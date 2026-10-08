15 χρόνια Spetses Mini Marathon: Οι Σπέτσες «φόρεσαν» τα γιορτινά τους

Το επετειακό Spetses Mini Marathon ολοκληρώθηκε στις 2–4 Οκτωβρίου, με χιλιάδες συμμετέχοντες να δίνουν το παρών στους αγώνες δρόμου και κολύμβησης και το νησί να κινείται για ένα ακόμη τριήμερο σε ρυθμούς SMM

Με μια ματιά Το Spetses Mini Marathon γιόρτασε 15 χρόνια με αγώνες, δράσεις και έκθεση Ολυμπιακών μεταλλίων.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε κανονικά με πολλούς συμμετέχοντες.

Στην επετειακή έκθεση "Gold & Glory" παρουσιάστηκαν Ολυμπιακά μετάλλια και ιστορίες αθλητών.

Το τριήμερο περιλάμβανε κολυμβητικούς αγώνες, αγώνες δρόμου, εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το επετειακό Spetses Mini Marathon, που συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στις Σπέτσες, σε ένα τριήμερο γεμάτο αγώνες, δράσεις και ξεχωριστές στιγμές. Μέγας Χορηγός της επετειακής διοργάνωσης με πάνω από 10 συναπτά χρόνια παρουσίας στο event ήταν η Βwin ενώ η Eurobank συμμετείχε ως Financial Partner της διοργάνωσης.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και το απαγορευτικό απόπλου που επηρέασε τις μετακινήσεις προς το νησί δεν πτόησαν διοργανωτές αλλά και συμμετέχοντες, με το SMM να πραγματοποιείται κανονικά και το νησί να μπαίνει, για ακόμη μία φορά, σε ρυθμούς αγώνα.

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15 χρόνια, με μια ιστορία που συνεχίζεται

Η φετινή διοργάνωση είχε έναν επιπλέον λόγο να ξεχωρίζει. Το SMM συμπλήρωσε 15 χρόνια και το επετειακό πρόγραμμα έδωσε ιδιαίτερη θέση στους ανθρώπους και στις ιστορίες που συνδέονται με τον αθλητισμό. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Gold & Glory Exhibition, μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στα Ολυμπιακά μετάλλια και στους ανθρώπους πίσω από αυτά, που φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Δημαρχείου των Σπετσών,.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του αθλητισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κορδέλα των εγκαινίων να κόβουν η Δήμαρχος Σπετσών κα Ευγενία Φραγγιά, ο Πρόεδρος των Ευρωπαικών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της Ελλάδας στη ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδοδρομίας Θωμάς Τόκας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς και η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, ιδρύτρια και ψυχή του Spetses Mini Marathon.

Το παρών έδωσαν και κόσμησαν με την παρουσία τους σημαντικοί Έλληνες Ολυμπιονίκες. Ο Απόστολος Χρήστου, η Σοφία Μπεκατώρου, η Βιργινία Κραβαριώτη, η Βούλα Κοζομπόλη, η Εύη Μωραϊτίδου, ο Δημήτρης Μούγιος, η Ζωή Φίτσιου, ο Πέτρος Γκαϊδατζής και ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου βρέθηκαν στο Δημαρχείο των Σπετσών, ενώ τη συλλογή συμπλήρωσαν τα μετάλλια των Ντίνου Γενηδουνιά, Γιάννη Φουντούλη, Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή.

Και τις τρεις ημέρες, η έκθεση υποδέχθηκε πλήθος κόσμου, που έσπευσε στο Δημαρχείο των Σπετσών για να δει από κοντά τα Ολυμπιακά μετάλλια και να γνωρίσει τις ιστορίες των αθλητών που τα κατέκτησαν.

Η επέτειος δεν θα έμενε όμως, μόνο στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το Golden Yoga Flow powered by Melissa και το Technogym Spetses Challenge έδωσαν από νωρίς τον τόνο του τριημέρου, ενώ το Race Village αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης αθλητών και επισκεπτών.

