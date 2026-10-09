Cinema 09.10.2026

«10/10»: Η Anne Hathaway αποθεώνει το «Digger» του Tom Cruise

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Η Anne Hathaway αποθεώνει το «Digger» του Tom Cruise, χαρακτηρίζοντάς το «λαμπρή ταινία» και δίνοντάς του την απόλυτη βαθμολογία 10/10
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Anne Hathaway βαθμολόγησε την ταινία «Digger» του Tom Cruise με 10/10, χαρακτηρίζοντάς την «λαμπρή».
  • Η Hathaway περιέγραψε το «Digger» ως έξυπνο, σουρεαλιστικό, επιθετικό, αστείο και φιλόδοξο.
  • Η ταινία «Digger» αντιμετωπίζει δυσκολίες στο box office, ενώ η ταινία «Verity» με την Hathaway έχει εμπορική επιτυχία.
  • Το «Digger» έχει ανάμεικτες κριτικές, αλλά υψηλή βαθμολογία από χρήστες στο Letterboxd.
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Η Anne Hathaway έδειξε την υποστήριξή της στην τελευταία ταινία του Tom Cruise, «Digger», δίνοντας της την απόλυτη βαθμολογία και χαρακτηρίζοντάς την «λαμπρή». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία πρόσφατα δημιούργησε προφίλ στην πλατφόρμα Letterboxd, μοιράστηκε την κριτική της για τη σατιρική μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Alejandro G. Iñárritu.

Γυναίκα με τζιν μπουφάν χαμογελάει σε εκδήλωση, ενώ πίσω της διακρίνονται άντρες και μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική με φωτισμό.
https://www.instagram.com/annehathaway

Στη δημοσίευσή της στο Letterboxd, η Anne Hathaway έγραψε: «Αγαπώ αυτή τη λαμπρή ταινία. Είναι έξυπνη, σουρεαλιστική, επιθετική, αστεία και φιλόδοξη. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να τη δείτε και να αποφασίσετε μόνοι σας τι πιστεύετε. Για μένα; 10/10». Η Anne Hathaway, η οποία πρόσφατα απέκτησε δημοτικότητα με την ταινία της «Verity», συμπεριέλαβε το «Digger» στη λίστα με τις αγαπημένες της ταινίες, μαζί με τα «Moonstruck», «It Happened One Night», «Mirror» και «Phantom Thread».

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Η αφοσιωμένη κριτική της Anne Hathaway έρχεται σε μια περίοδο που η ταινία «Digger» του Tom Cruise έχει αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στο box office. Παρά τις προσπάθειες του πρωταγωνιστή και της παραγωγής, η ταινία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα αναμενόμενα έσοδα, με παγκόσμιες εισπράξεις που ανέρχονται στα 24,9 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πέμπτης. Σε αντίθεση, η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η Anne Hathaway, το «Verity», έχει γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 70,8 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, κυριαρχώντας στο άνοιγμα του box office.

Ο Tom Cruise ποζάρει χαμογελαστός στην πρεμιέρα της ταινίας «Digger» με φόντο μια μεγάλη αφίσα.
https://www.instagram.com/tomcruise

Το «Digger» έχει λάβει ανάμεικτες κριτικές από τους κινηματογραφικούς κριτικούς, με το Rotten Tomatoes να του δίνει 52% έγκριση. Το σκορ του κοινού ήταν ελαφρώς καλύτερο, στο 73%. Ωστόσο, στην πλατφόρμα Letterboxd, η ταινία απολαμβάνει μια εντυπωσιακή βαθμολογία 3,8/5 από σχεδόν 350.000 χρήστες, γεγονός που υποδηλώνει ότι το κοινό έχει διαφορετική άποψη από τους κριτικούς.

Η Anne Hathaway με λευκό φόρεμα κρατάει την κοιλιά της σε εκδήλωση, με την αντίδρασή της να γίνεται viral.
https://www.instagram.com/annehathaway/

Ακόμα και ο επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου του The Hollywood Reporter, David Rooney, χαρακτήρισε την ταινία ως «νεκρή και θαμμένη, ή θα έπρεπε να είναι».

Ο Digger Rockwell κρατάει μια υδρόγειο σφαίρα, ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα φτυάρι, στο πλαίσιο της νέας ταινίας.
https://www.instagram.com/tomcruise/

Μετά την απογοητευτική πρεμιέρα της ταινίας, ο Tom Cruise ανήρτησε στο X (πρώην Twitter) ένα μήνυμα εκφράζοντας την τιμή του που είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει αυτή την ταινία μαζί με ταλαντούχους καλλιτέχνες, ευχαριστώντας το καστ και το συνεργείο για την αφοσίωση και τη σκληρή τους δουλειά.

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Anne Hathaway Digger Tom Cruise
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