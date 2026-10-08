Fashion 08.10.2026

5 looks για να ζήσεις το δικό σου rom-com αυτό το φθινόπωρο

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Φθινοπωρινά rom-com looks με πλεκτά, καρό, denim και μπότες για να υιοθετήσεις τη ρομαντική αισθητική των 00s
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το φθινόπωρο φέρνει την αισθητική των rom-com με νοσταλγία των '00s, ζεστές υφές και ανεπιτήδευτη κομψότητα.
  • Συνδυασμοί όπως πλεκτό poncho με midi φούστα και μπότες, ή πουλόβερ πάνω από T-shirt με bootcut jeans, είναι εύκολοι και φορέσιμοι.
  • Η καρό φούστα με πλεκτό και riding boots, ή το oversized cardigan με τζιν, δημιουργούν θηλυκά και άνετα looks.
  • Ένα μακρύ μάλλινο παλτό ολοκληρώνει κάθε εμφάνιση, προσδίδοντας κινηματογραφική αίσθηση και στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι στο φθινόπωρο που σε κάνει να βλέπεις την καθημερινότητα λίγο πιο ρομαντικά. Η θερμοκρασία πέφτει, οι βόλτες αποκτούν άλλη ατμόσφαιρα και ξαφνικά θέλεις να ντυθείς σαν η πρωταγωνίστρια μιας αγαπημένης ρομαντικής κομεντί των ’00s. Εκείνης που περπατά στους δρόμους της πόλης με ένα ζεστό ρόφημα στο χέρι, φορά oversized πλεκτά και παλτό και μοιάζει σαν να μην προσπάθησε καθόλου, ενώ στην πραγματικότητα κάθε λεπτομέρεια του look είναι προσεγμένη. Η αισθητική των rom-com επιστρέφει δυναμικά στη μόδα, φέρνοντας μαζί της τη νοσταλγία των early 2000s, τις ζεστές υφές, τα καρό μοτίβα, τα denim και εκείνη την ανεπιτήδευτη κομψότητα που κάνει ένα outfit να δείχνει άνετο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα στιλάτο.

romantiki_comenti_outfit
https://www.instagram.com/cassiabaert/

Αν θέλεις λοιπόν να δώσεις φέτος στις εμφανίσεις σου λίγη από τη γοητεία μιας κινηματογραφικής ηρωίδας, δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη την γκαρνταρόμπα σου. Αρκεί να επενδύσεις στα σωστά κομμάτια και να τα συνδυάσεις με τρόπο που θυμίζει τις πιο χαρακτηριστικές φθινοπωρινές σκηνές μιας rom-com. Από τη midi φούστα και τις μπότες μέχρι το ζεστό cardigan και το διαχρονικό μάλλινο παλτό, οι συνδυασμοί είναι εύκολοι, πρακτικοί και κυρίως φορέσιμοι. Είτε ετοιμάζεσαι για μια χαλαρή βόλτα στην πόλη είτε για ένα πρώτο ραντεβού, μπορείς να δημιουργήσεις ένα look που μοιάζει να βγήκε κατευθείαν από το wardrobe μιας πρωταγωνίστριας.

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1. Πλεκτό poncho με midi φούστα και μπότες

Αν θέλεις να μπεις πραγματικά στο κλίμα μιας rom-com, ξεκίνα με ένα πλεκτό poncho. Το συγκεκριμένο κομμάτι επιστρέφει από τα ’00s και σου χαρίζει αμέσως μια cozy αλλά και ρομαντική διάθεση. Συνδύασέ το με μια αέρινη midi φούστα και ψηλές δερμάτινες μπότες για να δημιουργήσεις ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα και την άνεση. Πρόσθεσε μια καφέ ζώνη για να τονίσεις διακριτικά τη μέση σου και κράτησε τα υπόλοιπα αξεσουάρ minimal. Είναι το outfit που μπορείς να φορέσεις σε μια φθινοπωρινή βόλτα στην πόλη και να νιώσεις αμέσως σαν να βρίσκεσαι στην πρώτη σκηνή μιας ρομαντικής ταινίας.

plekto_poncho
https://www.instagram.com/belajuliana_/

2. Πουλόβερ πάνω από T-shirt και bootcut jeans

Το layering είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να πετύχεις αυτό το ανεπιτήδευτο Y2K αποτέλεσμα. Φόρεσε ένα κλασικό T-shirt κάτω από ένα crewneck πουλόβερ και πρόσθεσε από πάνω ένα blazer, κατά προτίμηση σε ουδέτερη απόχρωση. Για το κάτω μέρος, επίλεξε ένα bootcut jean που αγκαλιάζει τη σιλουέτα σου και ανοίγει ελαφρώς στο τελείωμα. Το αποτέλεσμα θυμίζει έντονα τη Rory Gilmore και εκείνο το preppy, intellectual στιλ που αγαπήσαμε στις φθινοπωρινές σειρές των 00s. Για να ολοκληρώσεις το look, κράτησε τα αξεσουάρ διακριτικά και άφησε τις διαφορετικές υφές να κάνουν όλη τη δουλειά.

poulover_blazer
https://www.instagram.com/megancryder/

3. Καρό φούστα με πλεκτό και riding boots

Η καρό φούστα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της girl-next-door αισθητικής. Αν θέλεις να την κάνεις πιο σύγχρονη, συνδύασέ τη με ένα cozy πλεκτό ή μια εφαρμοστή ζακέτα και ένα ζευγάρι ψηλές riding boots. Το καρό μοτίβο δίνει αμέσως φθινοπωρινό χαρακτήρα στο σύνολο, ενώ οι μπότες το κάνουν πιο sophisticated. Μπορείς να προσθέσεις μια μεγάλη καφέ τσάντα και να αφήσεις τα υπόλοιπα στοιχεία απλά. Το αποτέλεσμα είναι θηλυκό, γλυκό και αρκετά effortless ώστε να μοιάζει σαν να το επέλεξες χωρίς δεύτερη σκέψη.

karo_fousta_outfit
https://www.instagram.com/readthepainaway/

4. Oversized cardigan με το αγαπημένο σου jean

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε outfit σε rom-com look, αυτό είναι το oversized cardigan. Επίλεξε ένα μακρύ πλεκτό που πέφτει χαλαρά πάνω από το σώμα και συνδύασέ το με το αγαπημένο σου jean, κατά προτίμηση σε σκούρα denim απόχρωση. Το μυστικό είναι να αφήσεις το cardigan να πρωταγωνιστήσει, δημιουργώντας αυτή την αίσθηση άνεσης που θυμίζει κουβέρτα αλλά παραμένει κομψή. Μια structured τσάντα στον ώμο και ένα ζευγάρι ankle boots αρκούν για να ολοκληρώσεις το look. Είναι η επιλογή που θα αγαπήσεις για τις ημέρες που θέλεις να νιώθεις άνετα χωρίς να δείχνεις πρόχειρη.

zaketa_outfit
https://www.instagram.com/amberyackzan/

5. Μακρύ μάλλινο παλτό

Για το φινάλε, χρειάζεσαι το απόλυτο φθινοπωρινό hero piece: ένα μακρύ μάλλινο παλτό. Διάλεξε μια διαχρονική απόχρωση, όπως camel, γκρι ή μαύρο, και φόρεσέ το πάνω από οποιοδήποτε από τα προηγούμενα outfits. Ένα τέτοιο παλτό έχει τον τρόπο να κάνει ακόμη και τον πιο απλό συνδυασμό να δείχνει αμέσως πιο polished και κινηματογραφικός. Συνδύασέ το με ψηλές μπότες, μια μεγάλη τσάντα και ένα ζεστό κασκόλ και είσαι έτοιμη για εκείνες τις μεγάλες φθινοπωρινές βόλτες που μοιάζουν λίγο περισσότερο με σκηνή από ταινία. Γιατί τελικά, το rom-com στιλ δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό· χρειάζεται απλώς τα σωστά κομμάτια και λίγη διάθεση να απολαύσεις το φθινόπωρο.

Κεντρική Εικόνα: @lottastichler

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Fashion Outfits φθινόπωρο 2026
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