Άνοιξε η προπώληση για το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας powered by ΔΕΗ

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ επιστρέφει από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου και η προπώληση ξεκίνησε

Με μια ματιά Η προπώληση εισιτηρίων για το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 έχει ξεκινήσει.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από 9 έως 15 Νοεμβρίου σε διάφορες τοποθεσίες της Αθήνας.

Το φετινό μότο είναι «Κοίτα με» και εστιάζει στη γενιά του scrolling και την αναζήτηση ταυτότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές ταινιών, δράσεις και σύντομα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Άνοιξε η προπώληση…

Η μαγεία ξεκινά!

«Κοίτα με» φωνάζουν φέτος οι κινηματογραφικοί ήρωες του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ που επιστρέφει στην πόλη από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου. Φέτος, το Φεστιβάλ αγκαλιάζει περισσότερες περιοχές, καθώς οι προβολές και οι δράσεις του θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον, όπως και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Με τη φράση «Κοίτα με» ως μότο, το Φεστιβάλ εστιάζει στη «γενιά του scrolling» που αναζητά ταυτότητα, φωνή και σύνδεση μέσα από εικόνες και βίντεο. Σε ένα καθεστώς συνεχούς και αμφίδρομης καταγραφής, οι νέοι παρακολουθούν τα πάντα για τους άλλους και ταυτόχρονα βρίσκονται οι ίδιοι στο μικροσκόπιο όλων. Οι ταινίες του φεστιβάλ είναι μία ευκαιρία να δούμε τη δική τους οπτική, τις ιστορίες, τα όνειρα και τις αγωνίες τους. Το μότο αντλεί έμπνευση από την ταινία «Μπαμπά, Κοίτα με» της Βούλας Σταμπέλου και το τραγούδι τίτλων των Johnny M & Βαγγέλη Τσιάνου που χάρισε το ρυθμό του στο φετινό τρέιλερ του φεστιβάλ.

Απολαύστε το trailer εδώ

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Και κάτι ακόμη: το πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων έρχεται σύντομα -και οι θέσεις εξαφανίζονται με… κινηματογραφικούς ρυθμούς!

Κλείστε τα εισιτήριά σας και ελάτε να ζήσουμε παρέα τη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή για παιδιά και εφήβους!

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