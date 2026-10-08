Beauty 08.10.2026

Λούζεσαι αλλά τα μαλλιά σου λαδώνουν γρήγορα; Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνεις

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Αν τα μαλλιά σου δείχνουν να χάνουν τη φρεσκάδα τους λίγο μετά το λούσιμο, ίσως ήρθε η ώρα να κοιτάξεις τη βούρτσα που χρησιμοποιείς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η βούρτσα μαλλιών συσσωρεύει λιπαρότητα, σκόνη και νεκρά κύτταρα, μεταφέροντάς τα στα μαλλιά.
  • Η αφαίρεση των μαλλιών από τη βούρτσα μετά από κάθε χρήση είναι το πρώτο βήμα.
  • Ο βαθύς καθαρισμός της βούρτσας με σαμπουάν και χλιαρό νερό συνιστάται περίπου μία φορά τον μήνα.
  • Μια καθαρή βούρτσα είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική φροντίδα των μαλλιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι μικρές beauty συνήθειες που έχουμε εντάξει τόσο αυτόματα στην καθημερινότητά μας, ώστε σπάνια αναρωτιόμαστε αν τις κάνουμε πραγματικά σωστά. Το λούσιμο είναι μία από αυτές. Επιλέγουμε το σαμπουάν μας, συνεχίζουμε με conditioner ή μάσκα και, μόλις βγούμε από το ντους, ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης που θα βοηθήσουν τα μαλλιά να παραμείνουν απαλά και περιποιημένα. Υπάρχει, όμως, ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε αμέσως μετά και συχνά ξεχνάμε εντελώς να καθαρίσουμε. Η βούρτσα των μαλλιών μας.

Γυναίκα με γυαλιά και καστανά μαλλιά κάνει selfie στο κινητό της, δείχνοντας το balayage της.
https://www.instagram.com/zara_mcdermott/

Μπορεί να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το καθημερινό hair styling και το ξεμπέρδεμα, όμως μια βούρτσα δεν παραμένει καθαρή επειδή απλώς τη χρησιμοποιούμε σε λουσμένα μαλλιά. Με τον καιρό, ανάμεσα στα δόντια ή τις τρίχες της συσσωρεύονται υπολείμματα από προϊόντα styling, λιπαρότητα, σκόνη, τρίχες και νεκρά κύτταρα του δέρματος. Έτσι, κάθε φορά που περνάει από τα φρεσκολουσμένα μαλλιά, όλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν ξανά στις τρίχες. Το αποτέλεσμα είναι πως η προσπάθεια για καθαρά και φρέσκα μαλλιά μπορεί να μην κρατήσει όσο θα θέλαμε.

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Το καλό νέο είναι πως η λύση δεν απαιτεί ούτε ειδικά προϊόντα ούτε κάποια περίπλοκη διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι να απομακρύνουμε συστηματικά τις τρίχες που μένουν στη βούρτσα μετά τη χρήση της. Για έναν πιο βαθύ καθαρισμό, καλό είναι να της δίνουμε ένα κανονικό πλύσιμο περίπου 1 φορά τον μήνα. Αν, μάλιστα, χρησιμοποιούμε συχνά προϊόντα όπως έλαια, κρέμες ή sprays, μπορούμε να κάνουμε τον καθαρισμό συχνότερα.

balayage_kastana_mallia
https://www.instagram.com/chloelewis91/

Η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο φαντάζεσαι. Αρχικά αφαιρούμε όσο περισσότερες τρίχες έχουν εγκλωβιστεί στη βούρτσα, χρησιμοποιώντας ακόμη και μια χτένα ή ένα λεπτό αντικείμενο που μπορεί να τις ανασηκώσει. Στη συνέχεια, την τοποθετούμε σε χλιαρό νερό με μικρή ποσότητα σαμπουάν ή ήπιου καθαριστικού και την αφήνουμε για λίγα λεπτά, ώστε να μαλακώσουν τα υπολείμματα. Με μια καθαρή οδοντόβουρτσα μπορούμε να τρίψουμε απαλά τα σημεία ανάμεσα στα δόντια ή στις ακίδες της, εκεί όπου συγκεντρώνεται συνήθως η περισσότερη βρωμιά. Τέλος, την ξεπλένουμε πολύ καλά και την αφήνουμε να στεγνώσει εντελώς πάνω σε μια καθαρή πετσέτα πριν την ξαναχρησιμοποιήσουμε.

brown_cashmere_mallia
https://www.instagram.com/emilietommerberg/

Η καθαρή βούρτσα μπορεί να μοιάζει με μια ασήμαντη λεπτομέρεια στη haircare routine, στην πραγματικότητα όμως αποτελεί μέρος της ίδιας της φροντίδας των μαλλιών. Γιατί δεν αρκεί να επενδύουμε στα σωστά προϊόντα και να ακολουθούμε μια καλή ρουτίνα λουσίματος, αν το εργαλείο που χρησιμοποιούμε καθημερινά κρατά πάνω του όλα όσα προσπαθούμε να απομακρύνουμε.

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beauty haircare μαλλιά
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