Οι αγώνες έδωσαν τον ρυθμό

Το Σάββατο, οι κολυμβητικές διαδρομές των 1,5Κ και 3Κ πραγματοποιήθηκαν φέτος στη μαγευτική παραλία της Αγίας Μαρίνας, χαρίζοντας στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία ενώ στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν οι παιδικοί αγώνες και ο αγώνας των 10Κ, που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Herbalife.

Οι εκατοντάδες κολυμβητές έπεσαν στα νερά των Σπετσών με πάθος, με τους κολυμβητικούς αγώνες να πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Vichy Laboratoires η οποία φρόντισε και για την αντιηλιακή προστασία των καλεσμένων, ενώ για μια ακόμα φορά βράβευσε με το Commitment Award εκείνους που τερμάτισαν «πρώτοι από το τέλος» μένοντας πιστοί στο motto της διοργάνωσης «2winis2participate».

Η arena, για ακόμη μία χρονιά, στάθηκε δίπλα στους αθλητές, προσφέροντας εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, ενώ τη ναυαγοσωστική κάλυψη των αγώνων ανέλαβε η Lifeguard Hellas.

Οι εξαιρετικές αποδόσεις δεν έλειψαν ούτε στους αγώνες των 1.5 και 3χλμ., με τις πρώτες θέσεις να αποτελούν υπόθεση των αθλητών της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης Ιάσωνα Ρούτουλα και Άρτεμις Βασιλάκη (1,5Κ) και του Άγγελου Χριστοδούλου και της Σοφίας Καρρά (3Κ).

Στους αγώνες του φετινού SMM έδωσαν το παρών και πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής, συμμετέχοντας στις αγωνιστικές διαδρομές και δίνοντας το δικό τους μήνυμα συμμετοχής. Στους αγώνες του Spetses Mini Marathon 2026 παρακολούθησαν και συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Χριστίνα Τσάκωνα, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης ,ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γεώργιος Μαυρωτάς και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Στα 10Κ, οι συμμετέχοντες κινήθηκαν στη χαρακτηριστική διαδρομή του SMM, με το πευκόφυτο τοπίο των Σπετσών να αποτελεί για ακόμη μία φορά μέρος της εμπειρίας του αγώνα. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν o Παναγιώτης Πετρουλάκης (Team Garmin Greece) και Aναστασία Μαρινάκου, ενώ ιδιαίτερη ήταν και φέτος η παρουσία γνωστών αθλητών και προσωπικοτήτων στις αγωνιστικές διαδρομές.

Και το Σάββατο δεν τελείωσε με τους αγώνες. Η Πλατεία Ποσειδωνίου πήρε τη σκυτάλη με το Shake Out Party by Under Armour και την μοναδική Ευαγγελία Τσιορλίδα στα decks να δίνουν το δίκό τους στίγμα, πριν το Melissa Pasta Night συγκεντρώσει αθλητές και επισκέπτες γύρω από ένα από τα πιο χαρακτηριστικά rituals του SMM.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη live συναυλία του Ηλία Μπόγδανου και των INCO powered by bwin, με την πλατεία να παραμένει κατάμεστη και το επετειακό κλίμα να συνεχίζεται μέχρι αργά και τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν παγωτό με πρωτεΐνη από την Arla Protein, καθώς και δροσιστικά mocktails με γεύση Mango Berry από την Herbalife, που συμπλήρωσαν το festive κλίμα της βραδιάς.

Η Κυριακή ανήκε στα 25Κ και τα 5Κ

Την Κυριακή, το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τους δύο τελευταίους αγώνες δρόμου του τριημέρου, τα 25Κ και τα 5Κ Garmin Run Series.

Οι δρομείς πήραν θέση στην εκκίνηση από νωρίς το πρωί, με τη διαδρομή των 25Κ να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγωνιστικές προκλήσεις του SMM και τα 5Κ να δίνουν, για ακόμη μία χρονιά, την ευκαιρία σε δρομείς διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Στα 25Κ και 5Κ, οι Δημήτρης Τσάκαλος(Team Under Armour) και Γιώτα Βλαχάκη(Team Garmin Greece) και οι Γιώργος Σταμούλης(Τeam Arla Protein) και Ντενίσα Μπάλλα(Team Vichy)βρέθηκαν στην κορυφή των κατατάξεων, ενώ οι συμμετοχές από διαφορετικές ηλικίες, επίπεδα και αφετηρίες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά το motto του SMM: «Νίκη είναι η Συμμετοχή».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τη διαφορά έκαναν και οι εταιρικές ομάδες, με το πρώτο βραβείο των Corporate Teams να απονέμεται στην Team Vichy.

Καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου η Helmepa με τους Youth Ambassadors της, σε συνεργασία με το Δήμο Σπετσών, φρόντισε για την ανακύκλωση και καθαριότητα σε όλα τα σημεία του νησιού.

Οι στιγμές που μένουν και έξω από το χρονόμετρο

Το επετειακό SMM είχε και φέτος δράσεις που ξεπέρασαν τα όρια ενός αθλητικού event. Σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας και με τη στήριξη του Ομίλου Motor Oil Hellas, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη δωρεά μυελού των οστών και να γίνουν εθελοντές δότες.

Για τη Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, Ιδρύτρια και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses Mini Marathon, η συμπλήρωση 15 χρόνων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο:

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπουμε τόσο κόσμο να ανταποκρίνεται και να βρίσκεται στις Σπέτσες, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, στους χορηγούς, στους καπετάνιους και σε όλους τους ανθρώπους του νησιού που, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν σταθεί δίπλα μας και έχουν κάνει το SMM αυτό που είναι σήμερα.

Πριν από 15 χρόνια βάλαμε το πρώτο λιθαράκι για να δημιουργηθεί ένας νέος δρόμος για τον αθλητικό τουρισμό στη χώρα. Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω, νιώθω ότι δεν χτίσαμε απλώς έναν αγώνα, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που αγαπούν και στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση. Είναι σαν να έχουμε σπείρει ένα δάσος αγάπης και συμμετοχής, που συνεχίζει να μεγαλώνει κάθε χρόνο.

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο Σπετσών, Ευγενία Φραγγιά, και τον Δήμο Σπετσών για την αμέριστη συμπαράσταση και τη σταθερή τους αφοσίωση όλα αυτά τα χρόνια».

Τον Αγώνα στήριξαν:

Μέγας Χορηγός ήταν η Entain plc με το brand bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρείχε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς, που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes.

Χορηγός του Spetses Mini Marathon 2026 ήταν για ακόμη μία φορά η Under Armour, brand του Ομίλου Φάις. Η κορυφαία αθλητική εταιρία παρουσίασε τη running συλλογή παπουτσιών UA Velociti, σχεδιασμένα για κάθε δρομέα ενώ προσέφερε σε όλους τους δρομείς τη δυνατότητα χάραξης του μεταλλίου τους, με τον προσωπικό τους χρόνο. Επίσης, οι διακρίσεις των αθλητών της κέντρισαν το ενδιαφέρον του κόσμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, η Under Armour βρέθηκε στο πλευρό όλων των δρομέων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία του κορυφαίου sports brand προς τον αθλούμενο.

Η Eurobank συμμετείχε ως Financial Partner του Spetses Mini Marathon, συνεχίζοντας τη διαχρονική της στήριξη στον ελληνικό αθλητισμό και στους ανθρώπους του. Με κεντρικό μήνυμα «Keep moving forward», η Eurobank υποδέχθηκε αθλητές και επισκέπτες στο περίπτερό της, όπου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις και να γνωρίσουν την Eurobank Travellers Prepaid, διεκδικώντας παράλληλα πέντε multisport smartwatches Garmin Fenix 9 Pro. Στις αγωνιστικές διαδρομές, η Eurobank Running Team έδωσε δυναμικό «παρών» με 50 συμμετοχές. Η συνεργασία της Eurobank με το Spetses Mini Marathon ανέδειξε κοινές αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της διοργάνωσης και της Τράπεζας: τη συνέπεια, τη συλλογική προσπάθεια και τη διαρκή εξέλιξη.

