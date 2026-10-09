«Θα ήταν τιμή μου»: Ο Jeremy Allen White αποκαλύπτει ποιον θρύλο του Hollywood ονειρεύεται να υποδυθεί

Με μια ματιά Ο Jeremy Allen White θα ήθελε να υποδυθεί τον Gene Wilder σε βιογραφική ταινία.

Ο ηθοποιός γνωρίζει για το πρότζεκτ και δήλωσε «Θα ήταν τιμή μου».

Ο White ανέφερε τις ταινίες «Young Frankenstein» και «Blazing Saddles» ως αγαπημένες του.

Έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του και περιμένει το τηλεφώνημα για τον ρόλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ρόλοι που δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη επαγγελματικό βήμα για έναν ηθοποιό, αλλά ένα προσωπικό όνειρο που θα ήθελε κάποια στιγμή να δει να γίνεται πραγματικότητα. Για τον Jeremy Allen White, ένας τέτοιος ρόλος θα μπορούσε να είναι εκείνος του Gene Wilder, του θρυλικού ηθοποιού και κωμικού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο πρωταγωνιστής του «The Bear» δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν ρωτήθηκε για τη βιογραφική ταινία που ετοιμάζεται για τη ζωή του Wilder, αποκαλύπτοντας πως γνωρίζει ήδη για το πρότζεκτ και πως θα δεχόταν με μεγάλη χαρά να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση του «Περιμένω το τηλεφώνημα» ήταν αρκετή για να δώσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να τον φέρει αντιμέτωπο με μία από τις πιο ξεχωριστές υποκριτικές προκλήσεις της καριέρας του.

Ο Jeremy Allen White μίλησε στο TODAY για τη βιογραφική ταινία του Gene Wilder, η οποία πρόκειται να σκηνοθετηθεί από τον Dito Montiel. Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη ακούσει για την παραγωγή, ενώ, όταν ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να ενσαρκώσει τον εμβληματικό ηθοποιό, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. «Θα ήταν τιμή μου», δήλωσε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για έναν καλλιτέχνη που έχει ξεχωριστή θέση στις κινηματογραφικές του αναμνήσεις. Ο ίδιος δεν περιορίστηκε σε μια τυπική απάντηση, αλλά μίλησε με ενθουσιασμό για τις ταινίες που τον έφεραν σε επαφή με το έργο του Wilder από μικρή ηλικία.

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«Το “Young Frankenstein” είναι μία από τις πρώτες κινηματογραφικές αναμνήσεις μου. Το “Blazing Saddles”. Ήταν ιδιοφυΐα. Θα ήταν τιμή μου. Τον αγαπώ. Πάντα τον αγαπούσα… Περιμένω το τηλεφώνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Jeremy Allen White, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τον σεβασμό που τρέφει για τον θρυλικό κωμικό. Η τελευταία του φράση, μάλιστα, ήταν εκείνη που ξεχώρισε, καθώς έδειξε με χιούμορ ότι θα ήθελε πολύ να συμμετάσχει στην ταινία. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι έχει ήδη συμφωνήσει για τον ρόλο ή ότι έχει ανακοινωθεί επίσημα η συμμετοχή του στην παραγωγή. Μέχρι στιγμής, ο ηθοποιός έχει εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας.

Αν αναρωτιέσαι γιατί ο Jeremy Allen White αντιμετωπίζει αυτή την προοπτική με τόσο ενθουσιασμό, η απάντηση βρίσκεται στην ιδιαίτερη θέση που κατέχει ο Gene Wilder στην ιστορία της κωμωδίας. Μέσα από ταινίες όπως τα «Young Frankenstein» και «Blazing Saddles», ο Gene Wilder κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντελώς προσωπικό ύφος, συνδυάζοντας την ευφυΐα, τον αυτοσαρκασμό και μια εκφραστικότητα που δύσκολα αντιγράφεται. Δεν ήταν μόνο οι ατάκες του που τον έκαναν ξεχωριστό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσε το βλέμμα, τις παύσεις και τις κινήσεις του για να δημιουργεί αξέχαστες στιγμές. Γι’ αυτό και η ενσάρκωσή του στη μεγάλη οθόνη αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση για όποιον ηθοποιό αναλάβει τον ρόλο.

Ο Jeremy Allen White, πάντως, έχει ήδη αποδείξει ότι δεν φοβάται τις απαιτητικές μεταμορφώσεις. Η ερμηνεία του στη σειρά «The Bear» τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του, ενώ η κινηματογραφική του πορεία δείχνει ότι ενδιαφέρεται να δοκιμάζεται σε διαφορετικούς χαρακτήρες. Πρόσφατα, ενσάρκωσε τον Bruce Springsteen στην ταινία «Deliver Me From Nowhere», αναλαμβάνοντας να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια σημαντική περίοδο της ζωής του θρυλικού μουσικού. Παράλληλα, έχει συνδεθεί με το «The Social Network», στο οποίο υποδύεται τον Jeff Horwitz. Έτσι, η πιθανότητα να αναλάβει και τον ρόλο του Gene Wilder δημιουργεί εύλογο ενδιαφέρον, καθώς θα του έδινε την ευκαιρία να προσεγγίσει μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα.

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