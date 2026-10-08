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18 κωμικοί στο Athens Halloween Festival 2026 – 3 μέρες stand-up στο Γκάζι

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Το Athens Halloween Festival 2026 φέρνει 18 κωμικούς στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Athens Halloween Festival 2026 περιλαμβάνει 3 ημέρες stand-up comedy στο Γκάζι.
  • 18 Έλληνες κωμικοί θα εμφανιστούν σε τρεις διαφορετικές παραστάσεις, μία για κάθε ημέρα.
  • Το φεστιβάλ διεξάγεται από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.
  • Εκτός από comedy, το φεστιβάλ προσφέρει Halloween σκηνικά, Horror Museum, αγορά και άλλες δράσεις.
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Το Halloween θέλει τρόμο, αλλά θέλει και γέλιο! Το Athens Halloween Festival 2026 δίνει φέτος δυναμική θέση στο stand-up comedy και φέρνει στη σκηνή του 18 κωμικούς σε τρεις διαφορετικές παραστάσεις, μία για κάθε ημέρα της διοργάνωσης.

ATHENS HALLOWEEN FESTIVAL 31.10

Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, γνωστά ονόματα της ελληνικής stand-up σκηνής συναντιούνται στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι, προσθέτοντας τρεις γεμάτες δόσεις γέλιου στο Halloween τριήμερο της Αθήνας.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ στη σκηνή ανεβαίνουν οι Ηλίας Φουντούλης, Γιάννης Ρούσσος, Σοφία Κλιάνη, Οδυσσέας Μαυρομμάτης, Ρούλη Μπουραντά και Άγγελος Σπηλιόπουλος.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Το Σάββατο τη σκυτάλη παίρνουν οι Ήρα Κατσούδα, Απόλλων Roach, Κώστας Κρύος, Αριστοτέλης Ρήγας, Σαββούλα Οικονόμου και Κατερίνα Βρανά.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Την Κυριακή το stand-up τριήμερο ολοκληρώνεται με τους Αλέξανδρο Χαριζάνη, Ανδρέα Πασπάτη, Πάρι Ρούπο, Ειρήνη Ξυγκάκη, Ζάνα Μαλίκη και Αριστείδη Ψυλλιάκο.

Athens Halloween Comedy Festival Poster

18 κωμικοί, 3 διαφορετικές παραστάσεις και 3 ημέρες stand-up comedy γίνονται μέρος ενός φεστιβάλ που φέτος επιστρέφει μεγαλύτερο και γεμάτο εμπειρίες.
Το stand-up comedy γίνεται φέτος ένα από τα βασικά κομμάτια του Athens Halloween Festival 2026, δίνοντας στο τριήμερο τη δική του, πιο ανατρεπτική και χιουμοριστική πλευρά.

Και το γέλιο είναι μόνο ένα μέρος όσων θα συμβούν στο Γκάζι. Για 3 ημέρες, το Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. γεμίζει Halloween σκηνικά, χαρακτήρες και θεματικά photo spots, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει Horror Museum & Escape Room, Halloween Market, pumpkin carving, workshops, κινηματογραφικές προβολές, performances, Fantasy Choir, dance shows, Live D&D Game και πολλές ακόμη δράσεις.

Από το horror και το fantasy μέχρι το comedy, το Athens Halloween Festival επιστρέφει για ένα τριήμερο γεμάτο διαφορετικές εμπειρίες, από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. στο Γκάζι.

Τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά line-ups.

Διάλεξε τη δική σου και κλείσε θέση για το πιο ανατρεπτικό comedy τριήμερο του Halloween.

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Athens Halloween Festival 2026
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