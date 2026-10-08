Cinema 08.10.2026

«All’s Fair»: Η Kim Kardashian επιστρέφει για μια πιο άγρια 2η σεζόν

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Η Kim Kardashian επιστρέφει στο «All’s Fair» με τη 2η σεζόν, που φέρνει νέα σκάνδαλα, μυστικά, συμμαχίες και ανατροπές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η σειρά «All’s Fair» με την Kim Kardashian επιστρέφει για 2η σεζόν στο Hulu, με πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου.
  • Η νέα σεζόν θα επικεντρωθεί στις δικαστικές υποθέσεις και τις προσωπικές ζωές των δικηγόρων της εταιρείας Grant, Ronson & Greene.
  • Στη 2η σεζόν θα εμφανιστούν νέα πρόσωπα, όπως ο Cauã Reymond, και πολλοί guest stars, συμπεριλαμβανομένων drag queens.
  • Ένα μεγάλο μυστικό απειλεί τις εύθραυστες ισορροπίες και τις σχέσεις εντός της εταιρείας, ενώ η αντιπαλότητα με την Sarah Paulson παραμένει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δικαστική σειρά του Ryan Murphy «All’s Fair», με πρωταγωνίστρια και executive producer την Kim Kardashian, επιστρέφει με 2η σεζόν και υπόσχεται ακόμη περισσότερες συγκρούσεις, μυστικά και ανατροπές. Το Hulu ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, με τα τρία πρώτα επεισόδια να γίνονται διαθέσιμα από την πρώτη ημέρα. Στη συνέχεια, η σειρά θα κυκλοφορεί με ένα νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη, ενώ θα είναι διαθέσιμη και μέσω Disney+ στις διεθνείς αγορές.

all_fairs_season2
https://www.instagram.com/allsfaironhulu/

Η νέα σεζόν συνεχίζει την ιστορία της Allura Grant, την οποία υποδύεται η Kardashian, μιας δυναμικής δικηγόρου που εγκαταλείπει ένα ανδροκρατούμενο δικηγορικό γραφείο και δημιουργεί τη δική της εταιρεία μαζί με τις Liberty Ronson και Emerald Greene, που ενσαρκώνουν η Naomi Watts και η Niecy Nash-Betts. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί περίπλοκες υποθέσεις διαζυγίων, προσωπικές αντιπαραθέσεις και επαγγελματικές συμμαχίες που αλλάζουν διαρκώς, ενώ η αντιπαλότητα με την ανταγωνίστρια δικηγόρο Carrington Lane, την οποία υποδύεται η Sarah Paulson, παραμένει στο επίκεντρο.

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Νέα πρόσωπα και νέες συμμαχίες

Η 2η σεζόν φέρνει ξανά στο προσκήνιο το βασικό καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Teyana Taylor, ο Matthew Noszka, η Sarah Paulson και η Glenn Close. Παράλληλα, στο καστ προστίθεται ως regular ο Βραζιλιάνος ηθοποιός Cauã Reymond, ενώ η σειρά θα υποδεχθεί και μια σειρά από guest stars.

https://www.instagram.com/allsfaironhulu/
https://www.instagram.com/allsfaironhulu/

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Dorinda Medley, Noah Fearnley, Denise Richards, Jaime Pressly και Margo Martindale. Στη νέα σεζόν θα εμφανιστούν επίσης οι Nyle DiMarco, Lady Bunny, Olivia Lux, Marcia Marcia Marcia, Jewels Sparkles, Bob the Drag Queen, Daya Betty και Monet X Change.

Μυστικά που απειλούν την εταιρεία

Στη 2η σεζόν, η Grant, Ronson & Greene βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, όμως αυτή τη φορά οι ισορροπίες μεταξύ των πρωταγωνιστών φαίνεται να γίνονται ακόμη πιο εύθραυστες. Νέες συμμαχίες δημιουργούνται, παλιές φιλίες δοκιμάζονται και ένα μεγάλο μυστικό απειλεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την εταιρεία.

Η σειρά συνεχίζει να συνδυάζει τις δικαστικές υποθέσεις με τις προσωπικές ιστορίες των ηρωίδων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι επαγγελματικές αποφάσεις και οι προσωπικές σχέσεις μπλέκονται διαρκώς. Η δεύτερη σεζόν αναμένεται έτσι να κινηθεί ανάμεσα σε αίθουσες δικαστηρίων, πολυτελή σκηνικά, έντονες αντιπαραθέσεις και αποκαλύψεις που μπορούν να αλλάξουν τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων.

Το «All’s Fair» αποτελεί παραγωγή της 20th Television σε συνεργασία με τη Ryan Murphy Television. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι, μεταξύ άλλων, ο Ryan Murphy, η Kim Kardashian, η Kris Jenner, η Nina Jacobson, ο Brad Simpson και μέλη του βασικού καστ, μεταξύ των οποίων οι Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts και Teyana Taylor.

https://www.instagram.com/allsfaironhulu/
https://www.instagram.com/allsfaironhulu/

Η δεύτερη σεζόν κάνει πρεμιέρα στις 4 Νοεμβρίου, με 3 επεισόδια, πριν η σειρά περάσει στον εβδομαδιαίο ρυθμό κυκλοφορίας της.

Κεντρική Εικόνα: @allsfaironhulu

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All Fairs Kim Kardashian
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