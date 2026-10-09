Χάρις Αλεξίου: Το «Reworks» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο

Το «Reworks» της Χάρις Αλεξίου κυκλοφορεί σε βινύλιο με 8 αγαπημένα τραγούδια σε νέες εκδοχές, τη συμμετοχή του ΛΕΞ και 2 ακυκλοφόρητα κομμάτια

Με μια ματιά Το άλμπουμ "Reworks" της Χάρις Αλεξίου κυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου.

Δύο παραγωγοί της νέας γενιάς, Ermis και Issy Beats, ανανέωσαν 8 τραγούδια της Χάρις Αλεξίου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με Χρήστο Μάστορα, Kid Moxie, O.P.A. και ΛΕΞ.

Στο βινύλιο περιλαμβάνονται τα νέα κομμάτια "Φύγε" και "Άσπρο φεγγάρι". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ακούσατε σε CD, το αγαπήσατε στα charts… Ήρθε η ώρα να το βάλετε στο πικάπ σας! Με περισσότερα από 50 χρόνια καριέρας και ένα δυναμικό παρόν που παραμένει αδιάκοπο, η Χάρις Αλεξίου εμπιστεύεται δυο ξεχωριστούς παραγωγούς της νέας γενιάς, τον Ermis και τον Issy Beats, οι οποίοι με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο υλικό, δίνουν νέα πνοή σε 8 αγαπημένα τραγούδια.

Μετά την κυκλοφορία του σε CD, το “Reworks” έρχεται τώρα στην πιο ατμοσφαιρική και συλλεκτική του μορφή: σε ένα πανέμορφο βινύλιο

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Τι κάνει αυτό το άλμπουμ must-have για τη συλλογή σας:

Μαγικές συναντήσεις: Η Χάρις ενώνει τη φωνή της με τον Χρήστο Μάστορα , τη διεθνή Kid Moxie (Maestro, Depeche Mode) και τους αγαπημένους O. P. A.

ενώνει τη φωνή της με τον , τη διεθνή (Maestro, Depeche Mode) και τους αγαπημένους Η Αλεξίου συναντά τον ΛΕΞ στο ανέκδοτο ραπ κομμάτι “ Φύγε ” – μια εκρηκτική σύμπραξη με εκατομμύρια streams και views, που τώρα αποκτά τη δική της θέση και στις στροφές του βινυλίου.

συναντά τον στο ανέκδοτο ραπ κομμάτι “ ” – μια εκρηκτική σύμπραξη με εκατομμύρια streams και views, που τώρα αποκτά τη δική της θέση και στις στροφές του βινυλίου. Το δεύτερο ανέκδοτο κομμάτι, “Άσπρο φεγγάρι”, είναι μια ουσάκ μπαλάντα που αναδεικνύεται μέσα από τη συγκινητική ερμηνεία της Χάρις Αλεξίου.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βινύλιο «Reworks» εδώ: https://shorturl.at/Tq32c

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