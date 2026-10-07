Cinema 07.10.2026

Ένα κομμάτι της «Λάμψης» βγαίνει σε δημοπρασία: Το θρυλικό τσεκούρι του Jack Nicholson στο προσκήνιο

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Ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα από την ταινία τρόμου του Stanley Kubrick, μαζί με άλλα props, θα δημοπρατηθούν σύντομα στο Λονδίνο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το τσεκούρι από την ταινία «Η Λάμψη» βγαίνει σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη τιμή £30.000-£50.000.
  • Η δημοπρασία περιλαμβάνει αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο του Stanley Kubrick, συμπεριλαμβανομένης της «Λάμψης».
  • Το «star child prop» από το «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» αναμένεται να πιάσει έως £800.000.
  • Θα δημοπρατηθούν επίσης αντικείμενα από άλλες ταινίες του Kubrick, σενάρια και η καρέκλα σκηνοθέτη του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εμβληματική σκηνή της «Λάμψης» (The Shining) όπου ο Jack Torrance, τον οποίο υποδύεται ο Jack Nicholson, σπάει με το τσεκούρι μια πόρτα για να φτάσει στην τρομοκρατημένη σύζυγό του, Wendy, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των σινεφίλ. Τώρα, το ίδιο αυτό τσεκούρι, ένα από τα πιο ανατριχιαστικά props στην ιστορία του κινηματογράφου, ετοιμάζεται να βγει σε δημοπρασία.

Πορτρέτο του ηθοποιού Jack Nicholson, ο οποίος ανακάλυψε την αλήθεια για τη βιολογική του μητέρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αντικείμενο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αριστουργηματική ταινία τρόμου του Kubrick, αναμένεται να πιάσει τιμή μεταξύ £30.000 και £50.000, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Guardian. Η δημοπρασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πώλησης εκατοντάδων αντικειμένων από το προσωπικό αρχείο του Kubrick, ο οποίος απεβίωσε το 1999.

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Ένα ταξίδι στην κινηματογραφική ιστορία

Η πώληση περιλαμβάνει μια πληθώρα από props και κοστούμια από την «Λάμψη», μια ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Stephen King. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα δύο λιλά φορέματα που φορούσαν οι δίδυμες αδελφές Grady, Grady Twins, στην αλησμόνητη σκηνή που καλούν τον μικρό Danny να «παίξει μαζί τους» στους διαδρόμους του ξενοδοχείου Overlook. Αν και το τρίκυκλο του Danny δεν περιλαμβάνεται στη δημοπρασία, μια κλακέτα από τα γυρίσματα της ταινίας θα βγει επίσης στο σφυρί.

Πέρα από την «Λάμψη», στη δημοπρασία θα παρουσιαστούν αντικείμενα και από άλλες εμβληματικές ταινίες του Kubrick, όπως το «2001: A Space Odyssey» (2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος), το ιστορικό δράμα «Barry Lyndon» (1975) και η τελευταία του ταινία, «Eyes Wide Shut» (Μάτια Ερμητικά Κλειστά). Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στον οίκο Bonhams στο Λονδίνο στις 3 Φεβρουαρίου, μετά από εκθέσεις που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, θα συνεχιστούν στο Λος Άντζελες, το Παρίσι και τέλος στο Λονδίνο στις 18 Ιανουαρίου.

Το «star child prop» διεκδικεί τα πρωτεία

Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει την υψηλότερη τιμή είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρύου, γνωστό ως «star child prop», από την τελική σκηνή του «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος». Η εκτίμηση για αυτό το εμβληματικό κομμάτι φτάνει έως και τις £800.000. Η Claire Tole-Moir, επικεφαλής του τμήματος λαϊκής κουλτούρας στον οίκο Bonhams, περιέγραψε το «star child prop» ως «την τελική, αινιγματική εικόνα μιας από τις πιο επιδραστικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας στον κινηματογράφο», δικαιολογώντας την υψηλή του αξία. «Αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Το 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος δεν είναι απλώς μία από τις καλύτερες ταινίες του Kubrick, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα», πρόσθεσε.

Ο Τζακ Νίκολσον με το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Καλύτερα δε Γίνεται» στην 70η απονομή των βραβείων το 1998.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημοπρασία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε «θαυμαστές, συλλέκτες και ιστορικούς να αποκτήσουν ένα κομμάτι αυτής της εξαιρετικής συλλογής», ενώ οι εκθέσεις χαρακτηρίζονται ως «ένα σημείο-σταθμό για να έρθει κανείς πιο κοντά σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ».

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Μια ματιά στην ιδιοφυΐα του Kubrick

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σενάρια των ταινιών του Kubrick, γεμάτα με τις προσωπικές του σημειώσεις, σχέδια και εναλλακτικές σκηνές. Η Tole-Moir τόνισε ότι αυτά τα σενάρια προσφέρουν «μια συναρπαστική ματιά στο δημιουργικό ταξίδι του Stanley κατά τη δημιουργία ορισμένων από τις πιο διάσημες ταινίες του». Άλλα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν περιλαμβάνουν το σενάριο του Kubrick από τον «Σπάρτακο» (Spartacus) του 1960, καθώς και την καρέκλα σκηνοθέτη που χρησιμοποιούσε, η οποία εκτιμάται έως και £12.000.

Πορτρέτο του ηθοποιού Jack Nicholson, ο οποίος ανακάλυψε την αλήθεια για τη βιολογική του μητέρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kubrick περιγράφεται ως ένας «αινιγματικός, ψυχαναγκαστικός και απολυταρχικός» δημιουργός, με τις ταινίες του να θεωρούνται «βαθιά απαισιόδοξες». Ωστόσο, η επίδρασή του στην οπτική κουλτούρα είναι αδιαμφισβήτητη, έχοντας δημιουργήσει τον όρο «Kubrickian» για να περιγράψει τη «σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια, την τεχνική αρτιότητα, την ακρίβεια και ένα ιδιαίτερο οπτικό ή δημιουργικό ύφος».

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