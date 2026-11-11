«Purple Rain»: Ο Jordan Fisher αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Prince στο Broadway

Το «Purple Rain» του Prince μεταφέρεται στο Broadway με τον Jordan Fisher στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια παράσταση γεμάτη μεγάλες επιτυχίες

Με μια ματιά Το μιούζικαλ "Purple Rain" ανεβαίνει στο Broadway την άνοιξη του 2027, με πρεμιέρα στις 12 Απριλίου.

Ο Jordan Fisher θα υποδυθεί τον εμβληματικό ρόλο του "The Kid", χαρακτήρα του Prince.

Η παράσταση θα περιλαμβάνει πάνω από 20 επιτυχίες του Prince, όπως "When Doves Cry" και "I Would Die 4 U".

Μουσικοί σύμβουλοι θα είναι οι Bobby Z και Morris Hayes, στενοί συνεργάτες του Prince. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το θρυλικό «Purple Rain» του Prince ετοιμάζεται να αποκτήσει μια νέα θεατρική ζωή στο Broadway, με τον Jordan Fisher να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του «The Kid», του χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο ίδιος ο Prince στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1984. Η ανακοίνωση έγινε από τον παραγωγό Orin Wolf, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα σκηνική μεταφορά μιας από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές ιστορίες των ’80s.

Η παράσταση αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 2027 στο Majestic Theatre της Νέας Υόρκης. Οι πρώτες παραστάσεις θα ξεκινήσουν στις 12 Μαρτίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου 2027. Πρόκειται για μια παραγωγή που φιλοδοξεί να μεταφέρει στη θεατρική σκηνή όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά του Prince, αλλά και την ιστορία πίσω από έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της καριέρας του.

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Ο Jordan Fisher διαθέτει σημαντική εμπειρία στο Broadway, έχοντας συμμετάσχει σε γνωστά μιούζικαλ, όπως τα «Moulin Rouge!», «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street», «Dear Evan Hansen» και «Hamilton». Πιο πρόσφατα, ενσάρκωσε τον Seymour στην αναβίωση του Little Shop of Horrors εκτός Broadway. Παράλληλα, έχει αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσα από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως τα «Hello, Goodbye, and Everything in Between» του Netflix, «To All the Boys: P.S. I Still Love You» και «Work It».

Ο ρόλος του The Kid αποτελεί, ωστόσο, ένα ξεχωριστό επαγγελματικό βήμα για τον ηθοποιό, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα δημιουργήσει έναν χαρακτήρα σε ένα ολοκαίνουργιο μιούζικαλ του Broadway. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Saheem Ali, μίλησε με ενθουσιασμό για την επιλογή του, επισημαίνοντας πως ο Fisher καταφέρνει να αποδώσει διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας του χαρακτήρα, από την αυτοπεποίθηση και την ένταση μέχρι την ευαισθησία και την καλλιτεχνική ανησυχία που θύμιζαν τον Prince.

Περισσότερες από 20 επιτυχίες του Prince στη σκηνή του Broadway

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της παραγωγής είναι φυσικά η μουσική της. Το θεατρικό Purple Rain θα περιλαμβάνει περισσότερες από 20 μεγάλες επιτυχίες του Prince, ανάμεσά τους τα «When Doves Cry», «I Would Die 4 U», «Take Me with You» και «The Beautiful Ones». Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Prince, ενώ το βιβλίο της παράστασης έχει αναλάβει ο Peter Duchan και τη σκηνοθεσία ο Saheem Ali.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή δύο μουσικών που συνεργάστηκαν στενά με τον Prince κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο Bobby Z και ο Morris Hayes θα βρίσκονται στην παραγωγή ως μουσικοί σύμβουλοι, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση τους γύρω από τον ήχο και την καλλιτεχνική ταυτότητα του σπουδαίου δημιουργού.

Η ιστορία του «Purple Rain» επιστρέφει με νέα μορφή

Η ιστορία τοποθετείται στη Μινεάπολη του 1984, σε μια εποχή που η μουσική τηλεόραση δημιουργεί νέα είδωλα και η επιτυχία μοιάζει να βρίσκεται μόλις ένα τραγούδι μακριά. Ο The Kid είναι ένας χαρισματικός νεαρός μουσικός που ονειρεύεται να οδηγήσει το συγκρότημά του στην κορυφή. Ωστόσο, οι δυσκολίες στην προσωπική του ζωή, οι ανταγωνισμοί με ένα άλλο συγκρότημα και μια νέα ερωτική σχέση απειλούν να ανατρέψουν όσα προσπαθεί να χτίσει.

Η κινηματογραφική εκδοχή του Purple Rain κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1984 από τη Warner Bros., με πρωταγωνιστή τον Prince και σκηνοθέτη τον Albert Magnoli. Απέφερε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην καλλιτεχνική διαδρομή του Prince.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το υπόλοιπο καστ αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Με τον Jordan Fisher στον πρωταγωνιστικό ρόλο και ένα soundtrack γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, η θεατρική μεταφορά του Purple Rain είναι ήδη μία από τις παραγωγές που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των φίλων του Broadway και της μουσικής του Prince.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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