Η Arla PROTEIN, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, αποτέλεσε έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθούσε έναν δυναμικό τρόπο ζωής, με την ομάδα της να αναλαμβάνει να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για αποκατάσταση, προσφέροντας τα προϊόντα της αλλά και ειδικό χώρο για διατάσεις πριν και μετά τους αγώνες, υπό την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών του Training Room. Για πρώτη φορά, οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν Arla PROTEIN παγωτό μηχανής, προσθέτοντας μια διαφορετική και ιδιαίτερα απολαυστική γευστική εμπειρία γύρω από την παρουσία του brand στη διοργάνωση.

Ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας της εκδήλωσης, η Vichy Laboratoires παρείχε την πλήρη αντηλιακή κάλυψη όλων των συμμετεχόντων με την κορυφαία σειρά Capital Soleil, υπογραμμίζοντας τη ζωτική σημασία της καθημερινής προστασίας από τον ήλιο για τη διατήρηση μιας υγιούς και λαμπερής επιδερμίδας. Η προηγμένη σύνθεση των προϊόντων, βασισμένη σε δερματολογικά ελεγμένα συστατικά, παρείχε εξαιρετικά υψηλή προστασία, ενώ η ανάλαφρη υφή της και η αντοχή της στο νερό και τον ιδρώτα την καθιστούσαν ιδανική επιλογή ακόμη και για τις πιο απαιτητικές προπονήσεις.

Η Herbalife, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, βρέθηκε πάντα στο πλευρό των συμμετεχόντων με τα κατάλληλα προϊόντα διατροφής πριν και μετά τον αγώνα. Με γνώμονα την υποστήριξη ενός δραστήριου τρόπου ζωής και της αθλητικής απόδοσης, συνέβαλε ουσιαστικά, ενισχύοντας την ενέργεια, την αποκατάσταση και τη συνολική απόδοση των συμμετεχόντων.

Η Deloitte, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και ελεγκτικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Το brand RIO mare, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, ανέδειξε τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Με γευστικές συνταγές κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, έδωσε τη δική του μοναδική γεύση στους αγώνες.

Το Borotalco, το καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος, έγινε ο πολύτιμος σύμμαχος αθλητών και θεατών, προσφέροντας τη μοναδική δυνατότητα ανανέωσης και φρεσκάδας μετά τους αγώνες. Με την ενισχυμένη αντιιδρωτική του δράση και το μοναδικό του άρωμα, συνόδευσε κάθε βήμα της διαδρομής, κάθε πρόκληση και κάθε επιτυχία, ενισχύοντας τη μοναδική εμπειρία που προσέφερε το Spetses Mini Marathon.

Η TECHNOGYM, #1 brand σε premium wellness εξοπλισμό παγκοσμίως και brand του Ομίλου Φάις, που έδωσε και πάλι δυναμικό παρών με το Technogym Experience Booth, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δυναμικά Group Cycle sessions, με coach τον Βαγγέλη Ζαρουχλιώτη, και να ζήσουν από κοντά μια ξεχωριστή indoor cycling εμπειρία προπόνησης Technogym.

Η Melissa, ένας από τους πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetses Mini Marathon και των παιδικών αγώνων Δημοτικού, συνέχισε την παράδοσή της με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night. Βρισκόμενη στην καρδιά κάθε active στιγμής, προσέφερε τις απαραίτητες πηγές ενέργειας για τις απαιτήσεις του τριημέρου. Εκεί, αθλητές και παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν το απαραίτητο carbo loading πριν από τους αγώνες, απολαμβάνοντας μοναδικές συνταγές τόσο από την κλασική, αγαπημένη σειρά ζυμαρικών όσο και από τη σειρά High Protein, με τη νέα ενισχυμένη συνταγή των 25g πρωτεΐνες ανά 100g.

Η GARMIN, η κορυφαία κατασκευάστρια προϊόντων και εφαρμογών, που είχε αλλάξει τον τρόπο ζωής και προπόνησης των αθλητών όλων των επιπέδων, ήταν για άλλη μια χρονιά Timing Sponsor της διοργάνωσης.

Η φαρμακοβιομηχανία InterΜed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στήριξε για μια ακόμη χρονιά με τα προϊόντα της τους αγώνες, με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval, VitaFix Gummies, UNIDENT Kids & Euderma Babyderm. Μαζί τους ήταν ο Βο, ο πιο γαλαξιακός αρκούδος που έδωσε χαρά σε όλους τους μικρούς αθλητές αλλά και μετάλλια στις απονομές.

Η arena, το κορυφαίο κολυμβητικό brand παγκοσμίως με τα καλύτερα προϊόντα για πισίνα και θάλασσα, βρέθηκε ξανά στο Spetses Mini Marathon. Όλοι οι αθλητές της κολύμβησης αγωνίστηκαν με σκουφάκια arena, ενώ στη διαδρομή των 3 χιλιομέτρων οι συμμετέχοντες κολύμπησαν με την ασφάλεια των ειδικών πλωτήρων της εταιρείας. Παράλληλα, πριν από την έναρξη των αγωνισμάτων, προσέφερε σε όλους τους συμμετέχοντες antifog spray, για καθαρή ορατότητα. Η arena προσέφερε μία ξεχωριστή εμπειρία κολύμβησης και ανέδειξε το πάθος για τον αθλητισμό και τη θάλασσα στο Spetses Mini Marathon.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον φρόντισε για μια ακόμη χρονιά τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του ΑΥΡΑ για πολλές εκπλήξεις και μοναδικά δώρα και να γνωρίσουν τη μασκότ του ΑΥΡΑ, τον Avra Waver.

Ο Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, που προσφέρει γεύση και ποιότητα εδώ και έναν αιώνα, χάρισε δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία.

Η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, παρείχε τα πολύτιμα ενεργειακά gels.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις διοργανώσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο μεγαλύτερος και μοναδικός ελληνικός όμιλος δευτεροβάθμιας υγείας στη χώρα και ένας από τους κορυφαίους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ήταν για μια ακόμη χρονιά ο Επίσημος Medical Partner των αγώνων. Ο Όμιλος παρείχε ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και πρώτες βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά, εξασφαλίζοντας την υγεία και ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων, αθλητών, θεατών και εθελοντών, καθ’ όλη τη διάρκεια του event.

Η BLACKROLL συμμετείχε στη διοργάνωση με ένα ειδικά διαμορφωμένο Recovery Zone, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία recovery και ευεξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν πριν ή μετά τον αγώνα, δοκιμάζοντας premium προϊόντα μυϊκής αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως compression boots, fascia guns και εργαλεία functional recovery & mobility.

Η Colgate πιστεύει ότι όλοι αξίζουν ένα μέλλον γεμάτο χαμόγελα. Για 2η συνεχόμενη χρονιά ήταν χορηγός στο Spetses Mini Marathon και με τη σειρά Colgate Total Active Prevention βρέθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες, μοιράζοντας χαμόγελα και δώρα, αναδεικνύοντας την πρωταρχική σημασία της ενεργού πρόληψης για ένα υγιές χαμόγελο. Μας έδειξε πως η ολοκληρωμένη στοματική φροντιδα ξεκινά με το Colgate Total Active Prevention σύστημα (οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα & στοματικό διάλυμα) που είναι 15 φορές πιο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της βακτηριακής πλάκας* και μας παρουσίασε τη νέα οδοντοκρεμα Colgate Smart Pump.

*μείωση βακτηριακής πλάκας όταν χρησιμοποιούνται μαζί οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα και στοματικό διάλυμα Colgate Total σε σύγκριση με μια κοινή φθοριούχο οδοντόκρεμα και μια επίπεδη οδοντόβουρτσα, με συνεχή χρήση για 1 εβδομάδα.

Η Howden , ως Insurance Partner του Spetses Mini Marathon, βρέθηκε στο πλευρό της διοργάνωσης συμβάλλοντας στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της. Με την πολύτιμη υποστήριξή της, αποτέλεσε έναν σημαντικό συνεργάτη της φετινής επετειακής διοργάνωσης.

Transportation Partners της διοργάνωσης ήταν η Alphalines, η Hellenic Seaways και η Magic Sea Ferries, με πλήθος συμμετοχών σε όλα τα αγωνίσματα.

Συντελεστής ήταν η Lifeguard Hellas, η οποία παρείχε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, η Nova, το Shape, το Gazzetta και το BOOM

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