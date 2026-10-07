Cinema 07.10.2026

«Spider-Man: Brand New Day»: Η νέα περιπέτεια του Peter Parker είναι πλέον διαθέσιμη ψηφιακά και στην Ελλάδα

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Ο Peter Parker επιστρέφει πλέον στην οθόνη του σπιτιού σου, καθώς το Spider-Man: Brand New Day έφτασε στο ελληνικό Apple TV
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» είναι διαθέσιμη ψηφιακά στην Ελλάδα από 6 Οκτωβρίου.
  • Η ταινία προσφέρεται για αγορά (21,99€) και ενοικίαση (17,99€) στο ελληνικό Apple TV.
  • Η ψηφιακή έκδοση είναι διαθέσιμη σε 4K Ultra HD με υποστήριξη Dolby Vision και Dolby Atmos.
  • Η ψηφιακή κυκλοφορία περιλαμβάνει ελληνικούς υπότιτλους για το ελληνικό κοινό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Spider-Man: Brand New Day» έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα μετά την κινηματογραφική του πορεία και πλέον μπορείς να το παρακολουθήσεις και από το σπίτι σου, καθώς η νέα περιπέτεια του Peter Parker είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή και στην Ελλάδα. Η Sony Pictures τήρησε το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει και από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου η ταινία κυκλοφορεί για ψηφιακή αγορά και ενοικίαση, δίνοντας στους fans του Spider-Man την ευκαιρία να επιστρέψουν στον κόσμο του ήρωα χωρίς να χρειάζεται πλέον να περιμένουν για τη φυσική κυκλοφορία ή την επόμενη streaming στάση της ταινίας. Και αν αναρωτιέσαι αν η ψηφιακή έκδοση έχει φτάσει ήδη στη χώρα μας, η απάντηση είναι θετική, καθώς το «Spider-Man: Brand New Day» είναι διαθέσιμο και στο ελληνικό Apple TV, με ελληνικούς υπότιτλους και επιλογές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση.

Ο Tom Holland ποζάρει μπροστά από φόντο με τον τίτλο Spider-Man: Brand New Day.
https://www.instagram.com/tomholland2013/

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε επίσημα στις 6 Οκτωβρίου το Spider-Man: Brand New Day σε ψηφιακή μορφή, επιτρέποντάς σου να επιλέξεις ανάμεσα σε αγορά και ενοικίαση της ταινίας μέσα από μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Αν περίμενες να δεις ξανά τον Peter Parker από την άνεση του σπιτιού σου, η αναμονή τελείωσε και μάλιστα η κυκλοφορία δεν περιορίζεται στην αμερικανική αγορά. Η ταινία είναι διαθέσιμη σε πλατφόρμες όπως το Amazon Prime Video και το Apple TV, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η ψηφιακή κυκλοφορία έφτασε κανονικά και στην Ελλάδα. Έτσι, δεν χρειάζεται να ψάχνεις σε διαφορετικές υπηρεσίες ή να περιμένεις την επόμενη φάση διάθεσης, καθώς το «Spider-Man: Brand New Day» έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στο ελληνικό Apple TV.

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Στο ελληνικό Apple TV μπορείς να βρεις το Spider-Man: Brand New Day τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση. Η τιμή για την αγορά της ταινίας ανέρχεται στα 21,99 ευρώ, ενώ αν προτιμάς να την παρακολουθήσεις χωρίς να την κρατήσεις μόνιμα στη βιβλιοθήκη σου, η ενοικίαση κοστίζει 17,99 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές είναι ουσιαστικά το αν θέλεις να έχεις την ταινία διαθέσιμη μετά την προβολή ή αν σε ενδιαφέρει απλώς ένα κινηματογραφικό βράδυ με τον Spider-Man. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό για το ελληνικό κοινό είναι ότι η ψηφιακή κυκλοφορία έγινε ταυτόχρονα διαθέσιμη και στη χώρα μας.

Και εδώ υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει την προσοχή σου. Η ψηφιακή έκδοση του Spider-Man: Brand New Day προσφέρεται σε 4K Ultra HD, ενώ υποστηρίζει και Dolby Vision και Dolby Atmos, φυσικά σε συσκευές που είναι συμβατές με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Με άλλα λόγια, αν διαθέτεις τηλεόραση και ηχοσύστημα που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, η ψηφιακή έκδοση έχει σχεδιαστεί ώστε να σου προσφέρει μια αρκετά κινηματογραφική εμπειρία και στο σπίτι. Η εικόνα μπορεί να αποδώσει περισσότερη λεπτομέρεια και δυναμικό εύρος, ενώ ο ήχος Dolby Atmos προσθέτει μια πιο καθηλωτική διάσταση στις σκηνές δράσης.

Ο Tom Holland ποζάρει σε κόκκινο χαλί δίπλα σε λογότυπο Spider-Man
https://www.instagram.com/tomholland2013

Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την ταινία στην Ελλάδα, υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Στην έκδοση του Apple TV εμφανίζονται κανονικά ελληνικοί υπότιτλοι, κάτι που κάνει την ψηφιακή κυκλοφορία ακόμη πιο άμεσα προσβάσιμη στο ελληνικό κοινό. Το γεγονός ότι η ταινία εμφανίζεται ήδη στην κεντρική σελίδα του Apple TV δείχνει, παράλληλα, ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικές νέες ψηφιακές κυκλοφορίες της πλατφόρμας αυτή την περίοδο.

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Spider-Man: Brand New Day ΤΑΙΝΙΑ
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