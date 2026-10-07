Cinema 07.10.2026

Ο συνταρακτικός Άντριου Σκοτ και το οσκαρικό «ELSINORE» σε πανελλήνια πρώτη στις 32ες Νύχτες Πρεμιέρας

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Το βραβευμένο με το Διεθνές Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο «Elsinore» ολοκληρώνει το πρόγραμμα των 32ων «Νυχτών Πρεμιέρας»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το «Elsinore» με τον Άντριου Σκοτ κάνει πανελλήνια πρεμιέρα στις 32ες Νύχτες Πρεμιέρας.
  • Η ταινία τιμά τον ηθοποιό Ίαν Τσάρλεσον και τη μάχη του με το AIDS, ενώ παίζει τον Άμλετ.
  • Ο Άντριου Σκοτ ερμηνεύει τον Τσάρλεσον με ειλικρίνεια, χιούμορ και λεπτότητα.
  • Η Ολίβια Κόλμαν υποδύεται μια γιατρό που στηρίζει ομοφυλόφιλους άνδρες κατά τη διάρκεια της επιδημίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με μια ερμηνεία που θα αφήσει ανεξίτηλο κινηματογραφικό αποτύπωμα και θα τον φτάσει μέχρι τα Όσκαρ, ο Άντριου Σκοτ σφραγίζει την πιο συγκινητική ταινία της χρονιάς η οποία κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Κοινού στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που πραγματοποιείται powered by ΕΚΚΟΜΕD (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), με Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων), παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα το «Elsinore» του Σάιμον Στόουν ολοκληρώνοντας έτσι θριαμβευτικά το φετινό του πρόγραμμα.

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Το 1989, ενώ δίνει μια άνιση μάχη με το AIDS, ο Βρετανός ηθοποιός Ίαν Τσάρλεσον ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου για να ενσαρκώσει τον Άμλετ, τον ρόλο μιας ζωής. Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Οι Δρόμοι της Φωτιάς», αντί να στραφεί προς τη λάμψη του Χόλιγουντ, επιλέγει να επιστρέψει στις θεατρικές του ρίζες. Εκεί όμως, το όνειρό του συγκρούεται με τη σκληρή πραγματικότητα της εύθραυστης υγείας του.

Ο Άντριου Σκοτ («Fleabag», «Άγνωστοι Μεταξύ μας»), σε μια από τις πιο σημαδιακές ερμηνείες της καριέρας του, όσο και της χρονιάς που διανύουμε, ζωντανεύει τον Τσάρλεσον με διαπεραστική ειλικρίνεια, χιούμορ και λεπτότητα, μετατρέποντας την αναμέτρηση με τον θάνατο σε μια εμπειρία που αγγίζει σώμα και ψυχή. Εξαιρετική στο πλευρό του, η Ολίβια Κόλμαν ενσαρκώνει μια γιατρό που στηρίζει, με προστατευτική τρυφερότητα, τον ηθοποιό και άλλους ομοφυλόφιλους άνδρες μέσα στη δίνη της επιδημίας.

Το «Elsinore» είναι ένα τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί τη θεραπευτική ικανότητα της τέχνης και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής.

ELSINORE (2026, 111′)

Σκηνοθεσία: Σάιμον Στόουν
Σενάριο: Στίβεν Μπέρεσφορντ
Πρωταγωνιστούν: Άντριου Σκοτ, Ολίβια Κόλμαν, Τζον Φλιν, Πίτερ Μάλεν, Μπίλι Πάιπερ

H ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από την εταιρεία Spentzos Film.

Η ταινία «ELSINORE» θα προβληθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στις 22:00, στην αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ I.

Εξασφαλίστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας μέσω: more.com/gr-el/tickets/cinema/elsinore/

Βρείτε ΕΔΩ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 32ων Νυχτών Πρεμιέρας και πληροφορίες και εισιτήρια για τις ταινίες στο aiff.gr.

Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 11 Οκτωβρίου 2026, powered by ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), με Χρυσό Χορηγό τη ΔΕΗ και σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δήμου Αθηναίων).

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, FLOYD MUSIC VENUE.

Για διαρκή ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας συντονιστείτε στα site των aiff.gr και cinemagazine.gr και στις σελίδες μας στα social media: Fb AIFF, Insta AIFF, TIkTok, Fb Cinemagazine, Insta Cinemagazine, Youtube.

Χορηγοί επικοινωνίας:

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Νύχτες Πρεμιέρας
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