας γενιάς, Ermis και Issy Beats, ανανέωσαν 8 τραγούδια της Χάρις Αλεξίου.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με Χρήστο Μάστορα, Kid Moxie, O.P.A. και ΛΕΞ.
  • Στο βινύλιο περιλαμβάνονται τα νέα κομμάτια "Φύγε" και "Άσπρο φεγγάρι".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ακούσατε σε CD, το αγαπήσατε στα charts… Ήρθε η ώρα να το βάλετε στο πικάπ σας! Με περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας και ένα δυναμικό παρόν που παραμένει αδιάκοπο, η Χάρις Αλεξίου εμπιστεύεται δυο ξεχωριστούς παραγωγούς της νέας γενιάς, τον Ermis και τον Issy Beats, οι οποίοι με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο υλικό, δίνουν νέα πνοή σε 8 αγαπημένα τραγούδια.

xaris alexiou reworks

Μετά την κυκλοφορία του σε CD, το “Reworks” έρχεται τώρα στην πιο ατμοσφαιρική και συλλεκτική του μορφή: σε ένα πανέμορφο βινύλιο

Διάβασε επίσης: Το «Κόντρα» της Άννας Βίσση έγινε το πιο πολυπόθητο τραγούδι – Όλοι το περίμενουν σε κάθε live

Τι κάνει αυτό το άλμπουμ must-have για τη συλλογή σας:

  • Μαγικές συναντήσεις: Η Χάρις ενώνει τη φωνή της με τον Χρήστο Μάστορα, τη διεθνή Kid Moxie (Maestro, Depeche Mode) και τους αγαπημένους O.P.A.
  • Η Αλεξίου συναντά τον ΛΕΞ στο ανέκδοτο ραπ κομμάτι “Φύγε” – μια εκρηκτική σύμπραξη με εκατομμύρια streams και views, που τώρα αποκτά τη δική της θέση και στις στροφές του βινυλίου.
  • Το δεύτερο ανέκδοτο κομμάτι, “Άσπρο φεγγάρι”, είναι μια ουσάκ μπαλάντα που αναδεικνύεται μέσα από τη συγκινητική ερμηνεία της Χάρις Αλεξίου.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βινύλιο «Reworks» εδώ: https://shorturl.at/Tq32c

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Θα ήταν τιμή μου»: Ο Jeremy Allen White αποκαλύπτει ποιον θρύλο του Hollywood ονειρεύεται να υποδυθεί

«Θα ήταν τιμή μου»: Ο Jeremy Allen White αποκαλύπτει ποιον θρύλο του Hollywood ονειρεύεται να υποδυθεί

09.10.2026
Επόμενο
Πέντε πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν φύγεις για μεγάλο ταξίδι

Πέντε πράγματα που αξίζει να κάνεις πριν φύγεις για μεγάλο ταξίδι

09.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η ιστορία πίσω από το «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα που θα ντύσει μουσικά το MadWalk 2026
Life

Η ιστορία πίσω από το «Τυχερό Αστέρι» του Κωνσταντίνου Βήτα που θα ντύσει μουσικά το MadWalk 2026

09.10.2026
KATSEYE: Πότε επιστρέφει η Sophia Laforteza – Η ανακοίνωση που περίμεναν οι fans
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Πότε επιστρέφει η Sophia Laforteza – Η ανακοίνωση που περίμεναν οι fans

09.10.2026
Από τη Eurovision στο μιούζικαλ: Ο Akylas γίνεται βασιλιάς Τζούλιαν
Μουσικά Νέα

Από τη Eurovision στο μιούζικαλ: Ο Akylas γίνεται βασιλιάς Τζούλιαν

09.10.2026
Akylas: Το «Πάρτυ» μόλις κυκλοφόρησε και θα σε «ταξιδέψει» στα 00s
Μουσική

Akylas: Το «Πάρτυ» μόλις κυκλοφόρησε και θα σε «ταξιδέψει» στα 00s

09.10.2026
Justin Bieber: Το «Daisies» σαρώνει στο Spotify – Η επίδοση που τον φέρνει δίπλα στη Rihanna
Μουσικά Νέα

Justin Bieber: Το «Daisies» σαρώνει στο Spotify – Η επίδοση που τον φέρνει δίπλα στη Rihanna

09.10.2026
Το «Κόντρα» της Άννας Βίσση έγινε το πιο πολυπόθητο τραγούδι – Όλοι το περίμενουν σε κάθε live
Μουσικά Νέα

Το «Κόντρα» της Άννας Βίσση έγινε το πιο πολυπόθητο τραγούδι – Όλοι το περίμενουν σε κάθε live

09.10.2026
Η Tate McRae επέστρεψε με νέο single: Το «Housewife» σηματοδοτεί την πιο ανατρεπτική της εποχή
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae επέστρεψε με νέο single: Το «Housewife» σηματοδοτεί την πιο ανατρεπτική της εποχή

08.10.2026
Οι Backstreet Boys έγραψαν ιστορία στον Καναδά – Το ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Οι Backstreet Boys έγραψαν ιστορία στον Καναδά – Το ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε

08.10.2026
Άννα Βίσση: Πόσα τραγούδια της δεν έχουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα;
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Πόσα τραγούδια της δεν έχουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα;

08.10.2026
Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Το fashion trick των Γαλλίδων που θα αλλάξει τα looks σου

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

Σπιτική τυρόπιτα σαν της μαμάς: Η συνταγή που μοσχοβολά όλο το σπίτι

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

12-3-30: Το workout στον διάδρομο που έχει γίνει viral για την καύση λίπους

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

3 έπιπλα «σωτήρες» για μικρά σπίτια που κρύβουν όσα δεν θέλεις να βλέπεις

8 πράγματα που αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά μετά τα 30

8 πράγματα που αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά μετά τα 30

Γιατί όσο μεγαλώνεις ο χρόνος μοιάζει να επιταχύνει – Το trick του 1 λεπτού που βάζει τον χρόνο σε «αργή κίνηση»

Γιατί όσο μεγαλώνεις ο χρόνος μοιάζει να επιταχύνει – Το trick του 1 λεπτού που βάζει τον χρόνο σε «αργή κίνηση»

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια