City Guide 10.11.2026

Ο Μακμπέθ αλλιώς: Η ιδιότυπη περφόρμανς με τους «Γείτονες» που ανατρέπει τα πάντα στο Θεάτρο REX

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Η αλήθεια για τη συνύπαρξη του «Μακμπέθ» με την «Τρικυμία», η καλλιτεχνική επιμέλεια του Ακύλλα Καραζήση, και η διαδραστική εμπειρία της Τετάρτης
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Με μια ματιά
  • Η Πειραματική Σκηνή του Θεάτρου REX παρουσιάζει μια ιδιότυπη performance εμπνευσμένη από τον "Μακμπέθ".
  • Η performance, με τίτλο "Μακμπέθ: 16 καρέ...", προσκαλεί το κοινό σε μια ζωντανή καλλιτεχνική εμπειρία.
  • Στις 11 Νοεμβρίου, καλεσμένοι είναι οι "Γείτονες", το καλλιτεχνικό ντουέτο Σοφίας Ιωάννου και Σταύρου Ρουμελιώτη.
  • Η παράσταση διερευνά το δίπολο εξουσία/ουτοπία, με αφετηρία τα σαιξπηρικά έργα "Μακμπέθ" και "Τρικυμία".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | ΘΕΑΤΡΟ REX — ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»        Α’ Περίοδος

«ΜΑΚΜΠΕΘ: 16 ΚΑΡΕ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΡΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Κάθε Τετάρτη μια ιδιότυπη περφόρμανς με ξεχωριστούς καλεσμένους

11 Νοεμβρίου | «Οι Γείτονες»

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Με τίτλο «Μακμπέθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης», η Α’ Περίοδος της Πειραματικής Σκηνής —υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια και τον συντονισμό του Ακύλλα Καραζήση—, αποπειράται να δραπετεύσει από τα ασφυκτικά όρια του Θεάτρου και να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους συνάντησης με το κοινό.

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η δημιουργική ομάδα της Πειραματικής Σκηνής υποδέχεται τους «Γείτονες», την περφόρμερ και ποιήτρια Σοφία Ιωάννου και τον μουσικό Σταύρο Ρουμελιώτη. Μια απρόβλεπτη συνάντηση, όπου το κοινό προσκαλείται να γίνει μέρος μιας ζωντανής καλλιτεχνικής εμπειρίας, με αφετηρία τα υλικά της φετινής παράστασης της Πειραματικής Σκηνής «Μακμπέθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης».

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ_Σάβα Κοκκινίδι από τη συναυλία του ομώνυμου έργου Οι Γείτονες στο Φρένο μαζί με τον μουσικό Γιώργο Σταυρίδη

Λίγα λόγια για την Πειραματική Σκηνή | «Μακμπέθ: 16 καρέ τραβηγμένα από τον Πρόσπερο με κάμερα μιας χρήσης»

Με αφετηρία τον Μακμπέθ και την Τρικυμία, δύο εμβληματικά σαιξπηρικά έργα, η Πειραματική Σκηνή υποδέχεται φέτος μια κολεκτίβα καλλιτεχν(ιδ)ών — μια ζωγράφο—δραματουργό, έναν performer—ιστορικό, μια λυρική τραγουδίστρια, τρεις ηθοποιούς, έναν ακροβάτη-αφηγητή, μια χορεύτρια, έναν skipper κι έναν αρχαιολόγο. Μέσα από μια πρωτότυπη εναλλαγή μορφών, χρήσεων και δοκιμών του σαιξπηρικού υλικού, η ομάδα καλείται να εξερευνήσει το δίπολο εξουσία/ουτοπία, δημιουργώντας τη νέα θεατρική παράσταση της Πειραματικής Σκηνής, την Ανοιχτή Πρόβα, που συνεχίζεται για 2η χρονιά, καθώς και μια ιδιότυπη performance, που κάθε Τετάρτη υποδέχεται ξεχωριστούς καλεσμένους.

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Η Αναγέννηση επιλέγεται ως ιστορικός καμβάς των έργων, εποχή όπου η δίψα για κυριαρχία, όπως και η λαχτάρα για μια μαγική ζωή, συναντιούνται στην πιο γυμνή τους μορφή. Αυτός ο πολύχρωμος, ζωντανός πίνακας, βγαλμένος απ’ το Μουσείο, τοποθετημένος σήμερα στο κέντρο της Αγοράς, του Δημόσιου Χώρου, είναι ο στόχος της δημιουργικής ομάδας, με πειραματισμό πάνω στα όρια των ήχων, της εικόνας, του θορύβου και της σιωπής, της κίνησης και της ζωγραφικής χειρονομίας και όλα αυτά βουτηγμένα στο πάντα ζωντανό παρελθόν.

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Λίγα λόγια για τους «Γείτονες»

«Οι Γείτονες» είναι το καλλιτεχνικό ντουέτο που απαρτίζεται από τη Σοφία Ιωάννου (ποίηση, performance) και τον Σταύρο Ρουμελιώτη (μουσική, performance). Επιδιώκουν την επιτέλεση πρωτότυπων έργων ιδωμένων μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική και κάθε άλλο μέσο η μορφή τέχνης με την οποία οι ίδιοι, ή οι κατά καιρούς συνεργάτες τους, καταπιάνονται. Έχουν κυκλοφορήσει τους δίσκους «Οι Γείτονες» (2022) και «ΚΡΑΚ» (2024) και αντίστοιχα τα βιβλία «Οι Γείτονες» (2023 α’ έκδοση / 2026 β΄έκδοση) «ΚΡΑΚ» (2024). Τα δύο αυτά έργα παρουσίασαν και συνεχίζουν να τα παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές, με διαφορετικούς συνεργάτες.

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«ΜΑΚΜΠΕΘ: 16 ΚΑΡΕ ΤΡΑΒΗΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΡΟ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος
Καλλιτεχνική επιμέλεια — Συντονισμός: Ακύλλας Καραζήσης
Ζωγραφική, Εικαστική επιμέλεια: Kathrin Krumbein
Μουσική επιμέλεια: Λένια Ζαφειροπούλου, Μανούκ Καρυωτάκης
Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Κωνσταντίνος Ευστρατιάδης (σκίπερ), Ευθύμης Θέου (αρχαιολόγος), Θεοδόσης Νικολαΐδης (ιστορικός)
Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου
Συνεργάτιδα πρόβας: Ιωάννα Πουλοπούλου

Επί σκηνής (με αλφαβητική σειρά): Ακύλλας Καραζήσης (ηθοποιός), Μανούκ Καρυωτάκης (μουσικός—ηθοποιός), Κατερίνα Παπανδρέου (ηθοποιός), Σοφία Πουχτού (χορεύτρια—ηθοποιός), Γιάννης Σύριος (ηθοποιός), Ρεβέκκα Τσιλιγκαρίδου (ηθοποιός)

Μουσικός επί σκηνής: Λένια Ζαφειροπούλου (πιάνο)

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Χώρος: Θέατρο REX – Σκηνή «Κατίνα Παξινού»

Μέρες και ώρες: Τετάρτη στις 20.00: Performance (Διάρκεια: έως δύο ώρες)| Πέμπτη έως Σάββατο στις 21.00: Παράσταση (Διάρκεια: μία ώρα και 40 λεπτά) | Κυριακή στις 18.00: Ανοιχτή Πρόβα (Διάρκεια: τέσσερις ώρες με διαλείμματα)

Τιμές εισιτηρίων: Πέμπτη έως Σάββατο (Παράσταση) 14€ | Τετάρτη & Κυριακή (Performance & Ανοιχτή Δοκιμή) 10€ | Ειδικές Τιμές: Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών 12€ | Άνω των 65 ετών 12€ | Κάρτα ανέργων 5€ | ΑμεΑ 5€ – Συνοδός 5€ | Πολύτεκνοι / Τρίτεκνοι 10€

Σημείωση: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να επικοινωνούν με τα εκδοτήρια του Θεάτρου (210 5288170-171).

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Φωτογραφίες: Mike Rafail
Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφία «Οι Γείτονες»: Σάβα Κοκκινίδι

 

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Προπώληση Εισιτηρίων
ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Θεάτρου Rex «Σκηνή Κατίνα Παξινού» | Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-21.00 | Ομαδικές πωλήσεις: 210 7001468 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-15.00

Χορηγοί Πειραματικής Σκηνής Εθνικού Θεάτρου:

Mad, Mad Radio 106,2 & Mad.gr

 

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Γείτονες Θέατρο Rex
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