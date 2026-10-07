Young Thug: Στα «σκαριά» νέο R&B άλμπουμ και συνεργασίες με τον Drake

Ο Young Thug αποκάλυψε τα σχέδιά του για ένα R&B άλμπουμ εμπνευσμένο από τη Mary J. Blige, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κυκλοφορίας συνεργασιών με τον Drake

Με μια ματιά Ο Young Thug ετοιμάζει νέο R&B άλμπουμ, εμπνευσμένο από τη Mary J. Blige, που αναμένεται φέτος.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει κυρίως ερωτικό και αισθησιακό περιεχόμενο, με αναφορές στον έρωτα και τον χωρισμό.

Υπάρχουν έτοιμες προς κυκλοφορία συνεργασίες με τον Drake, συμπεριλαμβανομένου του κομματιού "What a Time to Be a Slime".

Ο Young Thug και η YSL ξεκινούν ευρωπαϊκή περιοδεία στα τέλη Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Young Thug ετοιμάζεται να κάνει ένα δυναμικό πέρασμα στον κόσμο του R&B. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ένα ολοκαίνουργιο R&B άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν το τέλος του έτους, φέροντας την υπογραφή ενός ήχου που τον έχει εμπνεύσει βαθιά. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «The Crew Has It» των ηθοποιών Kris D. Lofton και Gianni Paolo, ο Young Thug αποκάλυψε λεπτομέρειες για το επερχόμενο project του. Το άλμπουμ, για το οποίο δεν έχει δοθεί ακόμη τίτλος, θα είναι μια ωδή στο R&B, με τον ίδιο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Φέτος… R&B, μάγκες. Πάω R&B, πάω R&B. Θα γίνω Mary J. Θα γίνω πραγματικό R&B».

Ο καλλιτέχνης από την Ατλάντα εξήγησε ότι το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ θα περιλαμβάνει τραγούδια με πιο ερωτικό και αισθησιακό περιεχόμενο, ενώ θα υπάρχουν και δύο ή τρία κομμάτια που θα αφορούν τον έρωτα και τον χωρισμό. Ο στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα άλμπουμ που θα αντικατοπτρίζει τις διασκεδαστικές στιγμές της ζωής, με έναν ήχο που θυμίζει την αξεπέραστη Mary J. Blige.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Young Thug δεν είναι ξένος στην εξερεύνηση του R&B. Το άλμπουμ του «Beautiful Thugger Girls» του 2017, το οποίο έφτασε στο Νο. 8 του Billboard 200, είχε ήδη ενσωματώσει στοιχεία country και hip-hop, δείχνοντας την προδιάθεσή του για πειραματισμούς.

Πέρα από το R&B εγχείρημά του, ο Young Thug άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις στο καλλιτεχνικό του πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε συνεργασίες με τον Drake που βρίσκονται «στην αποθήκη» και είναι έτοιμες να κυκλοφορήσουν. Ανάμεσά τους, το κομμάτι «What a Time to Be a Slime», το οποίο είχε διαρρεύσει το 2020. «Έχουμε μερικά τραγούδια», δήλωσε ο Young Thug, υπονοώντας ότι οι fans θα έχουν σύντομα την ευκαιρία να ακούσουν νέα μουσική από αυτό το δυναμικό δίδυμο.

Η χημεία μεταξύ του Young Thug και του Drake έχει αποδειχθεί στο παρελθόν μέσα από επιτυχημένες συνεργασίες, όπως τα κομμάτια «Way 2 Sexy» (που έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100), «Ice Melts», «D4L», «Sacrifices», «Party on Cleveland» και «Oh U Went».

Αυτές οι νέες ανακοινώσεις έρχονται την ώρα που ο Young Thug και οι συνεργάτες του από τη δισκογραφική Young Stoner Life (YSL) ετοιμάζονται για την ευρωπαϊκή τους περιοδεία, η οποία ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο, το YSL κυκλοφόρησε το compilation άλμπουμ «Slime Language 3», το οποίο έφτασε στο Νο. 146 του Billboard 200.

Οι fans αναμένουν με ανυπομονησία τόσο το R&B άλμπουμ όσο και τις πιθανές νέες συνεργασίες του Young Thug, ο οποίος συνεχίζει να εξελίσσεται και να προσφέρει φρέσκους ήχους στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

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