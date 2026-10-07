Victoria Beckham: Η επένδυση εκατομμυρίων στο beauty brand της κόρης της, Harper

Η Victoria Beckham επενδύει πάνω από 2 εκατομμύρια λίρες στο νέο brand ομορφιάς της 13χρονης κόρης της, Harper, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει του χρόνου

Με μια ματιά Η Victoria Beckham επενδύει 2.3 εκατομμύρια λίρες στο beauty brand της κόρης της, Harper.

Το brand, "Harlo by Harper", θα προσφέρει προϊόντα περιποίησης δέρματος για εφήβους.

Η ιδέα προήλθε από την Harper, λόγω δικών της προβλημάτων ακμής.

Το νέο brand θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την Victoria Beckham Beauty. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Victoria Beckham δείχνει να λαμβάνει πολύ σοβαρά την επιχειρηματική φιλοδοξία της κόρης της, Harper, επενδύοντας ένα σημαντικό ποσό για την έναρξη του δικού της brand περιποίησης δέρματος. Σύμφωνα με τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας H7B Ltd, η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2024, το ποσό που έχει διατεθεί φτάνει τις 2.3 εκατομμύρια λίρες (περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια), με την πλειονότητα των κεφαλαίων να προέρχεται από δανεισμό.

Harlo by Harper: Η νέα επιχειρηματική πρόταση για εφήβους

Η εταιρεία, που αποτελεί λογοπαίγνιο με το πλήρες όνομα της Harper Seven Beckham, έχει ως στόχο την κυκλοφορία μιας σειράς προϊόντων περιποίησης για εφήβους με την ονομασία «Harlo by Harper». Η έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας αναμένεται προς το δεύτερο μισό του επόμενου έτους, πιθανότατα μετά την ολοκλήρωση των σχολικών της εξετάσεων GCSE τον Μάιο και Ιούνιο, καθώς η Harper θα κλείνει τα 16 της τον Ιούλιο.

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Πηγές αναφέρουν ότι το νέο brand θα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα από την ήδη επιτυχημένη εταιρεία της Victoria Beckham Beauty, γεγονός που υποδηλώνει μια σημαντική πίστη στην ικανότητα της νεαρής Harper να οδηγήσει την επιχείρηση στην επιτυχία. Οι πρώτοι λογαριασμοί της H7B Ltd, που καλύπτουν την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024, δείχνουν υποχρεώσεις προς πιστωτές ύψους 3,387,000 δολαρίων, τα οποία αναμένεται να εξοφληθούν εντός ενός έτους.

Η έμπνευση πίσω από το «Harlo»

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός δικού της brand ομορφιάς προήλθε από την ίδια την Harper. Η Victoria Beckham αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η κόρη της άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ακμής εξαιτίας της χρήσης ακατάλληλων προϊόντων ομορφιάς. «Ήθελε να δημιουργήσει ένα brand επειδή ήξερε τι ήθελε και δεν ήθελε άλλοι άνθρωποι να περάσουν αυτό που πέρασε εκείνη», δήλωσε η Victoria Beckham.

Η Harper, με τη βοήθεια της ομάδας της μητέρας της, αναπτύσσει μια σειρά προϊόντων που θα περιλαμβάνει καθαριστικό, τονωτικό, ελαφριά ενυδατική κρέμα, και πιθανώς lip balms. Οι φιλοδοξίες για το brand της Harper φτάνουν στο σημείο να ανταγωνιστεί ακόμη και το «Rhode Beauty» της Hailey Bieber.

Επιχειρηματικό υπόβαθρο και οικογενειακές φιλοδοξίες

Η επένδυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Victoria Beckham Holdings, η εταιρεία που περιλαμβάνει τόσο τον τομέα μόδας όσο και ομορφιάς, παρουσιάζει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα. Για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2025, η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικό κέρδος 7.3 εκατομμυρίων λιρών, μια σημαντική ανάκαμψη από τη ζημία 1.5 εκατομμυρίου λιρών του προηγούμενου έτους. Ενώ ο τομέας μόδας παρουσίασε λειτουργικό κέρδος 1.5 εκατομμυρίου λιρών, μετά από φόρους κατέγραψε ζημία 1.7 εκατομμυρίων λιρών, με νέο δάνειο 1.5 εκατομμυρίου λιρών. Συνολικά, η Victoria Beckham Holdings, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων μακιγιάζ και ομορφιάς, κατέγραψε κέρδος 2.4 εκατομμυρίων λιρών μετά από φόρους.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Harper έρχεται λίγους μήνες αφότου ο μεγαλύτερος γιος του ζεύγους, Brooklyn, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι οι γονείς του τον εκμεταλλεύτηκαν, βάζοντας τις ανάγκες του brand Beckham πάνω από την οικογένεια.

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