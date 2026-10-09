Χάρις Αλεξίου: Το «Reworks» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο

Με μια ματιά
- Το άλμπουμ "Reworks" της Χάρις Αλεξίου κυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου.
- Δύο παραγωγοί της νέας γενιάς, Ermis και Issy Beats, ανανέωσαν 8 τραγούδια της Χάρις Αλεξίου.
- Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με Χρήστο Μάστορα, Kid Moxie, O.P.A. και ΛΕΞ.
- Στο βινύλιο περιλαμβάνονται τα νέα κομμάτια "Φύγε" και "Άσπρο φεγγάρι".
Το ακούσατε σε CD, το αγαπήσατε στα charts… Ήρθε η ώρα να το βάλετε στο πικάπ σας! Με περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας και ένα δυναμικό παρόν που παραμένει αδιάκοπο, η Χάρις Αλεξίου εμπιστεύεται δυο ξεχωριστούς παραγωγούς της νέας γενιάς, τον Ermis και τον Issy Beats, οι οποίοι με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο υλικό, δίνουν νέα πνοή σε 8 αγαπημένα τραγούδια.
Μετά την κυκλοφορία του σε CD, το “Reworks” έρχεται τώρα στην πιο ατμοσφαιρική και συλλεκτική του μορφή: σε ένα πανέμορφο βινύλιο
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Τι κάνει αυτό το άλμπουμ must-have για τη συλλογή σας:
- Μαγικές συναντήσεις: Η Χάρις ενώνει τη φωνή της με τον Χρήστο Μάστορα, τη διεθνή Kid Moxie (Maestro, Depeche Mode) και τους αγαπημένους O.P.A.
- Η Αλεξίου συναντά τον ΛΕΞ στο ανέκδοτο ραπ κομμάτι “Φύγε” – μια εκρηκτική σύμπραξη με εκατομμύρια streams και views, που τώρα αποκτά τη δική της θέση και στις στροφές του βινυλίου.
- Το δεύτερο ανέκδοτο κομμάτι, “Άσπρο φεγγάρι”, είναι μια ουσάκ μπαλάντα που αναδεικνύεται μέσα από τη συγκινητική ερμηνεία της Χάρις Αλεξίου.
Μπορείτε να προμηθευτείτε το βινύλιο «Reworks» εδώ: https://shorturl.at/Tq32c
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